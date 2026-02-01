Frankrikes vice talman föreslår Nato-utträde

Initialt vill Clémence Guetté att Frankrike lämnar Natos militära kommando, i likhet med vad landet gjorde på 1960-talet under nationalisten Charles de Gaulle. Landet stod sedan utanför Natos mest centrala strukturer i över 40 år. Först år 2009, under globalisten Nicolas Sarkozy, återinträdde Frankrike fullt ut i alla Natos enheter.
Enligt Guetté är ett utträde ur militärkommandot ett första steg mot ett fullt utträde på sikt. Hon motiverar förslaget med motståndet mot USA:s utrikespolitik, i synnerhet nu under Donald Trumps andra mandatperiod. Hon säger att USA begår brott mot internationell rätt och pekar specifikt på bland annat kidnappningen av Venezuelas president Maduro, hoten om annektering av Grönland samt landets militära och ekonomiska stöd till Israels krig i Palestina, som hon menar är ett folkmord. Enligt henne är Natos roll att tjäna amerikanska intressen i världen, inte att försvara andra länder.
Förslaget väntas dock bli nedröstat med stor majoritet – inte ens Rassemblement National (före detta Front National) väntas ge sitt stöd. Under förste partiledaren Jean-Marie Le Pen ville partiet att Frankrike lämnar Nato helt, men sedan dottern Marine tog över har partiet övergivit det förslaget. Ett antal år drev hon att Frankrike ska lämna det militära kommandot i Nato, men även det förslaget ströks för några år sedan.
Icke desto mindre visar Guettés förslag att debatten om Nato fått nytt liv i det Nato-land som historiskt varit allra mest tveksamt till sitt medlemskap i alliansen.