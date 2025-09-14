Framgångar för Sydney Sweeneys jeans efter ”rasistisk” jeansreklam

Kampanjen, från klädfirman American Eagle, bygger på en engelsk ordlek: ”Sydney Sweeney has great jeans” – där det sista ordet uttalas likadant som ”genes”, det vill säga gener. I den reklamfilm som varit mest provocerande för vänsteraktivister säger hon:
– Gener (genes) förs vidare från föräldrar till avkomman, och avgör ofta egenskaper som hårfärg, personlighet, och till och med ögonfärg. Mina gener (jeans) är blå.
En manlig röst säger sedan, samtidigt som det visas i text över skärmen: ”Sydney Sweeney has great jeans” – där det talade budskapet alltså även kan uttydas som ”Sydney Sweeney har bra gener”.
Eftersom Sydney Sweeney är blond, blåögd och attraktiv ledde detta till en hatstorm i sociala medier, där icke-vita rasaktivister och vita vänsteraktivister tävlade om att spy galla över reklamen på olika sätt – oftast genom att utmåla den som rasistisk, men även som sexistisk, elitistisk, hyllande eugenik, eller i vissa fall genom att hävda att vita människor i själva verket är genetiskt underlägsna.
Det hela togs även upp av större medier, både i USA och utomlands. ”Det låter och ser ut som en annons från Vitt ariskt motstånd, vilket självfallet är avsikten”, skriver Aftonbladets ledarskribent Anders Lindberg och konstaterar vidare: ”Man flirtar med vit makt-retorik för att reta vänstern, få debatt och sälja mer jeans.”
Även många bedömare på högerkanten instämmer i den bedömningen, frånsett att de inte kallar det ”vit makt-retorik” att även vita ska få vara stolta över vilka de är. ”Jag älskar hur vänsterns raseri över Sydney Sweeneys reklam bara resulterat i att en vacker, vit, blond tjej med blå ögon fått 1000x mer uppmärksamhet för sina ’bra gener’” skriver programledaren och före detta Fox-ankaret Megyn Kelley på X.