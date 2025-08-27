Framgångar för nationalistparti i Japan

Sanseitos framgångar i valet i juli innebar att Japans domi­nerande maktparti, Liberal­demokratiska partiet (LDP), förlorade den majoritets­ställning som man innehaft nästan oavbrutet sedan andra världskriget. Sedan tidigare har man även tappat denna ställning i underhuset, den viktigare av de två församlingarna.

Det snabbt växande partiet San­seito grundades under corona-eran, främst med kritik mot landets restrik­tions-och vaccineringspolitik. Sedan dess har de intagit en oppositionell linje i många fler frågor, särskilt den ekonomiska politiken och invand­ringspolitiken. Partiet är uttalade motståndare till globalismen och förespråkar mer protektionism samt en återgång till traditionella japanska värderingar. Sanseito har även gynnats av att regeringspartiet LDP skakats av flera korruptionsskanda­ler.

Den stora frågan som fört Sanseito till valframgångar i årets val anses vara kritiken mot Japans allt mer liberala invandringspolitik. Landet har traditionellt sett haft en mycket restriktiv linje i frågan om huruvida den egna befolkningen gradvis ska bytas ut eller inte. Under 2000-talet har detta dock förändrats, och lan­det har delat ut stora mängder up­pehållstillstånd – omkring 150 000 om året. Massinvandringen kommer praktiskt taget bara från andra asia­tiska länder – Vietnam, Indonesien, Filippinerna med flera – och avser arbetskraft till både specialiserade och enkla arbeten i den japanska ekonomin. Regeringen motiverar politiken med att landet behöver arbetskraft för att hantera den åld­rande befolkningen och de allt lägre födelsetalen.

Landet har dock även tagit emot fler asylsökande i större utsträck­ning än tidigare. Varje år söker 10 000 – 15 000 personer asyl i lan­det. Omkring 300 av dessa beviljas flyktingstatus. Afghaner är den i sär­klass största gruppen här, cirka 70 procent. Utöver dessa 300 får ytterli­gare omkring tusen utlänningar up­pehållstillstånd varje år av så kallade humanitära skäl. Här dominerar ukrainare.