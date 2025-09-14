Framgångar för Sydney Sweeneys jeans efter ”rasistisk” jeansreklam

Kampanjen, från klädfir­man American Eagle, bygger på en engelsk ordlek: ”Sydney Sween­ey has great jeans” – där det sista ordet uttalas likadant som ”genes”, det vill säga gener. I den reklamfilm som varit mest provo­cerande för vänsteraktivister säger hon:

– Gener (genes) förs vidare från föräldrar till avkomman, och avgör ofta egenskaper som hårfärg, per­sonlighet, och till och med ögonfärg. Mina gener (jeans) är blå.

En manlig röst säger sedan, sam­tidigt som det visas i text över skär­men: ”Sydney Sweeney has great jeans” – där det talade budskapet alltså även kan uttydas som ”Sydney Sweeney har bra gener”.

Eftersom Sydney Sweeney är blond, blåögd och attraktiv ledde detta till en hatstorm i sociala medier, där icke-vita rasaktivister och vita vänsteraktivister tävlade om att spy galla över reklamen på olika sätt – oftast genom att utmåla den som rasistisk, men även som sexistisk, eli­tistisk, hyllande eugenik, eller i vissa fall genom att hävda att vita männis­kor i själva verket är genetiskt un­derlägsna.

Det hela togs även upp av större medier, både i USA och utomlands. ”Det låter och ser ut som en annons från Vitt ariskt motstånd, vilket själv­fallet är avsikten”, skriver Aftonbla­dets ledarskribent Anders Lindberg och konstaterar vidare: ”Man flirtar med vit makt-retorik för att reta vän­stern, få debatt och sälja mer jeans.”

Även många bedömare på högerkanten instämmer i den bedöm­ningen, frånsett att de inte kallar det ”vit makt-retorik” att även vita ska få vara stolta över vilka de är. ”Jag älskar hur vänsterns raseri över Syd­ney Sweeneys reklam bara resulte­rat i att en vacker, vit, blond tjej med blå ögon fått 1000x mer uppmärk­samhet för sina ’bra gener’” skriver programledaren och före detta Fox-ankaret Megyn Kelley på X.