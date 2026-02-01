Frankrikes vice talman föreslår Nato-utträde

Initialt vill Clémence Guetté att Frankrike lämnar Natos militära kommando, i likhet med vad lan­det gjorde på 1960-talet under nationalisten Charles de Gaulle. Lan­det stod sedan utanför Natos mest centrala strukturer i över 40 år. Först år 2009, under globalisten Nicolas Sarkozy, återinträdde Frankrike fullt ut i alla Natos enheter.

Enligt Guetté är ett utträde ur mi­litärkommandot ett första steg mot ett fullt utträde på sikt. Hon motive­rar förslaget med motståndet mot USA:s utrikespolitik, i synnerhet nu under Donald Trumps andra man­datperiod. Hon säger att USA begår brott mot internationell rätt och pekar specifikt på bland annat kid­nappningen av Venezuelas president Maduro, hoten om annektering av Grönland samt landets militära och ekonomiska stöd till Israels krig i Palestina, som hon menar är ett folk­mord. Enligt henne är Natos roll att tjäna amerikanska intressen i värl­den, inte att försvara andra länder.

Förslaget väntas dock bli ned­röstat med stor majoritet – inte ens Rassemblement National (före detta Front National) väntas ge sitt stöd. Under förste partiledaren Jean-Marie Le Pen ville partiet att Frankrike läm­nar Nato helt, men sedan dottern Marine tog över har partiet övergivit det förslaget. Ett antal år drev hon att Frankrike ska lämna det militära kommandot i Nato, men även det förslaget ströks för några år sedan.

Icke desto mindre visar Guettés förslag att debatten om Nato fått nytt liv i det Nato-land som historiskt va­rit allra mest tveksamt till sitt med­lemskap i alliansen.