Frälsaren som kunde flyga under radarn

Ännu en film om Stål­mannens äventyr har gått upp på biografer­na under sommaren. Den har föregåtts av intensiva spekulatio­ner bland medier, influencers och youtubers, speciellt i USA. Redan 1978 kom den första filmen för vita duken. Innan dess hade den utom­jordiske kämpen synts i olika tv-produktioner, men allt började som en tecknad serie strax innan andra världskriget.

Att påstå något annat än att det handlar om en amerikansk kulturell ikon skulle te sig absurt för de flesta. Men synar vi Stålmannen, upptäcker vi att han inte bara har två identite­ter som i serierna – utan tre – varav den sista är den man mer sällan talar om.

Författaren Jerry Siegel och teck­naren Joe Shuster var amerikansk-judiska tonåringar när de hittade på figuren. Först var han dock en helt annan än den vi känner idag. I en science fiction-novell, Reign of the Superman från 1933, författad av Siegel och illustrerad av Schus­ter, möter vi en ondskefull man med avancerade mentala krafter. Inspira­tionen kom från den tyske filosofen Nietzsches idéer om ”övermänniskan”.

Premiären för den tecknade serien om den starke mannen i trikåer kom flera år senare, närmare bestämt 1938, i det första numret av Action Comics. Stålman­nen var nu i stället en god övermänniska, invandrad till jorden från en högtstående men utplånad civilisation på en avlägsen planet. Till vardags dolde han sig bakom sitt alter ego Clark Kent – en tafatt och lite töntig journalist inom etablerad media. När det hettade till slet han av sig förkläd­naden, och tog sig an den nya hemplane­tens skurkar och tyranner. Stålmannen var väktaren av ”sanning, rättvisa och den amerikanska livsstilen”. Och det ver­kade ju stämma. Så länge man envisades med att bortse från den distinkta impor­terade kultur från Mellanöstern som på flera plan genomsyrade honom.

Som direkt inspiration hade Jerry Sie­gel den kraftfulle Simson (Samson på eng­elska) från Gamla Testamentet. Simson var en domare utsedd av Gud och besatt kolossal fysisk styrka. Bland annat kunde han, precis som Stålmannen, hoppa över stora avstånd, och hans ädla passion var att slåss för sanning och rättvisa. I de ti­diga episoderna av serien beskrevs man­nen av stål äga ”styrkan hos ett dussin Simsonar”. I ett avsnitt från 1939 vräkte han omkull bärande pelare i en stor sal – en handling som är central bland Simsons eskapader. För att ytterligare förtydliga utbrast han samtidigt att ”en kille som hette Simson hade en gång samma idé!” På en omslagsillustration från 1940 repe­terade han övningen genom att knuffa ned pelare så att ett tak föll ned på ett gäng skurkar. Siegel har bekräftat att alla dessa dåd var hyllningar av den gammaltestamentlige hjälten.

Kulturhistorikern Roy Schwartz pekade i den amerikansk-judiska tid­skriften The Forward mot ytterligare något som tycks utgöra en grund, trots att Siegel i sina memoarer inte nämner det – berättelsen om Moses. Under den egyptiska förföljelsen av judarna runt år 1200 f. Kr. hade fara­on beslutat att alla judiska spädbarn av manligt kön skulle dödas. Moses mor lade då Moses i en korg på Ni­lens strandkant i hopp om att några välvilliga egyptier skulle ta hand om honom. Gossebarnet hittades snart av faraons dotter som lät adoptera det. Moses växte upp vid det egyp­tiska hovet, men i vuxen ålder blev han ledare för judarna och med Guds hjälp ledde han dem ut från slaveriet i Egypten. Det kan jämföras med Kal- Els föräldrar som sände i väg sitt barn i ett rymdskepp när Krypton höll på att gå under. De hoppades att deras enfödde son skulle tas om hand av några goda exemplar bland de mer primitiva varelserna på planeten Tellus. Så skedde också, och där blev han så småningom en förkämpe för godhet och rättvisa.

Vidare finns det etymologiska paralleller mellan Stål­mannens kryptoniska namn och hebreiskan. Olika spe­kulationer förekommer om vad namnet Kal-El i sin hel­het står för – men ett är säkert, och det är att ”El” betyder gud. Det sammansatta namnet ska enligt flera källor bilda ”Guds röst”. På kryptoniska ska det dock motsvara ”barn av stjärnorna”.