Frankrike – vem kommer att sitta i Matignonpalatset?

Under måndagen den 8 september röstade medlemmar i l’ Assemblée Nationale huruvida de har förtroende för den sittande franska regeringen med Francois Bayrou som premiärminister. Resultatet blev följande: 364 emot, 194 för den sittande regeringen och 15 av parlamentets medlemmar som avstod från att rösta. Det var premiärministern själv som alldeles nyligen placerade omröstningsdagen till den 8 september. Anledningen var den av hela det franska vänsterblockets förannonserade totala blockering av alla samhällsfunktioner onsdagen den 10 september. Dessutom blir det en upprepning den 22 september. Men vad är anledningen till en sådan upprördhet bland det franska folket och deras representanter i Nationalförsamlingen?

Inför den 10 september har den franske inrikesministern Bruno Retailleau mobiliserat 80 000 poliser och gendarmer. ”Vi kommer inte att tolerera en sådan blockering”, sade ministern. Med andra ord man vill förhindra att det uppstår kaos och eventuella oroligheter. Det var grundaren av det vänsterextrema partiet La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon som i ett eldigt tal förkunnande dessa åtgärder. Med honom och hans parti följer franska miljöpartister, kommunister och socialister. Ett nytt litet vänsterparti som bildats är Nouveau Front Populaire, men det tycks försvinna eller glida in i de övriga. Det är ytterst ogärna som man numera nämner det, då det redan 1936-1937 fanns en Front Populaire med socialisten Léon Blum i ledningen. Denna regering föll och den franska republiken blev därefter högerinriktad under Éduard Daladier.

Under kvällen den 8 september gavs mycket TV-tid i BFM TV åt ledaren för det franska socialistpartiet, Olivier Faure. Uppenbarligen tycks han vara en tänkbar kandidat för en ny vänsterregering. Den som man i Élyséepalatset skyr som pesten är Jean-Luc Mélenchon. Dock han har inte bara hela vänsterfalangen med sig, utan även de starka franska fackföreningar som i motsats till exempelvis Sverige, är riktigt oberoende och står för egna krav och åsikter. Jean-Luc Mélenchon är en eldig och övertygande talare med starka argument för att spela på folkets vrede.