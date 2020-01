Tågbolaget MTR Nordic deklarerade först i ett mail till sina anställda att det inte var tillåtet att be i tågbolagets arbetslokaler, men vek sedan ned sig efter kritik från muslimer. Foto: Fackebook/MTR

Fritt fram för muslimer att be i MTR:s arbetslokaler

Nu är det fritt fram för muslimer som är anställda av tågbolaget MTR Nordic att be under obetalda raster i de pausutrymmen som finns i företagets olika arbetslokaler. Detta sker efter att företaget först deklarerat i ett mail till sina anställda att bön i pausutrymmen inte var acceptabelt – men efter hård kritik från uppretade muslimer vek sig företaget och meddelade den 10 december att bön under rasterna visst är fullt tillåten.

