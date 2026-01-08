Franska bönder demonstrerar i Paris igen

Ordföranden för La Coordination rurale (Landsbygdskoordinationen), Frankrikes näst största jordbruksfackförening, Bertrand Venteau, talade om ”hundra” traktorer som kom in i huvudstaden före gryningen, trots ett förbud och vägspärrar upprättade av polisen.

Inrikesministeriet sade att ”de flesta av dem är blockerade vid huvudstadens infarter”, men medgav att strax före klockan 8:00 cirkulerade omkring tjugo traktorer i centrala Paris.

”Vi vill tas emot av nationalförsamlingens och senatens talmän idag,” sade jordbruksledaren Bertrand Venteau till AFP. Det är hans fackförening som uppmanat till demonstrationen framför nationalförsamlingen på morgonen.

Franska jordbrukare står för närvarande inför flera kriser: den epizootiska sjukdomen nodulär dermatos (LSD, Lumpy Skin Disease eller knölig hudsjuka på svenska)) hos nötkreatur, låga vetepriser, höga gödselpriser, hotet om ökad konkurrens om EU undertecknar ett frihandelsavtal som förhandlats i mer än 25 år med fyra sydamerikanska länder (Argentina, Brasilien, Uruguay och Paraguay).

Cirka 20 bönder var på plats vid Eiffeltornet, med ett dussin traktorer parkerade i närheten, sade en journalist från AFP.

Bönderna anlände omkring 03:30-04:00 på morgonen nära monumentet, ett av de mest besökta i Frankrike.

Dessa bondeprotester, på uppmaning av fackföreningen La Coordination rurale kringgick och forcerade vägspärrarna som upprättats i Paris yttre och inre förorter ”ibland genom att ta helt vårdslösa risker”, enligt inrikesministeriet.

Under Triumfbågen klockan 6:00 lokal tid blev ett dussin traktorer omgivna av en imponerande polisstyrka immobiliserade, enligt en journalist från AFP. ”Frankrike! Vill du fortfarande ha dina bönder?”, stod det på en traktorskopa.

🚨 ALERTE – Je me trouve sur les Champs-Élysées où des agriculteurs de la Coordination Rurale sont présents devant l’Arc de Triomphe. En direct pour @Frontieresmedia pic.twitter.com/i0JkXF2MC8 — David Alaime (@DavidAlaime) January 8, 2026

La Coordination rurale, en fackförening som av Frankrikes globalistiska styre klassificerats som till höger eller till och med högerextrem, är van vid hårdhänta manifestationer. Det verkar dock som om myndigheterna är angelägna om att lugna ned situationen, poliserna på plats har vanliga uniformer i stället för kravallutrustning, och försöker upprätta en dialog med demonstranterna, enligt franska medier. Allmänheten verkar ta böndernas sida, trots det oundvikliga kaos manifestationen skapar, och vissa parisare serverar varma drycker till demonstranterna.

På onsdagskvällen förbjöd en order från polisprefekturen traktorer att få tillträde till vissa känsliga områden i huvudstaden, inklusive Elyséepalatset, Matignon (premiärministerkansliet), parlamentet, jordbruks- och ekologiska övergångsministerierna samt Rungis-marknaden, bland andra.

Sedan vintern 2024 har bönder krävt administrativa förenklingar och en lättnad i standarderna, särskilt europeiska, som anses vara för restriktiva och en källa till orättvis konkurrens med länder där miljökraven är lägre.

Varken ”lagen om jordbruksorientering”, som antogs i början av 2025, eller den så kallade Duplomblagen, och ännu mindre löftena från Paris och Bryssel, har övertygat böndernas fackföreningar, som mottagits flera gånger av premiärministern men även på Elyséepalatset sedan december.