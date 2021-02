Frankrike inför inresestopp – på Marine Le Pens inrådan

UTRIKESTrots pandemin hölls årets World Economic Forum I Davos i Schweiz, dock under andra former än normalt. Ordföranden, professor Klaus Martin Schwab, ledde konferensen med inbjudna deltagare på distans via TV-skärmar. Den utan tvivel mest intressante makthavaren var den ryske presidenten Vladimir Putin, politiskt och medialt aktuell på grund av utvecklingen i Navalny-affären. Således bör Vladimir Putins anförande tolkas som den ryska politikens officiella credo.