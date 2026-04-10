Sedan kriget i Ukraina började 2022 har franska militära och politiska myndigheter upprepade gånger hävdat att Ryssland har blivit det största hotet mot Frankrike, vilket motiverar en markant ökning av försvarsutgifterna. Den officiella diskursen insisterar på ett ”bestående” och ”stort” hot.

”Att acceptera att förlora sina barn”

Redan sommaren 2025 kallade general Thierry Burkhard, tidigare ÖB, Ryssland för en ”störande makt”. Under en presskonferens talade han om den ”förändring i strategisk referensram” som världen upplevde, bestående främst av terrorism, instrumentalisering av illegal invandring, hybridkrigföring och ryska ubåtar som genomförde intrång i Medelhavet.

Hans tal präglades främst av åsikten att Moskva hade identifierat Frankrike som ”sin främsta motståndare i Europa”. ”Det var [Vladimir] Putin som sade det. Det betyder inte att han inte ger sig på andra länder och det betyder inte att han bara ger sig på oss”, tillade han. Hans kritiker ansåg att hans uttalanden var alarmistiska och karikerade, till och med skrämselpropaganda som syftade till att öka försvarsbudgeten snarare än att verka för fred. Uttalandena ledde också till att han ersattes som ÖB av Fabien Mandon ungefär tio dagar senare.

Hans ersättare vilade inte på hanen. I november förra året, under Frankrikes borgmästarkongress, talade general Fabien Mandon om Ryssland och kriget i Ukraina och förklarade att ”om vårt land vacklar eftersom det inte är redo att acceptera att förlora sina barn, eftersom vi inte säger som det är, att vi kommer att lida ekonomiskt eftersom prioriteringarna kommer att gå till försvarsproduktionen, så vi är i riskzonen”.

Dessa uttalanden, som medierna naturligtvis tog upp under rubriken ”Frankrike måste vara redo att acceptera förlusten av sina barn”, väckte omedelbart en kontrovers, där vissa politiker och kommentatorer ansåg dem som ett försök att rättfärdiga en ökning av militärutgifterna på bekostnad av socialpolitiken eller andra inrikesfrågor i Frankrike. Inför dessa reaktioner kritiserade flera politiska ledare tonen, och tvingade till och med regeringen att via sin talesperson fastslå att ”våra barn inte kommer att slåss och dö i Ukraina”.

Ungefär sex månader senare har tonen inte förändrats. På torsdagen den 9 april, inför Nationalförsamlingens försvarskommitté, beskrev Fabien Mandon utsikten till ett ”öppet krig” mot Ryssland som ”den största oron när det gäller förberedelserna av de väpnade styrkorna”.