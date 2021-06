Frankrike i ett tillstånd av la colère – vrede

LEDAREUnder många år har extremvänstern kunnat begå våldsdåd mot oliktänkande och sabotera valkampanjer utan någon större risk. De har åtnjutit moraliskt skydd av systemmedias meningsfränder och ekonomiskt stöd via generösa bidrag via olika vänsterkulturella projekt som slussat pengarna vidare. Denna härva håller nu på att rullas upp genom webb-tv-kanalen Exakt24:s grävande arbete.