Fredrick Federley, Centerpartiets andre vice ordförande fram till 2020. Foto: Nya Tider

Frederick Federley blir ansvarig för ny krishanteringsgrupp för Centerpartiet

  • , 01:58
INRIKES
Efter beskedet att Frederick Federley ställer upp som toppkandidat för Centerpartiet i både regionvalet i Dalarna och kommunvalet i Gagnef har han även fått ett nytt uppdrag av partistyrelsen. Som ledare för projektet ”En andra chans” ska han nu hjälpa Centerpartiets lokalavdelningar runt om i landet, som kantats av problem med pedofilskandaler.

Enligt Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand Ringqvist är Frederick Federley som klippt och skuren för att leda partiets nya arbete med krishantering, profilering och marknadsföring.

– Federley har en unik kunskap och erfarenhet som många andra inom vårt parti saknar. I många fall har det saknats beredskap för dessa frågor ute i landet när centerpartister hamnat i problem med rättvisan. Vi vill nu att våra företrädare ska dra nytta av erfarenheterna, så att vi i framtiden inte ställs inför samma problem, säger hon i en kommentar till DN.

Thand Ringqvist syftar på de många pedofilskandaler som avlöst varandra i partiet de senaste åren. Problemen började 2020, när Stoppa Pressarna avslöjade att Federley – då EU-parlamentariker och en av Centerpartiets mest profilerade företrädare – var sambo med en av Sveriges värsta sexualförbrytare.

Snart stod det klart att Centerpartiet dolde fler pedofiler, vilket under åren lett till att lokala företrädare i olika delar av landet tvingats lämna sina poster.

Federley som sitt alter ego, Ursula. Foto: Stillbild TV4

Federleys comeback i partipolitiken markerar dock en omstart för Centerpartiet, där en betydligt mer förlåtande inställning till centerpartisters snedsteg kommer att införas. Den nya policyn är inspirerad av Federleys erfarenheter och den kristna tro han snappat upp under sina präststudier och i arbetet för Svenska kyrkan.

– Eftersom jag gav min före detta sambo en andra chans och nu själv fått en andra chans står det klart att ”en andra chans” är den bästa tänkbara devisen i Centerpartiets arbete med profilering, marknadsföring och krishantering, säger Federley i ett pressmeddelande från Centerpartiet.

– Om det är något jag lärt mig under mina teologistudier och av den andliga vägledning jag fått av Svenska kyrkan så är det att man måste förlåta och vända andra kinden till. Detta gäller förstås även centerpedofiler, fortsätter han.

Federleys turné kommer att inledas i samband med att valrörelsen sätter i gång på allvar för Centerpartiet. Den första föreläsningen kommer att hållas för regionstyrelsen i Dalarna för att sedan fortsätta till andra delar av landet. Avslutningen blir i Stockholm i augusti, där lokalavdelningen förlorade sitt regionråd Gustav Hemming förra året efter att han onanerat framför en pojke på ett tåg.

– Vi är trots allt ett landsbygdsparti, så Stockholm får vänta. Dessutom har jag förstås bjudit in Hemming och vill ge honom tid att överväga om han, liksom jag själv, är beredd att få en andra chans, säger Frederick Federley.

  • , 01:58

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Axel Lundström

april 1, 2026

