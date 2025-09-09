Förlagsbutiken
Logga in
Prenumerera
Logga in
Prenumerera
provnummer
Marine Le Pen, RN, talar i sin valdistrikt, Pas-de-Calais, under söndagen. ”Frankrike är Europas sjuke man.” Stillbild BFM TV

Frankrike – vem kommer att sitta i Matignonpalatset?

  • , 11:36
UTRIKES
Matignonpalatset (Hôtel Matignon) är den franske premiärministerns officiella residens. Palatset uppfördes i början på 1700-talet och ägdes av Jacques de Matignon, Maurice de Talleyrand, Napoleon och Ludvig Filip, greve av Paris. Efter första världskriget övertog franska staten byggnaden och parken och sedan 1935 residerar franska regeringschefer i palatset.

Under måndagen den 8 september röstade medlemmar i l’ Assemblée Nationale huruvida de har förtroende för den sittande franska regeringen med Francois Bayrou som premiärminister. Resultatet blev följande: 364 emot, 194 för den sittande regeringen och 15 av parlamentets medlemmar som avstod från att rösta. Det var premiärministern själv som alldeles nyligen placerade omröstningsdagen till den 8 september. Anledningen var den av hela det franska vänsterblockets förannonserade totala blockering av alla samhällsfunktioner onsdagen den 10 september. Dessutom blir det en upprepning den 22 september. Men vad är anledningen till en sådan upprördhet bland det franska folket och deras representanter i Nationalförsamlingen?

Slutet för premiärminister Bayrou? Stillbild BFM TV

 

Inför den 10 september har den franske inrikesministern Bruno Retailleau mobiliserat 80 000 poliser och gendarmer. ”Vi kommer inte att tolerera en sådan blockering”, sade ministern. Med andra ord man vill förhindra att det uppstår kaos och eventuella oroligheter. Det var grundaren av det vänsterextrema partiet La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon som i ett eldigt tal förkunnande dessa åtgärder. Med honom och hans parti följer franska miljöpartister, kommunister och socialister. Ett nytt litet vänsterparti som bildats är Nouveau Front Populaire, men det tycks försvinna eller glida in i de övriga. Det är ytterst ogärna som man numera nämner det, då det redan 1936-1937 fanns en Front Populaire med socialisten Léon Blum i ledningen. Denna regering föll och den franska republiken blev därefter högerinriktad under Éduard Daladier.

Under kvällen den 8 september gavs mycket TV-tid i BFM TV åt ledaren för det franska socialistpartiet, Olivier Faure. Uppenbarligen tycks han vara en tänkbar kandidat för en ny vänsterregering. Den som man i Élyséepalatset skyr som pesten är Jean-Luc Mélenchon. Dock han har inte bara hela vänsterfalangen med sig, utan även de starka franska fackföreningar som i motsats till exempelvis Sverige, är riktigt oberoende och står för egna krav och åsikter. Jean-Luc Mélenchon är en eldig och övertygande talare med starka argument för att spela på folkets vrede.

Artikeln fortsätter

Är du prenumerant kan du logga in för att fortsätta läsa.

Inte prenumerant? Teckna en prenumeration här.

Vi kan tyvärr inte erbjuda allt material gratis på hemsidan, bara smakprov som detta. Som prenumerant får Du inte bara tillgång till hela sidan och vår veckotidning, Du gör också en värdefull insats för alternativ press i Sverige, som står upp mot politiskt korrekt systemmedia.

Glömt ditt lösenord?
Problem att logga in?

Dela artikeln
  • , 11:36

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Sophie Kielbowska

september 9, 2025

Relaterat

Vem är Frankrikes nye premiärminister?

Vem är Frankrikes nye premiärminister?

av Filip Johansson
januari 9, 2024

🟠 UTRIKES Frankrikes nye regeringschef heter Gabriel Attal och är den femte republikens yngste premiärminister någonsin. Trots sin ungdom har han redan en betydande politisk erfarenhet. I likhet med sin chef, president Macron, är han också en ”Young Global Leader”.

Macron ombildar franska regeringen

Macron ombildar franska regeringen

av Filip Johansson
januari 8, 2024

🟠 UTRIKES Frankrikes premiärminister Elisabeth Borne avgick på måndagen som en del av en väntad ombildning, meddelade det franska presidentkansliet – men sammansättningen av president Emmanuel Macrons nästa regering är fortfarande osäker.

Läs även:

Läs in mer

Nyhetsdygnet

Se hela nyhetsdygnet

Senaste numret

NyT01web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Alla eNyT

Ekonomi

Recensioner

Visdomar i repris
Recensioner
Hans-Olof Andersson:

Visdomar i repris

🟠 BOKRECENSION Karl-Olof Arnstberg är vår tids Sokrates. Han envisas med att söka sanningen om vårt lands tillstånd, och hans tålamod tycks oändligt. Likt Sokrates vägrar han ge upp den förnuftiga dialogen som redskap för att hitta sanningen. Kanske kan man ibland ana en otålighet, kanske till och med ett raseri under den lugna ytan i denna boks texter. Ordet är fritt är dock huvudsakligen en sammanfattning av analyser och slutsatser som är ganska välkända vid det här laget, så är det en sådan faktabas du vill läsa, så kan boken varmt rekommenderas.

av Hans-Olof Andersson
augusti 31, 2025

Kultur

Döderhultarn firas i Oskarshamn och på Thielska galleriet
Kultur
Axel W. Karlsson:

Döderhultarn firas i Oskarshamn och på Thielska galleriet

🟠 KONST I år är det 100 år sedan träskulptören ”Döderhultarn” avled. Kulturhuset i Oskarshamn har ett Döderhultarmuseum, där nära 200 av Döderhultarns träskulpturer visas. Under 2025 erbjuds där föreläsningar, teater, musik, workshopar, vandringar och andra evenemang. Thielska Galleriet på Djurgården i Stockholm visar några grupper av Döderhultarns snidade träfigurer i vitriner. Utställning har fått rubriken ”Liv och människor. Döderhultarn”. Några av de utställda figurerna ägs av galleriet, andra är inlånade.

av Axel W. Karlsson
augusti 29, 2025
Bytt är bytt och kommer aldrig åter?
Kultur
Johannes Berg:

Bytt är bytt och kommer aldrig åter?

🟠 KULTUR Satan är inte så dum längre. Mediala kampanjer mot honom tillhör det förflutna. Nu omfamnas mörkrets furste i populärkulturen, men samtidigt börjar Gud kliva fram ur kulisserna. Djävulsrock omfamnar vissa, en del ser det som en protest eller cynism, andra en genuin livsåskådning. För åter andra väntar Jesus på andra sidan.

av Johannes Berg
juli 30, 2025

Vetenskap och teknik

Jättevargen ylar igen
Utrikes
Karl Björkman:

Jättevargen ylar igen

🟠 Forskare: Första utrotade djuret återskapat Tre jättevargar påstås vara de första återskapade exemplaren av en utdöd djurart. Företaget bakom kritiseras dock för att presentera genmodifierade hybrider, som bara delvis har de utdöda generna, men samtidigt visar deras tekniska framsteg att det är möjligt att återskapa arter – men även att genmodifiera människor.

av Karl Björkman
juni 6, 2025

Reportage

Historia

Tre historiska svenska kyrkor
Historia
Sophie Kielbowska:

Tre historiska svenska kyrkor

🟠 Inför kyrkovalet i september månad är det lämpligt att fräscha upp kunskaperna i svensk kristen historia, dessutom även att förmedla dessa till den yngre generationen, ty skolorna i dagens Sverige har ofta, dock inte alltid tack och lov, andra prioriteringar. Undertecknad ber att få presentera tre kända och för vissa kanske okända kyrkor i Sverige.

av Sophie Kielbowska
september 2, 2025

Hälsa

Annonser

Det finns ett stort utbud av online-casinon, inklusive sådana som opererar utan svensk licens – casino utan svensk licens är en viktig aspekt att beakta.

När man undersöker online-spelalternativ, är det relevant att notera att det finns casino utan spelpaus, som fungerar under andra regleringar.

En del online-casinon är inte registrerade under den svenska licensen – casino utan licens kan ha olika spelutbud och regler.

Senaste numret

NyT16web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Prenumerera på
Nya Tiders nyhetsbrev!

123 037 97 35

Donera

A Minska textstorlek". A+ Öka textstorlek. A++ Stor text.

Insikt24.se

Free West Media

Exakt24.se

Kundtjänst
Tel: 08-410 677 70
kund[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Redaktion
redaktion[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Annonser och SEO
salj[snabel-a]nyatider.se

Artiklar (RSS)
© 2024 Nya Tider. Med ensamrätt. Nya Tider ges ut av AlternaMedia AB.

Ansvarig utgivare: Vávra Suk. Bankgiro: 108-0357.

Sidor

Kategorier

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.