Fotbolls-VM: USA planerar att porta politiker från Europa på grund av ”antisemitism”

I samband med en konferens i Bryssel som anordnades av den proisraeliska lobbygruppen European Jewish Association uttalade rabbinen Yehuda Kaploun sig om europeiska politikers möjligheter att resa till USA i sommar för att följa fotbolls-VM. Kaploun, som förra året utsågs av president Donald Trump till ”särskild sändebud för att övervaka och bekämpa antisemitism” med ambassadörstitel, uppger att Trumps administration vill bestraffa EU-politiker som uttryckt sig olämpligt om Israel eller judar. Den europeiska nyhetssajten Euractiv var först att rapportera om uttalandena.
– Vi håller länder ansvariga för ministrar som säger saker, och de kommer inte att släppas in i landet, sa Kaploun under konferensen.
Bakgrunden till beslutet är att Europa enligt rabbinen har ”1933-nivåer av antisemitism”. Han betonade även att det amerikanska utrikesdepartementet kan vidta ytterligare åtgärder för att påverka Europa i en mer judiskvänlig riktning.
– Vi kan vidta alla åtgärder som utrikesministern eller presidenten anser vara nödvändiga för att beskydda det judiska samfundet. Detta handlar om olika valmöjligheter. Angående vilka dessa är kommer vi inte att gå in på detaljer, sa rabbinen när en reporter från Euractiv pressade honom.
Förenta staternas ambassadör i Bryssel, Bill White, deltog på samma konferens och mottog där King David Award för sitt stöd till den judiska gruppen. White har tidigare beskrivit ett belgiskt rättsfall mot tre judar som utförde omskärelse utan medicinsk utbildning som en ”häxjakt” och krävt att åtalet läggs ned. Enligt ambassadören är utredningen ett tecken på ”ökande antisemitism” i Belgien.
– Folk säger att de inte längre känner sig trygga [i Europa], sade White när han tog emot priset.
Kaploun uppgav att Bill White har Trump-administrationens fulla stöd i kritiken mot belgiska myndigheter.
– Ingen i hela världen har några problem med det här, så varför skulle Belgien välja att göra detta till ett problem? sa Kaploun om ambassadörens kritik mot det belgiska rättsfallet.
Ingen rättighet att besöka USA
I senare intervjuer med Jewish Telegraphic Agency (JTA) och Haaretz backade Kaploun något från Euractivs tolkning att förbudet specifikt skulle gälla europeiska politiker. I stället betonade han att ”alla kommer att bedömas som individer”.
– Om det finns ministrar [i Europa] som förespråkar… Du vet, det finns folk som förespråkar högerantisemitism eller vänsterantisemitism. Oavsett vad är det ett privilegium att komma till USA, ingen rättighet och alla bedöms utifrån att de inte sprider hat när de kommer till det här landet, sa han.
Han var dock tydlig med att personer som har en annan syn på Israel och judiska frågor än Trump-administrationen inte är välkomna till VM.
– Personer som vill ta med sig sin typ av hat till USA i form av antisemitism är inte välkomna.