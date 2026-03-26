Förlagsbutiken
Logga in
Prenumerera
Logga in
Prenumerera
provnummer
Hugo Mosshagen. Foto; Privat

Fotbollsspelaren Hugo, 20, sköts till döds – polisen utreder felskjutning

INRIKES
Tjugoårige Hugo Mosshagen sköts till döds på en parkeringsplats i Örebro sent på lördagskvällen den 21 mars. Polisen utreder händelsen som mord och uppger att den dödade var helt ostraffad och saknade kopplingar till kriminella nätverk. Mycket tyder på att han var fel person på fel plats.

Hugo Mosshagen var målvakt i division 2-laget BK Forward och drömde om en professionell fotbollskarriär. Han var aktiv i frikyrkoförsamlingen Citykyrkan i Örebro och beskrivs av familj och lagkamrater som social, hjälpsam och hängivet troende. ”Fotbollen satsade han helhjärtat på. Det var fotboll 24/7 när han inte jobbade”, berättar pappan Joakim Gunnarsson för TV4. ”I år skulle bli hans år.”

Skjutningen inträffade strax före midnatt i bostadsområdet Väster. Hugo fördes till sjukhus med allvarliga skador men hans liv gick inte att rädda. Ingen person har gripits. Polisen arbetar med ett stort utredningsmaterial, inklusive förhör och övervakningsfilmer.

Enligt uppgifter till SVT och Expressen utreder polisen dödsskjutningen som en felskjutning. Jonas Lundh, biträdande lokalpolisområdeschef i Örebro, bekräftar bilden för TV4:

–Av de spåren som vi följer upp så talar ju merparten av dem att tänkt offer var någon annan än den som är avliden, säger Lundh.

En uppgift som utreds är att ett bråk kvällen före skjutningen kan vara en viktig pusselbit – att någon som var inblandad i bråket befann sig i Hugos sällskap vid tidpunkten och var den egentliga måltavlan.

På söndagen samlades hundratals människor i Citykyrkan för att tända ljus och minnas Hugo. Vid platsen där han sköts har en minnesplats skapats. BK Forward skrev på sociala medier: ”Tomheten rymmer overklighet, ilska och sorg. Förtvivlan är stor över det meningslösa våld som ligger bakom.”

Pappan Joakim Gunnarsson beskriver en växlande känslostorm: ”Det är en tomhet. Ena sekunden är man jättearg och nästa är man ledsen. För man har förlorat ett av sina barn på ett helt onödigt sätt.” Mamman Marie Mosshagen finner tröst i tron: ”Vi känner att han är hos Gud.”

Enligt Nerikes Allehanda blev Hugo det trettonde dödsoffret för skjutvapenvåldet på allmän plats i Örebro under de senaste åtta åren.

Hugo Mosshagen är långt ifrån det första oskyldiga offret för kriminella invandrargängs felskjutningar i Sverige. Det kanske mest kända fallet är 12-åriga Adriana som sköts till döds år 2020 utanför ett McDonalds i Norsborg, Botkyrka, när hon var ute och promenerade med sin hund. Över tjugo skott avlossades från en Kalashnikov mot en grupp unga män på platsen – de kriminella måltavlorna överlevde, men Adriana dödades. Tre män – Maykil Yokhanna, Benjamin Mahdi och Hassan Mohammad – dömdes till livstids fängelse.

Mordet på Adriana blev startskottet för en nationell debatt, men gängvåldet och relaterade mord på oskyldiga har fortsatt. 2023 blev ett rekordår för felskjutningar – enligt Svenska Dagbladet tros så många som 12 av 53 ihjälskjutna ha saknat egna kopplingar till kriminalitet. Hur många fall som skett 2024 och 2025 saknas det statistik på.

Dela artikeln
Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Gunnar Hellgren

mars 26, 2026

Relaterat

Bilden är ett montage av två stillbilder ur filmen. Stillbild: Polisen

Polisen har abdikerat – och det finns inte så mycket annat de kan göra

av Vávra Suk
november 1, 2023

🟠 LEDARE Det skjuts och sprängs som aldrig förr, och nyligen gick rikspolischefen ut och meddelade att det är det nya normala. Även om en del mördare grips och lagförs, tillkommer tusen nya skyttar varje år. Rikspolischefen gör rätt i att säga som det är – detta är nämligen inte längre en polisiär fråga, utan en samhällsfråga. Det får studenter i kriminologi lära sig redan på introduktionskursen.

Läs även:

Läs in mer

Senaste nytt

Lista fler nyheter

Senaste numret

NyT01web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Alla eNyT

Ekonomi

Kapitalfrigöringskredit – en avancerad skuldfälla
Ekonomi
Olle Felten:

Kapitalfrigöringskredit – en avancerad skuldfälla

🟠 EKONOMI Kapitalfrigöringskrediter, eller ”seniorlån“, marknadsförs allt hårdare gentemot inkomstsvaga pensionärer som äger fastigheter eller bostadsrätter. Reklamen bygger på att förmedla känslan av att kunna använda obelånade delar av sitt låsta kapital. Baksidan är dock att skulden växer snabbt och restvärdet efter en framtida försäljning kan bli noll.

av Olle Felten
mars 9, 2026

Recensioner

Tio år efter polisreformen: Så (illa) gick det
Recensioner
Ingemar Ramell:

Tio år efter polisreformen: Så (illa) gick det

🟠 BOKRECENSION Hanne Kjöller kom 2025 ut med en ny bok om den svenska polisen: Så funkar det! (inte). En omorganisation, 10 år och 100 miljarder senare. Polismyndigheten vill utåt ge en bild av att allt är under kontroll, eller åtminstone av att det snart blir bättre, men verkligheten är ofta den motsatta. När Kjöller vill få svar möts hon av ett nät av byråkrati och styrningsdokument.

av Ingemar Ramell
mars 23, 2026

Kultur

Vetenskap och teknik

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet
Vetenskap och teknik
Filip Johansson:

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet ”2000-talets olja” och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.

av Filip Johansson
maj 30, 2025

Reportage

Historia

Tre historiska svenska kyrkor
Historia
Sophie Kielbowska:

Tre historiska svenska kyrkor

🟠 Inför kyrkovalet i september månad är det lämpligt att fräscha upp kunskaperna i svensk kristen historia, dessutom även att förmedla dessa till den yngre generationen, ty skolorna i dagens Sverige har ofta, dock inte alltid tack och lov, andra prioriteringar. Undertecknad ber att få presentera tre kända och för vissa kanske okända kyrkor i Sverige.

av Sophie Kielbowska
september 2, 2025

Hälsa

Annonser

Det finns ett stort utbud av online-casinon, inklusive sådana som opererar utan svensk licens – casino utan svensk licens är en viktig aspekt att beakta.

När man undersöker online-spelalternativ, är det relevant att notera att det finns casino utan spelpaus, som fungerar under andra regleringar.

Spela på – casino utan svensk licens här.

En del online-casinon är inte registrerade under den svenska licensen – casino utan licens kan ha olika spelutbud och regler.

Senaste numret

NyT05web-thumbnail
Till arkivet
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Prenumerera på
Nya Tiders nyhetsbrev!

123 037 97 35

Donera

A Minska textstorlek". A+ Öka textstorlek. A++ Stor text.

Insikt24.se

Johannes Klenell svarslös om lögnerna kring skolmassakern i Örebro
Pedofildömde Peter Soilander tagen på bar gärning av Dumpen och Polisen
Miguel Chihuailaf Alvarez slog till Christian Peterson – straffet sänks i hovrätten

Free West Media

America’s Missile Problem
Israel Is At War With Its Neighbors and Wants To Annex Them
The Strait That Holds the World

Exakt24.se

Palestinaextremist attackerar journalister i tingsrätten
Maskerad Palestinaextremist blir våldsam i tingsrätten
Aftonbladet undviker frågor om deras skribent Mathias Wåg som grundat terrorklassade AFA

Kundtjänst
Tel: 08-410 677 70
kund[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Redaktion
redaktion[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Annonser och SEO
salj[snabel-a]nyatider.se

Artiklar (RSS)
© 2024 Nya Tider. Med ensamrätt. Nya Tider ges ut av AlternaMedia AB.

Ansvarig utgivare: Vávra Suk. Bankgiro: 108-0357.

Sidor

Kategorier

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.