🟠 En något annorlunda politisk armkrok håller på att ta form i den småländska landsbygdskommunen Uppvidinge. Där håller SD som bäst på att förhandla fram ett styre tillsammans med C, KD och Landsbygdspartiet oberoende (LPo). SD:s toppnamn säger till Nya Tider att SD och C har arbetat bra tillsammans i opposition under föregående mandatperiod och att man är överens om en mer decentraliserad kommunpolitik där man också vill slå vakt om bra svenskakunskaper i äldreomsorgen.