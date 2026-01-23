Frankrike – händelser utan svensk medial uppmärksamhet

Kulturlandet Frankrike genomgår just nu flera omvälvande händelser. Samtidigt som denna text skrivs protesterar franska bönder i Strasbourg mot det ingångna Mercosuravtalet. I Paraguays huvudstad Asunción signerades lördagen den 17 januari det ödestyngda avtalet mellan Europeiska unionen och de sex sydamerikanska stater som tullfritt kommer in på den europeiska livsmedelsmarknaden. Den franska TV-kanalen BFM TV har redogjort dagligen gällande konsekvenserna för både franska bönder och franska konsumenter av främmande livsmedel på den franska marknaden. I Sverige vet man ytterst lite om de kommande konsekvenserna då den mediala ”sparsamheten” avsiktligt begränsar kunskapsnivån.

Frankrike befarar att den hittills kända mängden av importerat nötkött på 25 procent, på grund av Mercosuravtalet, kommer att öka till 50 procent. Ännu värre blir det med frukt och grönsaker. Inom den Europeiska unionen finns det 300 olika ämnen som är absolut förbjudna att användas inom frukt- och grönsaksodlingar (pesticider). Inget av dessa förbud förekommer i de berörda Mercosurländerna. I BFM TV:s studio visade en kvinnlig journalist upp mango och avokado från Sydamerika där man bevisligen finner ämnen som är förbjudna för europeiska producenter.

I en artikel i svensk media gläds man över att cashewnötter blir billigare, men det är just där man använder förbjudna ämnen för att förhindra mögel.

Franska boskapsuppfödare och spannmålsproducenter är oerhört stolta över den franska mattraditionen som bygger på råvaror av en mycket hög kvalité. Till dem ansluter sig polska bönder, då Polen är Europas tredje största jordbruksland. Även tyska bönder ser faran när okontrollerade livsmedel väller in på den europeiska marknaden. Allt fler gårdar i Tyskland driver ekologiska, det vill säga dyrare, produktionssätt av livsmedelsprodukter. Nu ser de en konkurrent som kommer att slå ut deras ansträngningar för att producera livsmedel av hög kvalité. I Sydamerika används hormonpreparat som stimulerar boskapens muskelmassa och som är förbjudna bland de europeiska uppfödare.

Frankrike, ett land med stolta bönder iklädda gula mössor (en koppling till de tidigare kända Gula västarna) kommer inte att ge sig. Europeiska unionens ordföranden Ursula von den Leyen, född Albrecht, får dela ut rejäla ekonomiska kompensationer till upprörda lantbrukare i Frankrike, Tyskland, Polen, Irland, Belgien, Litauen med flera.

För ett land som Paraguay, utan egna hamnar och tillgång till en egen kuststräcka, blir transporter av landets nötkött en logistisk prövning. Självklart ser man Mercosuravtalet som ett ekonomiskt lyft för det fattiga landet i mitten av den sydamerikanska kontinenten.

Protesterande franska bönder i Strasbourg kräver en juridisk prövning av avtalet, då flera medlemsländer var emot det ingångna avtalet. Fortsättning lär följa i Cour de Justice de l’Union Européenne.

Inrikespolitiskt är det också turbulent då man diskuterar Frankrikes kommande budget, men det allra viktigaste är de politiska grupperingarna. Jordan Bardella, från Rassemblement National (RN), gjorde ett mycket lovande intryck under sitt möte med fransk media. Bardella klargjorde att hans mål är premiärministerpost i en kommande regering. Marine Le Pen är föremål för en juridisk prövning på grund av påstådda ekonomiska oegentligheter under hennes och partiets tid i europeiska parlamentet. Ärendet behandlas nu av Cour de Cassation (Högsta domstolen) i Paris. Det kan nog antas att hennes ärende har som mål att hindra henne från en fortsatt politisk karriär. Under mötet med fransk media ställdes en fråga till Jordan Bardella hur han ser på president Donald Trumps agerande i Venezuela. Mycket sakligt hänvisade han till Monroedoktrinen.

Monroedoktrinen är ett utrikespolitiskt handlingsprogram presenterat av USA:s president James Monroe (1758–1831) inför USA:s kongress 1823. Det var en reaktion mot Spaniens planer på återerövring av kolonier i Syd- och Mellanamerika och för att hindra andra stormakter att lägga beslag på dessa.