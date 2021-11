Franska Västindien : Polis och brandmän utsatta för skottlossning under coronaprotester

Den protest mot vaccinationstvånget för vårdpersonal och brandmän som inleddes i Franska Västindien den 15 november nu har förvandlats till en social kris som präglats av våld i regionen, där en tredjedel av befolkningen lever under fattigdomsgränsen enligt officiell fransk statistik.

Polis och brandmän utsattes upprepade gånger för skottlossning natten mellan den 22 och 23 november i Fort-de-France utan att någon skadades, rapporterar franska myndigheter till AFP. Fackföreningen för säkerhetstjänstemän (SCSI) reagerade på denna nyhet genom att förklara på Twitter: ”Efter Guadeloupe är våra kollegor och brandmännen nu måltavlor för beskjutning på Martinique, dessa oacceptabla attacker äventyrar alla Martinique-bor! Mod och stöd till poliser, gendarmer och räddningstjänst som verkar på plats.”

Après la #Guadeloupe nos collègues et les pompiers sont maintenant la cible de tirs en #Martinique, ces attaques intolérables mettent en danger tous les Martiniquais ! Courage et soutien aux policiers, gendarmes et services de secours engagés sur le terrain 🚓🚒🚑 https://t.co/nJKkUNbdxx

— Officiers et Commissaires de police (@PoliceSCSI) November 23, 2021