Fotbollssparkade polis i huvudet – dömdes till 18 månader

Den 23 juli klockan 18.25 fick Polisen i Stockholm City larm om att två personer går runt och klottrar på väggar och dörrar och är på väg i riktning mot Medborgarplatsen på Södermalm. Två poliser, en man och en kvinna, stoppar två manspersoner som stämmer överens med signalementet de fått. De visar sig vara två välkända notoriska klottrare.

Poliserna beordrar de misstänkta att sätta sig ned, vilket de också gör, men efter en kort stund urartar situationen. Den ene, Simon Promma, ger poliskvinnan ett knytnävsslag i ansiktet och drar henne i håret så att det lossnar hårtussar. Under tiden har polismannen hamnat på marken med den andre, Emil, under sig. Emil låser polismannen i en bensax så att han inte kan röra sig. Detta finns förevigat på en film som lämnats in till polisen av ett vittne som filmade med sin mobil. Polismannen kämpar för att komma loss. Då kommer Promma rusande och utdelar en fotbollsspark i huvudet på polisen.