Franska soldater bordade oljetankern Boracay, även känd som Pushpa. Den seglar under beninsk flagg men detta listas i Internationella sjöfartsorganisationens databas som ”falskt”. Eftersom fartyget fraktar rysk olja till länder som inte godkänt Västs sanktioner, anses fartyget tillhöra Rysslands så kallade skuggflotta. Stillbild: AFP

Frankrikes aktion mot oljetanker med rysk olja ifrågasätts

  • , 23:11
UTRIKES
Först antyddes det att oljetankern Boracay hade något med drönarsvärmarna över Köpenhamn att göra. När inga drönare fanns att visa upp efter stormningen påstod Macron i stället att det hela var en ”markering” mot den så kallade ryska skuggflottan.

Den 27 september stor­mande franska komman­dosoldater oljetankern Boracay, som några da­gar tidigare lämnat ryska Primorsk och rundat Bretagne på väg mot Indien och nu befann sig på internationellt vatten utanför Frankrikes kust i dess ekonomiska zon. Fartyget är registrerat i Benin och uppges vara ägt av Baaj Shipping Ltd på Seychellerna, men beskrivs av Väst tillhöra den så kallade rys­ka skuggflottan. Under hela färden hade den franska marinen skuggat fartyget, som pekats ut som en del av Rysslands så kallade skuggflotta.

Både internationella och franska medier hjälpte sedan till att kabla ut bilder från den dramatiska storm­ningen, som slutade i att två perso­ner greps: Två kinesiska medborgare som pekats ut som kapten respektive förste styrman på Boracay. Brotts­misstanken sägs vara ordervägran – att fartyget inte omedelbart stan­nade på uppmaning av den franska marinen – vilket kaptenen sedan också åtalades för även om han se­nare frigavs.

Innan misstankarna mot be­sättningen var klargjorda antydde Frankrikes president Emmanuel Ma­cron att det rörde sig om grov brotts­lighet och att det fanns en koppling till den påstådda drönaraktivitet som stängt ned en rad danska flygplatser några dagar tidigare.

– Det begicks mycket allvarliga överträdelser av denna besättning, vilket motiverar den pågående rätts­processen, sa Macron till journalister på plats i Köpenhamn där han deltog i ett EU-toppmöte.

Emmanuel Macron, Frankrikes president, säger sig ha lanserat en plan att stoppa ryska oljetankrar – samtidigt som han har stora svårigheter att hålla ihop en regering hemma. Stillbild: AFP

 

Eftersom påstådda specialister på sajten The Maritime Executive och sedan även anonyma källor inom Danmarks försvarsmakt och en rad medier redan etablerat en påstådd koppling mellan drönarincidenter­na i Danmark och Boracay, fick den franske presidenten även frågor om detta.

– Jag utesluter det inte alls, men jag kan här inte tillskriva det särskilt tydligt eller fastställa en klar kopp­ling mellan dessa två företeelser, sa Macron.

Uttalandet speglade nästan orda­grant vad Danmarks statsminister Mette Frederiksen sade i samband med nedstängningen av Kastrups flygplats.

– Jag kan inte utesluta att det är Ryssland, sa hon i en kommentar till Bloomberg.

Dagen efter hävdade statsmi­nistern att drönaraktiviteten över Kastrup ”passar in i den utveckling vi sett på sistone med andra dröna­rattacker, luftrumskränkningar och hackerattacker mot europeiska flyg­platser” – återigen med antydan att Ryssland ligger bakom.

Macron hävdade också att storm­ningen på samma gång var en del av en ”bredare plan för att vidta tuffare åtgärder för att begränsa Rysslands oljeintäkter” som ska ”driva på för ett slut på kriget i Ukraina”.

Svepande utspel och antydningar kritiseras av experter

Men precis som tidigare politiska och mediala utspel om Rysslands skugg­flotta och påstådda hybridattacker har dessa inte hållit för granskning av experter. Till SVT förklarar Hans Liwång, professor i försvarssystem, att den så kallade skuggflottans in­tresse är att försöka tjäna pengar genom att navigera runt sanktioner och inte att bedriva paramilitär verk­samhet å ryska statens vägnar.

– Skulle de bedriva den här typen av verksamhet i övrigt så är ju risken att de blir störda och har svårt att tjä­na pengar på sin last, säger Liwång.

Enligt Liwång är det dessutom väldigt svårt att dölja drönares ur­sprung om de lyfter från ett fartyg.

– Och om man upptäcks så är det också väldigt tydligt vem man är, va­rifrån man kommer och vart man är på väg, fortsätter han.

Axel Lundström

oktober 15, 2025

