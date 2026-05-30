Donald Trump med vicepresident J D Vance och Fifa-chefen Gianni Infantino vid sin sida. Bilden är tagen i Vita huset i samband med att datumet för lottningen inför fotbolls-VM tillkännagavs. Foto: Daniel Torok

Fotbolls-VM: USA planerar att porta politiker från Europa på grund av ”antisemitism”

  07:35
UTRIKES
Trots USA:s tidigare hårda kritik mot bristen på yttrandefrihet i Europa har Trumps särskilda sändebud rabbin Yehuda Kaploun meddelat att personer som uttryckt sig antisemitiskt – eller kritiskt mot Israel – riskerar att nekas inresa till USA. Utspelet kommer inför sommarens fotbolls-VM och innebär enligt Kaploun att vissa europeiska politiker inte kommer att släppas in i landet för att följa evenemanget.

I samband med en konferens i Bryssel som anordnades av den proisraeliska lobbygruppen Eu­ropean Jewish Association utta­lade rabbinen Yehuda Kaploun sig om europeiska politikers möjlig­heter att resa till USA i sommar för att följa fotbolls-VM. Kaploun, som förra året utsågs av president Donald Trump till ”särskild sändebud för att övervaka och bekämpa antisemi­tism” med ambassadörstitel, uppger att Trumps administration vill be­straffa EU-politiker som uttryckt sig olämpligt om Israel eller judar. Den europeiska nyhetssajten Euractiv var först att rapportera om uttalan­dena.

– Vi håller länder ansvariga för ministrar som säger saker, och de kommer inte att släppas in i landet, sa Kaploun under konferensen.

Yehuda Kaploun är medborgare i både USA och Israel och rabbin i den judiska sekten Chabad Lubavitch. I maj 2025 utsågs han till ambassadör och särskilt sändebud för att övervaka och bekämpa antisemitism av Donald Trump. Nu vill han stoppa europeiska politiker från att följa fotbolls-VM på plats i USA om de har kritiserat Israel. Stillbild: Jewish Breaking News på YouTube

 

Bakgrunden till beslutet är att Europa enligt rabbinen har ”1933-nivåer av antisemitism”. Han beto­nade även att det amerikanska utri­kesdepartementet kan vidta ytterli­gare åtgärder för att påverka Europa i en mer judiskvänlig riktning.

– Vi kan vidta alla åtgärder som utrikesministern eller presidenten anser vara nödvändiga för att be­skydda det judiska samfundet. Detta handlar om olika valmöjligheter. An­gående vilka dessa är kommer vi inte att gå in på detaljer, sa rabbinen när en reporter från Euractiv pressade honom.

Förenta staternas ambassadör i Bryssel, Bill White, deltog på samma konferens och mottog där King Da­vid Award för sitt stöd till den judiska gruppen. White har tidigare beskrivit ett belgiskt rättsfall mot tre judar som utförde omskärelse utan medicinsk utbildning som en ”häx­jakt” och krävt att åtalet läggs ned. Enligt ambassadören är utredningen ett tecken på ”ökande antisemitism” i Belgien.

– Folk säger att de inte längre kän­ner sig trygga [i Europa], sade White när han tog emot priset.

Kaploun uppgav att Bill White har Trump-administrationens fulla stöd i kritiken mot belgiska myndigheter.

– Ingen i hela världen har några problem med det här, så varför skul­le Belgien välja att göra detta till ett problem? sa Kaploun om ambassa­dörens kritik mot det belgiska rätts­fallet.

Ingen rättighet att besöka USA

I senare intervjuer med Jewish Te­legraphic Agency (JTA) och Haaretz backade Kaploun något från Eurac­tivs tolkning att förbudet specifikt skulle gälla europeiska politiker. I stället betonade han att ”alla kom­mer att bedömas som individer”.

– Om det finns ministrar [i Europa] som förespråkar… Du vet, det finns folk som förespråkar högerantise­mitism eller vänsterantisemitism. Oavsett vad är det ett privilegium att komma till USA, ingen rättighet och alla bedöms utifrån att de inte spri­der hat när de kommer till det här landet, sa han.

Han var dock tydlig med att perso­ner som har en annan syn på Israel och judiska frågor än Trump-admi­nistrationen inte är välkomna till VM.

– Personer som vill ta med sig sin typ av hat till USA i form av antisemi­tism är inte välkomna.

  07:35

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges.

Axel Lundström

maj 30, 2026

USA på väg att olagligförklara kritik mot judar

USA på väg att olagligförklara kritik mot judar

av Gunnar Hellgren
maj 27, 2024

🟠 – Göran Perssons organisation får definiera vad som blir olagligt att säga i USA Det amerikanska representanthuset har röstat igenom ett förslag som innebär att ”antisemitiska” yttranden i praktiken kriminaliseras. Även uppenbart sanna påståenden som är negativa för judar ska bli olagliga, om förslaget även röstas igenom i senaten. Vad som är ”antisemitism” ska bestämmas av en organisation som grundades av Göran Persson, och där Israel finns representerat i styrelsen. Högerradikala amerikaner rasar mot beslutet, men i kongressen röstade nästan alla republikaner för det.

Läs även:

Kuppen mot Federal Reserve

Kuppen mot Federal Reserve

av Christer Ericsson
maj 27, 2026

🟠 Det dolda motivet bakom övertagandet av världens mäktigaste centralbank Efter en kuppartad process där republikanska motståndare tvingades kapitulera har senaten bekräftat Trumps handplockade Fed-chef Kevin Warsh.

Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Hur du kan vägra delta i skådespelet
Recensioner
Hans-Olof Andersson:

Hur du kan vägra delta i skådespelet

🟠 BOKRECENSION ”Hela världen är en teaterscen” skrev William Shakespeare. De flesta av oss har integrerat den kunskapen i vårt väsen och spelar mer eller mindre teater inför våra medmänniskor. Samhället är genomsyrat av propaganda och manipulation. Många blir förstås upprörda när de ser denna falskhet, och de börjar ana hur lurade vi är av maktsystemen. De ropar efter snabba, radikala lösningar. Problemet är att panik inte är ett bra sinnestillstånd när man ska arbeta. I stället måste man lugna ner sig, använda huvudet, och tänka långsiktigt. Den här boken analyserar det skådespel som det offentliga livet i Sverige är, och lägger fram tankar om hur vi kan bli bättre på att avslöja det och välja en annan väg för vårt samhälle.

av Hans-Olof Andersson
maj 18, 2026

Dalarna – vad Kent Ekeroth och andra bör veta om denna del av konungariket Sverige
Sophie Kielbowska:

Dalarna – vad Kent Ekeroth och andra bör veta om denna del av konungariket Sverige

🟠 KULTURKRÖNIKA Inget svenskt landskap har så djupa historiska och kulturella traditioner som Dalarna. Mitt gamla Kopparbergs län (W-län) genomgår rasande förändringar för att anpassa nuvarande Dalarnas län till den nya kreativa destruktionen. När Kent Ekeroth, SD, utnämndes till oppositionsråd i Region Dalarna reagerade lokala vänstermedia, därefter blev det tyst. Man insåg nämligen att såväl Ekeroth som hans familj helt saknade koppling till Dalarna och därmed även kunskaper om detta historiska och för Sverige så viktiga landskap.

av Sophie Kielbowska
maj 5, 2026

Havsbaserade vindkraftverk stör undervattensmiljön
Filip Johansson:

Havsbaserade vindkraftverk stör undervattensmiljön

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Vindkraftverk hävdas producera koldioxidfri elektricitet, men de går inte att driva i ett vakuum. I Nordsjön och Östersjön verkar nu deras enorma blad och betongfundament förändra havsströmmarna, till den grad att de varje år förflyttar upp till 1,5 miljoner ton slam och organiskt kol. Detta är slutsatsen av en modelleringsstudie utförd av Helmholtz-Zentrum Hereon och publicerad i Communications Earth and Environment.

av Filip Johansson
maj 21, 2026
Karl Björkman:

Jättevargen ylar igen

🟠 Forskare: Första utrotade djuret återskapat Tre jättevargar påstås vara de första återskapade exemplaren av en utdöd djurart. Företaget bakom kritiseras dock för att presentera genmodifierade hybrider, som bara delvis har de utdöda generna, men samtidigt visar deras tekniska framsteg att det är möjligt att återskapa arter – men även att genmodifiera människor.

av Karl Björkman
juni 6, 2025

Med Nordenskiöld genom Nordostpassagen
Jeanette Eklund:

Med Nordenskiöld genom Nordostpassagen

🟠 HISTORIA Adolf Erik Nordenskiöld var den förste i historien som lyckades genomföra en sjöfärd runt kontinenterna Asien och Europa. Vegaexpeditionen kartlade norra Asiens kust, gjorde meteorologiska observationer och förde hem viktigt material till Naturhistoriska riksmuseet. Nordenskiöld hyllades som en nationalhjälte när han återvände till Stockholm i april 1880.

av Jeanette Eklund
april 13, 2026

Tobias Hübinette får 648 000 kronor för att lämna Karlstads universitet
Här knäas Nick Alinia i huvudet av Andreas Klominek
Nej till EU-federation – Ja till nordiskt samarbete

Will Trump Kidnap Israel's President Herzog for Violating Trump's Israeli Sedition Edict?
Britain Starts Buying Russian Oil again
The Bomb Nobody Wants to Find

Palestinademonstrant inför rätta för spottattack mot Nick Alinia
DN-skribent svarslös om lögnerna kring skolmassakern i Örebro
Palestinaextremist attackerar journalister i tingsrätten

