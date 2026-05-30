Fotbolls-VM: USA planerar att porta politiker från Europa på grund av ”antisemitism”

I samband med en konferens i Bryssel som anordnades av den proisraeliska lobbygruppen Eu­ropean Jewish Association utta­lade rabbinen Yehuda Kaploun sig om europeiska politikers möjlig­heter att resa till USA i sommar för att följa fotbolls-VM. Kaploun, som förra året utsågs av president Donald Trump till ”särskild sändebud för att övervaka och bekämpa antisemi­tism” med ambassadörstitel, uppger att Trumps administration vill be­straffa EU-politiker som uttryckt sig olämpligt om Israel eller judar. Den europeiska nyhetssajten Euractiv var först att rapportera om uttalan­dena.

– Vi håller länder ansvariga för ministrar som säger saker, och de kommer inte att släppas in i landet, sa Kaploun under konferensen.

Bakgrunden till beslutet är att Europa enligt rabbinen har ”1933-nivåer av antisemitism”. Han beto­nade även att det amerikanska utri­kesdepartementet kan vidta ytterli­gare åtgärder för att påverka Europa i en mer judiskvänlig riktning.

– Vi kan vidta alla åtgärder som utrikesministern eller presidenten anser vara nödvändiga för att be­skydda det judiska samfundet. Detta handlar om olika valmöjligheter. An­gående vilka dessa är kommer vi inte att gå in på detaljer, sa rabbinen när en reporter från Euractiv pressade honom.

Förenta staternas ambassadör i Bryssel, Bill White, deltog på samma konferens och mottog där King Da­vid Award för sitt stöd till den judiska gruppen. White har tidigare beskrivit ett belgiskt rättsfall mot tre judar som utförde omskärelse utan medicinsk utbildning som en ”häx­jakt” och krävt att åtalet läggs ned. Enligt ambassadören är utredningen ett tecken på ”ökande antisemitism” i Belgien.

– Folk säger att de inte längre kän­ner sig trygga [i Europa], sade White när han tog emot priset.

Kaploun uppgav att Bill White har Trump-administrationens fulla stöd i kritiken mot belgiska myndigheter.

– Ingen i hela världen har några problem med det här, så varför skul­le Belgien välja att göra detta till ett problem? sa Kaploun om ambassa­dörens kritik mot det belgiska rätts­fallet.

Ingen rättighet att besöka USA

I senare intervjuer med Jewish Te­legraphic Agency (JTA) och Haaretz backade Kaploun något från Eurac­tivs tolkning att förbudet specifikt skulle gälla europeiska politiker. I stället betonade han att ”alla kom­mer att bedömas som individer”.

– Om det finns ministrar [i Europa] som förespråkar… Du vet, det finns folk som förespråkar högerantise­mitism eller vänsterantisemitism. Oavsett vad är det ett privilegium att komma till USA, ingen rättighet och alla bedöms utifrån att de inte spri­der hat när de kommer till det här landet, sa han.

Han var dock tydlig med att perso­ner som har en annan syn på Israel och judiska frågor än Trump-admi­nistrationen inte är välkomna till VM.

– Personer som vill ta med sig sin typ av hat till USA i form av antisemi­tism är inte välkomna.