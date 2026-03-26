Fotbollsspelaren Hugo, 20, sköts till döds – polisen utreder felskjutning

Hugo Mosshagen var målvakt i division 2-laget BK Forward och drömde om en professionell fotbollskarriär. Han var aktiv i frikyrkoförsamlingen Citykyrkan i Örebro och beskrivs av familj och lagkamrater som social, hjälpsam och hängivet troende. ”Fotbollen satsade han helhjärtat på. Det var fotboll 24/7 när han inte jobbade”, berättar pappan Joakim Gunnarsson för TV4. ”I år skulle bli hans år.”

Skjutningen inträffade strax före midnatt i bostadsområdet Väster. Hugo fördes till sjukhus med allvarliga skador men hans liv gick inte att rädda. Ingen person har gripits. Polisen arbetar med ett stort utredningsmaterial, inklusive förhör och övervakningsfilmer.

Enligt uppgifter till SVT och Expressen utreder polisen dödsskjutningen som en felskjutning. Jonas Lundh, biträdande lokalpolisområdeschef i Örebro, bekräftar bilden för TV4:

–Av de spåren som vi följer upp så talar ju merparten av dem att tänkt offer var någon annan än den som är avliden, säger Lundh.

En uppgift som utreds är att ett bråk kvällen före skjutningen kan vara en viktig pusselbit – att någon som var inblandad i bråket befann sig i Hugos sällskap vid tidpunkten och var den egentliga måltavlan.

På söndagen samlades hundratals människor i Citykyrkan för att tända ljus och minnas Hugo. Vid platsen där han sköts har en minnesplats skapats. BK Forward skrev på sociala medier: ”Tomheten rymmer overklighet, ilska och sorg. Förtvivlan är stor över det meningslösa våld som ligger bakom.”

Pappan Joakim Gunnarsson beskriver en växlande känslostorm: ”Det är en tomhet. Ena sekunden är man jättearg och nästa är man ledsen. För man har förlorat ett av sina barn på ett helt onödigt sätt.” Mamman Marie Mosshagen finner tröst i tron: ”Vi känner att han är hos Gud.”

Enligt Nerikes Allehanda blev Hugo det trettonde dödsoffret för skjutvapenvåldet på allmän plats i Örebro under de senaste åtta åren.

Hugo Mosshagen är långt ifrån det första oskyldiga offret för kriminella invandrargängs felskjutningar i Sverige. Det kanske mest kända fallet är 12-åriga Adriana som sköts till döds år 2020 utanför ett McDonalds i Norsborg, Botkyrka, när hon var ute och promenerade med sin hund. Över tjugo skott avlossades från en Kalashnikov mot en grupp unga män på platsen – de kriminella måltavlorna överlevde, men Adriana dödades. Tre män – Maykil Yokhanna, Benjamin Mahdi och Hassan Mohammad – dömdes till livstids fängelse.

Mordet på Adriana blev startskottet för en nationell debatt, men gängvåldet och relaterade mord på oskyldiga har fortsatt. 2023 blev ett rekordår för felskjutningar – enligt Svenska Dagbladet tros så många som 12 av 53 ihjälskjutna ha saknat egna kopplingar till kriminalitet. Hur många fall som skett 2024 och 2025 saknas det statistik på.