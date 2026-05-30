Frankrike använder domstolar för att tysta det fria samtalet

Den franska åklagarmyn­digheten påstår sig vara oberoende, men det stäm­mer inte: franska åklagare anställs, avskedas och befor­dras av regeringen. Krimi­nalpolisen – som ofta lämnar missvisande rapporter till undersökningsdomare – kon­trolleras också av regeringen.

Jag är föremål för en lik­nande utredning i Frankrike: över ett dussin åtalspunkter, som var och en kan ge upp till 10 års fängelse. Jag är stolt över att stå tillsammans med Elon Musk och andra som är måltavlor för Macrons kam­panj mot digitala rättigheter. I Macrons Frankrike är den nya Hederslegionen att vara föremål för utredning.