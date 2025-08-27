Framgångar för nationalistparti i Japan

Sanseitos framgångar i valet i juli innebar att Japans dominerande maktparti, Liberaldemokratiska partiet (LDP), förlorade den majoritetsställning som man innehaft nästan oavbrutet sedan andra världskriget. Sedan tidigare har man även tappat denna ställning i underhuset, den viktigare av de två församlingarna.
Det snabbt växande partiet Sanseito grundades under corona-eran, främst med kritik mot landets restriktions-och vaccineringspolitik. Sedan dess har de intagit en oppositionell linje i många fler frågor, särskilt den ekonomiska politiken och invandringspolitiken. Partiet är uttalade motståndare till globalismen och förespråkar mer protektionism samt en återgång till traditionella japanska värderingar. Sanseito har även gynnats av att regeringspartiet LDP skakats av flera korruptionsskandaler.
Den stora frågan som fört Sanseito till valframgångar i årets val anses vara kritiken mot Japans allt mer liberala invandringspolitik. Landet har traditionellt sett haft en mycket restriktiv linje i frågan om huruvida den egna befolkningen gradvis ska bytas ut eller inte. Under 2000-talet har detta dock förändrats, och landet har delat ut stora mängder uppehållstillstånd – omkring 150 000 om året. Massinvandringen kommer praktiskt taget bara från andra asiatiska länder – Vietnam, Indonesien, Filippinerna med flera – och avser arbetskraft till både specialiserade och enkla arbeten i den japanska ekonomin. Regeringen motiverar politiken med att landet behöver arbetskraft för att hantera den åldrande befolkningen och de allt lägre födelsetalen.
Landet har dock även tagit emot fler asylsökande i större utsträckning än tidigare. Varje år söker 10 000 – 15 000 personer asyl i landet. Omkring 300 av dessa beviljas flyktingstatus. Afghaner är den i särklass största gruppen här, cirka 70 procent. Utöver dessa 300 får ytterligare omkring tusen utlänningar uppehållstillstånd varje år av så kallade humanitära skäl. Här dominerar ukrainare.