Stålmannen 2025. I år har den senaste filmen om Stålmannen haft premiär med David Corenswet i huvudrollen. Han är den förste skådespelare med judiskt påbrå som axlat rollen. I filmen slåss superhjälten mot sin ständige nemesis Lex Luthor, som betraktar honom som ett hot mot jordens befolkning eftersom han inte hör hemma här. Luthor använder bland annat desinformation i sociala medier för att vända vanliga människor mot Stålmannen. Vissa tror att regissören delvis skrivit in sig själv i produktionen. Gunn uppmärksammades 2018 när han på det dåvarande Twitter gjorde sig rolig över pedofili, våldtäkt och onani. Han möttes av hat från flera användare av sociala medier, och det hela ledde till att han gick miste om stora uppdrag i Hollywood. Stillbild: SVT

Frälsaren som kunde flyga under radarn

  15:46
KULTUR
För många är Stålmannen en symbol för amerikansk kultur. Men det är bara sant om man inte läst på ordentligt, eller vill blunda för kulturimperialism av det mer sofistikerade slaget.

Ännu en film om Stål­mannens äventyr har gått upp på biografer­na under sommaren. Den har föregåtts av intensiva spekulatio­ner bland medier, influencers och youtubers, speciellt i USA. Redan 1978 kom den första filmen för vita duken. Innan dess hade den utom­jordiske kämpen synts i olika tv-produktioner, men allt började som en tecknad serie strax innan andra världskriget.

Att påstå något annat än att det handlar om en amerikansk kulturell ikon skulle te sig absurt för de flesta. Men synar vi Stålmannen, upptäcker vi att han inte bara har två identite­ter som i serierna – utan tre – varav den sista är den man mer sällan talar om.

Författaren Jerry Siegel och teck­naren Joe Shuster var amerikansk-judiska tonåringar när de hittade på figuren. Först var han dock en helt annan än den vi känner idag. I en science fiction-novell, Reign of the Superman från 1933, författad av Siegel och illustrerad av Schus­ter, möter vi en ondskefull man med avancerade mentala krafter. Inspira­tionen kom från den tyske filosofen Nietzsches idéer om ”övermänniskan”.

Reign of the Superman hette en kort novell av Jerry Siegler och Joe Shuster där namnet på det som senare skulle bli en världsberömd superhjälte användes. Novellen om en man som av en professor i kemi givits telepatiska krafter publicerades 1933. Mannen i novellen som nyss varit fattig och okänd, förvandlas till en hänsynslös tyrann. Snart upptäcker han att hans krafter bara är tillfälliga, och återgår till en hopplös tillvaro som anonym fattiglapp. Berättelsen hämtade näring ur filosofen Friedrich Nietzsches idé om övermänniskan. Foto: Wikipedia

 

Premiären för den tecknade serien om den starke mannen i trikåer kom flera år senare, närmare bestämt 1938, i det första numret av Action Comics. Stålman­nen var nu i stället en god övermänniska, invandrad till jorden från en högtstående men utplånad civilisation på en avlägsen planet. Till vardags dolde han sig bakom sitt alter ego Clark Kent – en tafatt och lite töntig journalist inom etablerad media. När det hettade till slet han av sig förkläd­naden, och tog sig an den nya hemplane­tens skurkar och tyranner. Stålmannen var väktaren av ”sanning, rättvisa och den amerikanska livsstilen”. Och det ver­kade ju stämma. Så länge man envisades med att bortse från den distinkta impor­terade kultur från Mellanöstern som på flera plan genomsyrade honom.

Det första numret av serietidningen Action Comics utkom 1938 och introducerade den nye hjälten på framsidan. Tidningen utgavs av förlaget National Allied Publications, som ägdes av de judiska filantroperna Harry Donenfeld och Jack Liebowitz. De hade tagit över NAP från dess förra ägare, författaren Malcolm Wheeler-Nicholson, efter att han djupt skuldsatt sig till dem. Liebowitz och Donenfeld begärde NAP i konkurs, och Liebowitz tog därpå över förlaget. Donenfeld och Liebowitz lurade så småningom Siegel och Schuster på deras kreation, vilket gick till domstol. Vad gällde upphovsrätten, tillföll den däremot National Comics Publications (tidigare NAP), som numera heter DC Comics. Idag tillhör rättigheterna DC Comics. Stillbild: YouTube/DC

 

Som direkt inspiration hade Jerry Sie­gel den kraftfulle Simson (Samson på eng­elska) från Gamla Testamentet. Simson var en domare utsedd av Gud och besatt kolossal fysisk styrka. Bland annat kunde han, precis som Stålmannen, hoppa över stora avstånd, och hans ädla passion var att slåss för sanning och rättvisa. I de ti­diga episoderna av serien beskrevs man­nen av stål äga ”styrkan hos ett dussin Simsonar”. I ett avsnitt från 1939 vräkte han omkull bärande pelare i en stor sal – en handling som är central bland Simsons eskapader. För att ytterligare förtydliga utbrast han samtidigt att ”en kille som hette Simson hade en gång samma idé!” På en omslagsillustration från 1940 repe­terade han övningen genom att knuffa ned pelare så att ett tak föll ned på ett gäng skurkar. Siegel har bekräftat att alla dessa dåd var hyllningar av den gammaltestamentlige hjälten.

Biblisk förlaga. Jerry Siegel hämtade mycket av inspirationen till Stålmannen från Simson i Gamla Testamentet, som även han var väldigt stark, brann för rättvisa och kunde hoppa väldigt långt. Bilden ovan, signerad illustratören Gustave Doré 1866, föreställer Simson när han vräker ned pelarna i filistéernas tempel och själv dör på kuppen. Bilden har en intressant historia även i modern tid. Den överlämnades 1947 till en brittisk fängelsevakt av en medlem i den judiska terrororganisationen Irgun. Ögonblick senare utlöste terroristen en självmordsbomb och avled. Foto: Wikipedia

 

Kulturhistorikern Roy Schwartz pekade i den amerikansk-judiska tid­skriften The Forward mot ytterligare något som tycks utgöra en grund, trots att Siegel i sina memoarer inte nämner det – berättelsen om Moses. Under den egyptiska förföljelsen av judarna runt år 1200 f. Kr. hade fara­on beslutat att alla judiska spädbarn av manligt kön skulle dödas. Moses mor lade då Moses i en korg på Ni­lens strandkant i hopp om att några välvilliga egyptier skulle ta hand om honom. Gossebarnet hittades snart av faraons dotter som lät adoptera det. Moses växte upp vid det egyp­tiska hovet, men i vuxen ålder blev han ledare för judarna och med Guds hjälp ledde han dem ut från slaveriet i Egypten. Det kan jämföras med Kal- Els föräldrar som sände i väg sitt barn i ett rymdskepp när Krypton höll på att gå under. De hoppades att deras enfödde son skulle tas om hand av några goda exemplar bland de mer primitiva varelserna på planeten Tellus. Så skedde också, och där blev han så småningom en förkämpe för godhet och rättvisa.

Stålmannens skapare, författaren Jerry Siegel (1914–1996, står) och tecknaren Joe Shuster (1914–1992, sitter) hade blivit vänner och börjat samarbeta kreativt när de gick i gymnasiet i Cleveland. De var, enligt författaren Julian Voloj, inte bara nördiga och lite utanför gemenskapen – de kände troligen även av ett främlingskap kopplat till deras bakgrund då deras judiska föräldrar hade invandrat från östra Europa. Voloj sade till Jewish Telegraph Agency att Shuster och Siegel inte räknat med att bli lurade av sina uppdragsgivare då ”även publicisterna var judiska”. Bilden är från tidningen New Yorker 1942. Foto: Wikipedia

 

Vidare finns det etymologiska paralleller mellan Stål­mannens kryptoniska namn och hebreiskan. Olika spe­kulationer förekommer om vad namnet Kal-El i sin hel­het står för – men ett är säkert, och det är att ”El” betyder gud. Det sammansatta namnet ska enligt flera källor bilda ”Guds röst”. På kryptoniska ska det dock motsvara ”barn av stjärnorna”.

  15:46

Johannes Berg

augusti 24, 2025

