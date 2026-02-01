Förlagsbutiken
Logga in
Prenumerera
Logga in
Prenumerera
provnummer
Clémence Guetté är vice talman i Frankrikes nationalförsamling. Hon tillhör vänsterpartiet La France Insoumise. Foto: Clément Agostini/Wikipedia

Frankrikes vice talman föreslår Nato-utträde

  • , 13:54
UTRIKES
Clémence Guetté, vice talman i Frankrikes nationalförsamling och ledamot för det antiglobalistiska vänsterpartiet Det okuvade Frankrike (La France Insoumise, LFI), har tröttnat på Frankrikes Natomedlemskap. Nu har hon lagt fram en resolution som föreslår en strukturerad utträdesprocess.

Initialt vill Clémence Guetté att Frankrike lämnar Natos militära kommando, i likhet med vad lan­det gjorde på 1960-talet under nationalisten Charles de Gaulle. Lan­det stod sedan utanför Natos mest centrala strukturer i över 40 år. Först år 2009, under globalisten Nicolas Sarkozy, återinträdde Frankrike fullt ut i alla Natos enheter.

Enligt Guetté är ett utträde ur mi­litärkommandot ett första steg mot ett fullt utträde på sikt. Hon motive­rar förslaget med motståndet mot USA:s utrikespolitik, i synnerhet nu under Donald Trumps andra man­datperiod. Hon säger att USA begår brott mot internationell rätt och pekar specifikt på bland annat kid­nappningen av Venezuelas president Maduro, hoten om annektering av Grönland samt landets militära och ekonomiska stöd till Israels krig i Palestina, som hon menar är ett folk­mord. Enligt henne är Natos roll att tjäna amerikanska intressen i värl­den, inte att försvara andra länder.

Förslaget väntas dock bli ned­röstat med stor majoritet – inte ens Rassemblement National (före detta Front National) väntas ge sitt stöd. Under förste partiledaren Jean-Marie Le Pen ville partiet att Frankrike läm­nar Nato helt, men sedan dottern Marine tog över har partiet övergivit det förslaget. Ett antal år drev hon att Frankrike ska lämna det militära kommandot i Nato, men även det förslaget ströks för några år sedan.

Icke desto mindre visar Guettés förslag att debatten om Nato fått nytt liv i det Nato-land som historiskt va­rit allra mest tveksamt till sitt med­lemskap i alliansen.

Dela artikeln
  • , 13:54

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Peter Frisk

februari 1, 2026

Relaterat

Stoltenberg vill använda västerländska vapen på ryskt territorium

Stoltenberg vill använda västerländska vapen på ryskt territorium

av Filip Johansson
maj 29, 2024

🟠 UTRIKES Mot en ny upptrappning av kriget i Ukraina? De ”restriktioner” som pålagts Ukraina av västerländska vapenleverantörer för att inte inleda attacker mot ryskt territorium kan snart hävas. Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg anser att ”det är dags för Ukrainas allierade att reflektera över frågan” om de ska godkänna sådana operationer med utrustning som de själva tillhandahåller. Ryssland, som tillkännagav kärnvapenövningar nära Ukraina i början av maj, kallar uttalandet en ”provokation” och har sedan början av konflikten hotat att slå till mot Nato-mål om långdistansmissiler någonsin slår ner i Ryssland.

Läs även:

Läs in mer

Nyhetsdygnet

Se hela nyhetsdygnet

Senaste numret

NyT01web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Alla eNyT

Ekonomi

Recensioner

I grund och botten är vi alla greker
Recensioner
Hans-Olof Andersson:

I grund och botten är vi alla greker

🟠 BOKRECENSION Förnuftsupplysning och vetenskap började inte på 1700-talet: det började tvåtusen år tidigare i en samling stadsstater som hade en kulturgemenskap de kallade Hellas. Vid denna tid lade en grupp vetgiriga män ur Atens överklass grunden för vetenskapen, genom att arbeta fram det som kallas ”den kritiska metoden”. Så om du vill lära känna dig själv, och vår europeiska kultur, så lär känna de stora grekiska tänkarna. Förra året kom denna biografi över Platon, som är värd mer uppmärksamhet än den fått. Den är ett perfekt första steg för dig som verkligen vill förstå det grekiska kulturarvet.

av Hans-Olof Andersson
februari 1, 2026

Kultur

Legenden Brigitte Bardot är död, men hennes gärning lever vidare
Kultur
Henrik Scheutz:

Legenden Brigitte Bardot är död, men hennes gärning lever vidare

🟠 KULTUR Den 28 december avled en av de sista 50-talsikonerna, Brigitte Bardot. Hon började vid 15 års ålder som modell, då bilder publicerades i Elle. Filmdebuten skedde två år senare, 1952. Redan samma år gifte hon sig med regissören Roger Vadim, som hon hade känt i flera år. Året därpå medverkar hon i en amerikansk film med Kirk Douglas. Bardot lanserades i filmer som hade en erotisk underton, där hon spelade unga, sensuella kvinnor som med sin frigjordhet utmanar synen på kvinnans roll i samhället. Hon torde vara mest känd för filmen Et dieu ... crea la femme (1956) av Wadim. Höjdpunkterna i karriären är tveklöst Clouzots La vérité (1960) och Godards Le mepris (1963).

av Henrik Scheutz
januari 20, 2026

Vetenskap och teknik

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet
Vetenskap och teknik
Filip Johansson:

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet ”2000-talets olja” och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.

av Filip Johansson
maj 30, 2025

Reportage

Historia

Tre historiska svenska kyrkor
Historia
Sophie Kielbowska:

Tre historiska svenska kyrkor

🟠 Inför kyrkovalet i september månad är det lämpligt att fräscha upp kunskaperna i svensk kristen historia, dessutom även att förmedla dessa till den yngre generationen, ty skolorna i dagens Sverige har ofta, dock inte alltid tack och lov, andra prioriteringar. Undertecknad ber att få presentera tre kända och för vissa kanske okända kyrkor i Sverige.

av Sophie Kielbowska
september 2, 2025

Hälsa

Annonser

Det finns ett stort utbud av online-casinon, inklusive sådana som opererar utan svensk licens – casino utan svensk licens är en viktig aspekt att beakta.

När man undersöker online-spelalternativ, är det relevant att notera att det finns casino utan spelpaus, som fungerar under andra regleringar.

Spela på – casino utan svensk licens här.

En del online-casinon är inte registrerade under den svenska licensen – casino utan licens kan ha olika spelutbud och regler.

Senaste numret

NyT01web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Prenumerera på
Nya Tiders nyhetsbrev!

123 037 97 35

Donera

A Minska textstorlek". A+ Öka textstorlek. A++ Stor text.

Insikt24.se

Förre M-toppen: ”Dags att räkna bort L i höstens val”
SVT-Skavlan om förslaget att ge kriminella ungdomar kramar och pussar: ”Jättefint”
Jimmie Åkesson om bidragsstoppet till Islamic Relief: ”En seger för Sverige”

Free West Media

London Imposes Entry Ban on Eva Vlaardingerbroek
EU Leaders’ Hawkish Stances Deeply Unpopular
The Mercosur-EU agreement Is a Fact

Exakt24.se

Palestinaextremist attackerar journalister i tingsrätten
Maskerad Palestinaextremist blir våldsam i tingsrätten
Aftonbladet undviker frågor om deras skribent Mathias Wåg som grundat terrorklassade AFA

Kundtjänst
Tel: 08-410 677 70
kund[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Redaktion
redaktion[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Annonser och SEO
salj[snabel-a]nyatider.se

Artiklar (RSS)
© 2024 Nya Tider. Med ensamrätt. Nya Tider ges ut av AlternaMedia AB.

Ansvarig utgivare: Vávra Suk. Bankgiro: 108-0357.

Sidor

Kategorier

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.