Logga in
Prenumerera
Logga in
Prenumerera
provnummer
Sanseito är ett uppstickarparti som brukar beskrivas som ”Japan först”, även om deras officiella slogan är ”Gör det själv”. Slagordet kommer från ett antal analytiker på YouTube som inte såg något alternativ i den etablerade politiken, så de bestämde sig för att starta ett eget parti från grunden. Partiledaren Souhei KamIya i svart väst. Foto: Souhei KamIya via Facebook

Framgångar för nationalistparti i Japan

  • , 18:54
UTRIKES
I höstas tog det japanska nationalistpartiet Sanseito plats med tre mandat i landets underhus. Nu har val hållits även till den andra kammaren, överhuset. Sanseito fick 13 procent av rösterna och totalt 15 mandat – en överraskande framgång. I fokus för framgångarna står partiets motstånd mot Japans allt mer liberala invandringspolitik.

Sanseitos framgångar i valet i juli innebar att Japans domi­nerande maktparti, Liberal­demokratiska partiet (LDP), förlorade den majoritets­ställning som man innehaft nästan oavbrutet sedan andra världskriget. Sedan tidigare har man även tappat denna ställning i underhuset, den viktigare av de två församlingarna.

Japans överhus. Foto: Wikipedia

 

Det snabbt växande partiet San­seito grundades under corona-eran, främst med kritik mot landets restrik­tions-och vaccineringspolitik. Sedan dess har de intagit en oppositionell linje i många fler frågor, särskilt den ekonomiska politiken och invand­ringspolitiken. Partiet är uttalade motståndare till globalismen och förespråkar mer protektionism samt en återgång till traditionella japanska värderingar. Sanseito har även gynnats av att regeringspartiet LDP skakats av flera korruptionsskanda­ler.

Partiledaren Souhei KamIya. Foto: Wikipedia

Den stora frågan som fört Sanseito till valframgångar i årets val anses vara kritiken mot Japans allt mer liberala invandringspolitik. Landet har traditionellt sett haft en mycket restriktiv linje i frågan om huruvida den egna befolkningen gradvis ska bytas ut eller inte. Under 2000-talet har detta dock förändrats, och lan­det har delat ut stora mängder up­pehållstillstånd – omkring 150 000 om året. Massinvandringen kommer praktiskt taget bara från andra asia­tiska länder – Vietnam, Indonesien, Filippinerna med flera – och avser arbetskraft till både specialiserade och enkla arbeten i den japanska ekonomin. Regeringen motiverar politiken med att landet behöver arbetskraft för att hantera den åld­rande befolkningen och de allt lägre födelsetalen.

Landet har dock även tagit emot fler asylsökande i större utsträck­ning än tidigare. Varje år söker 10 000 – 15 000 personer asyl i lan­det. Omkring 300 av dessa beviljas flyktingstatus. Afghaner är den i sär­klass största gruppen här, cirka 70 procent. Utöver dessa 300 får ytterli­gare omkring tusen utlänningar up­pehållstillstånd varje år av så kallade humanitära skäl. Här dominerar ukrainare.

Artikeln fortsätter

Är du prenumerant kan du logga in för att fortsätta läsa.

Inte prenumerant? Teckna en prenumeration här.

Vi kan tyvärr inte erbjuda allt material gratis på hemsidan, bara smakprov som detta. Som prenumerant får Du inte bara tillgång till hela sidan och vår veckotidning, Du gör också en värdefull insats för alternativ press i Sverige, som står upp mot politiskt korrekt systemmedia.

Glömt ditt lösenord?
Problem att logga in?

Dela artikeln
  • , 18:54

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Peter Frisk

augusti 27, 2025

Relaterat

Den flamländske nationalisten Bart De Wever utses till belgisk premiärminister

Den flamländske nationalisten Bart De Wever utses till belgisk premiärminister

av Filip Johansson
februari 5, 2025

🟠 UTRIKES Socialkonservativa och nationella vindar fortsätter att blåsa. Efter sju månaders förhandlingar, under vilka liberalen Alexander De Croo, en av förlorarna i valet i juni förra året, skötte expeditionsministären, utsågs Bart De Wever, ledare för Nieuw-Vlaamse Alliantie, N-VA (Nya flamländska alliansen, reds anm.), till premiärminister i Belgien måndagen den 3 februari.

Läs även:

Läs in mer

Nyhetsdygnet

Se hela nyhetsdygnet

Senaste numret

NyT01web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Alla eNyT

Ekonomi

Recensioner

Så kapades Svenska kyrkan
Recensioner
Claes Lindh:

Så kapades Svenska kyrkan

🟠 BOKRECENSION Vad har kyrkan gemensamt med marxismen, som hatade alla religioner? I västvärlden, men kanske främst i Sverige, uppstod en märklig sammansmältning där marxistiska idéer spreds genom kyrkliga institutioner. Johan Sundeen går på djupet i denna fråga i en närmast akademisk stil, ett standardverk med ambitiös källförteckning.

av Claes Lindh
augusti 22, 2025

Kultur

Guldbaggegalans förfall
Kultur
Henrik Scheutz:

Guldbaggegalans förfall

🟠 KULTUR Guldbaggegalan har länge varit något jag har sett fram emot och njutit av, att först se filmstjärnor anlända på röda mattan och sedan följa prisutdelningen med spänning, ledd av en rolig konferencier. Numera är det dessvärre plågsamt att se den, bland annat på grund av vulgärt språk och politisk propaganda. Den första och sista delen leddes i år av okända afrikaner som hade ett vulgärt språk, med uttryck som ”What the fuck!”

av Henrik Scheutz
juni 9, 2025

Vetenskap och teknik

Jättevargen ylar igen
Utrikes
Karl Björkman:

Jättevargen ylar igen

🟠 Forskare: Första utrotade djuret återskapat Tre jättevargar påstås vara de första återskapade exemplaren av en utdöd djurart. Företaget bakom kritiseras dock för att presentera genmodifierade hybrider, som bara delvis har de utdöda generna, men samtidigt visar deras tekniska framsteg att det är möjligt att återskapa arter – men även att genmodifiera människor.

av Karl Björkman
juni 6, 2025

Reportage

Historia

Hälsa

Annonser

Det finns ett stort utbud av online-casinon, inklusive sådana som opererar utan svensk licens – casino utan svensk licens är en viktig aspekt att beakta.

När man undersöker online-spelalternativ, är det relevant att notera att det finns casino utan spelpaus, som fungerar under andra regleringar.

En del online-casinon är inte registrerade under den svenska licensen – casino utan licens kan ha olika spelutbud och regler.

Senaste numret

NyT15web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Prenumerera på
Nya Tiders nyhetsbrev!

123 037 97 35

Donera

A Minska textstorlek". A+ Öka textstorlek. A++ Stor text.

Insikt24.se

Free West Media

Exakt24.se

Kundtjänst
Tel: 08-410 677 70
kund[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Redaktion
redaktion[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Annonser och SEO
salj[snabel-a]nyatider.se

Artiklar (RSS)
© 2024 Nya Tider. Med ensamrätt. Nya Tider ges ut av AlternaMedia AB.

Ansvarig utgivare: Vávra Suk. Bankgiro: 108-0357.

Sidor

Kategorier

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.