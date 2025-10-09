Fred allt närmare mellan Israel och Hamas – skrev under fredsavtal

Den amerikanske presidenten Donald Trump verkar enligt initiala uppgifter ha lyckats med bedriften att få till ett potentiellt avslut på kriget mellan Israel och Hamas som lett till omfattande förödelse i Gaza och enligt vissa bedömningar långt över 100 000 människors död.

Genom medling mellan Israel och Hamas i Sharm el-Sheikh i Egypten, där indirekta samtal mellan parterna pågått de senaste dagarna tillsammans med representanter från Egypten, Quatar och Turkiet har Israel och Hamas skrivit under en första fas i den fredsplan som Donald Trump lagt fram.

”Detta innebär att ALLA gisslan mycket snart kommer att friges, och att Israel kommer att dra tillbaka sina trupper till en överenskommen linje som ett första steg mot en stark, hållbar och evig fred. Alla parter kommer att behandlas rättvist”, skrev Donald Trump i ett inlägg på Truth Social kort efter att beskedet kom.

Jubel över beskedet – Gisslan ska släppas

Jubel utbröt i Israel, men även i Gaza, när beskedet kom sent natten mot torsdag svensk tid. Hundratals Israeler tog sig ut på gator och torg för att fira. Det är oklart hur många av de kvarvarande i gisslan som ännu är vid liv, men Israel har uppgivit att man har uppgifter på att runt 20 av de totalt 48 kvarvarande lever. Dessa ska enligt fredsavtalets första fas återbördas till Israel inom 72 timmar.

– Det är en underbar känsla. Äntligen kan jag le lite efter två år av sorg. Jag tackar Trump som drivit fram avtalet, sade Itzik Horn, 73, pappa till Eitan, 37, som Hamas håller som gisslan, när han pratade med Expressens reporter.

– Men jag är inte trygg förrän jag kan krama Eitan. Man kan aldrig vara säker när man har med Hamas att göra, inte heller med Israels regering, sade han vidare.

När Hamas genomförde sin omfattande attack den 7 oktober 2023 dödades runt 1 200 israeler, och 251 kidnappades. Totalt har 135 släppts av Hamas i samband med olika fredsförhandlingar. Endast åtta israeler har befriats av IDF under pågående insatser och ett femtiotal har hittats döda.

Israel ska enligt avtalet släppa 2 000 tillfångatagna palestinier i utbyte mot de levande och döda i gisslan som Hamas ska lämna över. Samtidigt har Israel gått med på att överlämna 15 döda palestinier för varje död israel de återfår.

Israel fortsätter ockupationen – temporärt

Det eldupphör som ska inledas kommer dock inte träda i kraft förrän efter ett israeliskt parlamentsmöte där en majoritet beräknas rösta för och godkänna fredsplanen. Det mötet har dragit ut på tiden och beräknas vara färdigt först 19.00 svensk tid.

Först därefter kommer Israel inom 24 timmar att helt upphöra med sin offensiv och dra sig tillbaka till förutbestämda bevakningszoner. Enligt Hamastoppen Osama Hamdan som talat med qatariska TV-kanalen Al-Araby TV ska Israel dra sig tillbaka från flera av städerna man i nuläget ockuperar och nämner Gaza Stad, Rafa samt Khan Younis. Anledningen ska vara att Hamas behöver kunna röra sig fritt utan risk att attackeras så att man kan samla ihop och överlämna gisslan. Israel kommer fortsatt kontrollera 53 procent av Gaza tills samtliga i gisslan släppts fria.

Därefter ska en internationell styrka tillsättas och successivt ta över bevakningen av Gaza samtidigt som Israel ska dra sig tillbaka och återlämna den mark de kontrollerar, och Gaza ska byggas upp igen utan Hamas kontroll. Det hela är en process som sannolikt kommer ta flera år om den ens är möjlig att genomföra. Runt 80 procent av Gazas bostäder har demolerats under kriget och det finns inte mycket kvar i form av infrastruktur.

Risker för kollaps av bräcklig fred

Enligt en talesperson för den israeliske premiärministern Benjamin Netanyahu skulle ett frisläppande av de sista israeliska fångarna innebära att Netanyahus krigsmål uppnåtts, skriver Times of Israel.

”Från första dagen i det här kriget har premiärministern lagt fram tre mål. Återbördandet av samtliga i gisslan, besegrandet och nedmonteringen av Hamas och en försäkran om att Gaza inte längre utgör ett hot mot Israel. Alla av premiärministerns mål har nu uppnåtts.”

Även om förhoppningarna är många om att kriget nu kan ta slut finns det fortfarande risker som gör en fred bräcklig. Ett återlämnande av de sista i gisslan innebär att Israel inte längre tvingas förlika sig med att militära operationer riskerar att döda dessa, något som skett flera gånger under krigets gång. Bland annat vid ett tillfälle då tre gisslantagna israeler lyckades fly och använde sig av t-shirtar som vita flaggor för att visa att man inte var ett hot. De sköts dock ihjäl av israeliska soldater när de fick syn på de tre utmärglade männen, ett öde som även drabbat många obeväpnade palestinier.

Även efter att fredsavtalet skrivits under har eldgivning skett i Norra Gaza under torsdagen. Israeliska stridsvagnar ska enligt israeliska medier beskjutit palestinska bostäder och områden. Den israeliske försvarsministern Israel Katz har även gett order om att den israeliska militären, IDF, ska svara med ”omfattande kraft” mot alla försök från Hamas att ”skada israeler i Gaza” fram till dess att vapenvilan eldupphöret träder i kraft, vilket sker tidigast på fredag.

Det ses av vissa israeler som är kritiska till kriget som ett sista krampaktigt försök att få fredsplanen att bryta samman, för att Benjamin Netanyahu ska kunna fortsätta offensiven. Ändå är förhoppningarna stora, inte minst i Israel, på att kriget kanske kan ta slut nu efter två år.

– Jag känner glädje blandad med sorg över de i gisslan som dödats i Gaza, för dem kommer avtalet för sent. Jag är också rädd för att något ska gå fel de sista dagarna, allt kan hända, sade Shiri Tamam, 52, till Expressen när hon firade på ”De kidnappades torg” i Tel Aviv.

– Ett stort tack till Trump som fick igenom det här. Men det är galet att man ska behöva tacka ledaren för ett annat land, inte sitt eget lands ledare, sade hon vidare.