Frankrike använder domstolar för att tysta det fria samtalet

Den franska åklagarmyndigheten påstår sig vara oberoende, men det stämmer inte: franska åklagare anställs, avskedas och befordras av regeringen. Kriminalpolisen – som ofta lämnar missvisande rapporter till undersökningsdomare – kontrolleras också av regeringen.
Jag är föremål för en liknande utredning i Frankrike: över ett dussin åtalspunkter, som var och en kan ge upp till 10 års fängelse. Jag är stolt över att stå tillsammans med Elon Musk och andra som är måltavlor för Macrons kampanj mot digitala rättigheter. I Macrons Frankrike är den nya Hederslegionen att vara föremål för utredning.