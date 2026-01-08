Förlagsbutiken
Logga in
Prenumerera
Logga in
Prenumerera
provnummer
Traktorer vid Triumfbågen i morse. Stilbild X

Franska bönder demonstrerar i Paris igen

  • , 14:05
UTRIKES
Bönder anlände till Paris på torsdagen den 8 januari med sina traktorer på väg mot Eiffeltornet och Triumfbågen för att protestera mot det förestående undertecknandet av ett handelsavtal mellan Europeiska unionen och de latinamerikanska länderna inom Mercosur.

Ordföranden för La Coordination rurale (Landsbygdskoordinationen), Frankrikes näst största jordbruksfackförening, Bertrand Venteau, talade om ”hundra” traktorer som kom in i huvudstaden före gryningen, trots ett förbud och vägspärrar upprättade av polisen.

Inrikesministeriet sade att ”de flesta av dem är blockerade vid huvudstadens infarter”, men medgav att strax före klockan 8:00 cirkulerade omkring tjugo traktorer i centrala Paris.

”Vi vill tas emot av nationalförsamlingens och senatens talmän idag,” sade jordbruksledaren Bertrand Venteau till AFP. Det är hans fackförening som uppmanat till demonstrationen framför nationalförsamlingen på morgonen.

Franska jordbrukare står för närvarande inför flera kriser: den epizootiska sjukdomen nodulär dermatos (LSD, Lumpy Skin Disease eller knölig hudsjuka på svenska)) hos nötkreatur, låga vetepriser, höga gödselpriser, hotet om ökad konkurrens om EU undertecknar ett frihandelsavtal som förhandlats i mer än 25 år med fyra sydamerikanska länder (Argentina, Brasilien, Uruguay och Paraguay).

Cirka 20 bönder var på plats vid Eiffeltornet, med ett dussin traktorer parkerade i närheten, sade en journalist från AFP.

Bönder som brutit genom avspärrningarna. Foto: X

 

Bönderna anlände omkring 03:30-04:00 på morgonen nära monumentet, ett av de mest besökta i Frankrike.

Dessa bondeprotester, på uppmaning av fackföreningen La Coordination rurale kringgick och forcerade vägspärrarna som upprättats i Paris yttre och inre förorter ”ibland genom att ta helt vårdslösa risker”, enligt inrikesministeriet.

Under Triumfbågen klockan 6:00 lokal tid blev ett dussin traktorer omgivna av en imponerande polisstyrka immobiliserade, enligt en journalist från AFP. ”Frankrike! Vill du fortfarande ha dina bönder?”, stod det på en traktorskopa.

La Coordination rurale, en fackförening som av Frankrikes globalistiska styre klassificerats som till höger eller till och med högerextrem, är van vid hårdhänta manifestationer. Det verkar dock som om myndigheterna är angelägna om att lugna ned situationen, poliserna på plats har vanliga uniformer i stället för kravallutrustning, och försöker upprätta en dialog med demonstranterna, enligt franska medier. Allmänheten verkar ta böndernas sida, trots det oundvikliga kaos manifestationen skapar, och vissa parisare serverar varma drycker till demonstranterna.

På onsdagskvällen förbjöd en order från polisprefekturen traktorer att få tillträde till vissa känsliga områden i huvudstaden, inklusive Elyséepalatset, Matignon (premiärministerkansliet), parlamentet, jordbruks- och ekologiska övergångsministerierna samt Rungis-marknaden, bland andra.

Sedan vintern 2024 har bönder krävt administrativa förenklingar och en lättnad i standarderna, särskilt europeiska, som anses vara för restriktiva och en källa till orättvis konkurrens med länder där miljökraven är lägre.

Varken ”lagen om jordbruksorientering”, som antogs i början av 2025, eller den så kallade Duplomblagen, och ännu mindre löftena från Paris och Bryssel, har övertygat böndernas fackföreningar, som mottagits flera gånger av premiärministern men även på Elyséepalatset sedan december.

Dela artikeln
  • , 14:05

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Filip Johansson

januari 8, 2026

Relaterat

Tyska bönder demonstrerar den 8 januari

Tyska bönder demonstrerar den 8 januari

av Filip Johansson
januari 8, 2024

🟠 UTRIKES Det är inte bara i Frankrike och i Nederländerna som bönderna har fått nog av den förda politiken. Sedan december har de tyska bönderna protesterat, och det ska kulminera i massiva demonstrationer som ska börja den 8 januari. Nu senast har man blockerat den gröne ekonomiministerns färja när han försökte återvända från sin semester. Man är främst emot regeringens planerade skattehöjningar.

Läs även:

Läs in mer

Nyhetsdygnet

Se hela nyhetsdygnet

Senaste numret

NyT01web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Alla eNyT

Ekonomi

Recensioner

Kultur

Vetenskap och teknik

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet
Vetenskap och teknik
Filip Johansson:

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet ”2000-talets olja” och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.

av Filip Johansson
maj 30, 2025

Reportage

Historia

Tre historiska svenska kyrkor
Historia
Sophie Kielbowska:

Tre historiska svenska kyrkor

🟠 Inför kyrkovalet i september månad är det lämpligt att fräscha upp kunskaperna i svensk kristen historia, dessutom även att förmedla dessa till den yngre generationen, ty skolorna i dagens Sverige har ofta, dock inte alltid tack och lov, andra prioriteringar. Undertecknad ber att få presentera tre kända och för vissa kanske okända kyrkor i Sverige.

av Sophie Kielbowska
september 2, 2025

Hälsa

Annonser

Det finns ett stort utbud av online-casinon, inklusive sådana som opererar utan svensk licens – casino utan svensk licens är en viktig aspekt att beakta.

När man undersöker online-spelalternativ, är det relevant att notera att det finns casino utan spelpaus, som fungerar under andra regleringar.

Spela på – casino utan svensk licens här.

En del online-casinon är inte registrerade under den svenska licensen – casino utan licens kan ha olika spelutbud och regler.

Senaste numret

NyT24web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Prenumerera på
Nya Tiders nyhetsbrev!

123 037 97 35

Donera

A Minska textstorlek". A+ Öka textstorlek. A++ Stor text.

Insikt24.se

Hon misshandlade svensk man – får nu statliga bidrag för att ”forska” om rasism
SD-toppen om vänsterextremisterna som vandaliserade Nick Alinias hem: ”Demokratihatande pajasar”
Jimmie Åkesson: ”Vårt land är lite mer svenskt än förra julen”

Free West Media

Почему люди находят мотивацию в случайности
Как эмоции укрепляют состояние заинтересованности
The Peace President Goes to War

Exakt24.se

Palestinaextremist attackerar journalister i tingsrätten
Maskerad Palestinaextremist blir våldsam i tingsrätten
Aftonbladet undviker frågor om deras skribent Mathias Wåg som grundat terrorklassade AFA

Kundtjänst
Tel: 08-410 677 70
kund[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Redaktion
redaktion[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Annonser och SEO
salj[snabel-a]nyatider.se

Artiklar (RSS)
© 2024 Nya Tider. Med ensamrätt. Nya Tider ges ut av AlternaMedia AB.

Ansvarig utgivare: Vávra Suk. Bankgiro: 108-0357.

Sidor

Kategorier

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.