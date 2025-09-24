Förlagsbutiken
Marine Le Pen talar i Bordeaux den 14 september. Stillbild BFM TV

Franska fackföreningar ställer ultimatum

UTRIKES
Efter protestdemonstrationerna den 10 och den 18 september ställer franska fackföreningar nu ett ultimatum till den nye premiärministern Sébastien Lecornu. Svaret skall komma senast onsdagen den 24 september. Men det handlar om mycket mer än så.

Frankrike genomgår en politisk och social kris. Man gick ut på gatorna över sociala orättvisor och med krav på en rättvis beskattning. Det är de starka och oberoende fackföreningarna som driver kraven på bibehållande av pensionsålder vid 62 år, priskontroll, det vill säga en förbättring av medborgarnas köpkraft och bättre ordning i skolorna, inom sjukvården och framför allt på gatorna. Här finns det en direkt koppling till invandringsfrågor. Man kritiserar också avgångna ministrars mycket generösa förmåner som höga pensioner (kring 2 miljoner i svenska kronor årligen) samt tillgång till bilar med chaufför och sekreterare under 10 år. Den socialistiska borgmästaren i Paris, Anne Hidalgo fick kostnaderna för sina klädinköp hos kända franska modehus och likaså sina utländska resor offentligt publicerade genom BFM TV. Samtidigt talar man inom fackföreningar alltmer om arbetarklassen och medelklassen som båda tappar i levnadsstandard.

Frankrikes stora och oberoende fackföreningar kommer nu att ställa krav på den nye premiärministern. De har stöd av Nationalförsamlingens hela vänsterfalang, där det största inflytandet finns hos La France Insoumise under ledning av vänsterextremisten Jean-Luc Mélenchon. Idag på onsdagen den 24 september kommer åtta olika fackföreningar att sammanträffa med den förre försvarsministern och numera premiärministern, Sébastien Lecornu. Lecornu talar lågmält och lyssnar utan att höja rösten. Han kommer att träffa Sophie Binet från CGT (Conféderation Générale du Travail), Frédéric Souillot från Force ouvrière, Cyril Chabanier från den kristna fackföreningen CFTC (Confédération francaise des travailleurs chrétiens) och andra fackföreningsrepresentanter.

  • , 19:58

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Sophie Kielbowska

september 24, 2025

🟠 BOKRECENSION Karl-Olof Arnstberg är vår tids Sokrates. Han envisas med att söka sanningen om vårt lands tillstånd, och hans tålamod tycks oändligt. Likt Sokrates vägrar han ge upp den förnuftiga dialogen som redskap för att hitta sanningen. Kanske kan man ibland ana en otålighet, kanske till och med ett raseri under den lugna ytan i denna boks texter. Ordet är fritt är dock huvudsakligen en sammanfattning av analyser och slutsatser som är ganska välkända vid det här laget, så är det en sådan faktabas du vill läsa, så kan boken varmt rekommenderas.

av Hans-Olof Andersson
augusti 31, 2025

