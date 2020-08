Gates säkrade avtal för kontaktspårning sex månader innan coronaviruspandemin

Mike Moore verkar under pseudonymen ”Thomas Paine”, som också hans podcast är döpt efter. Moores avslöjanden av grova missförhållanden inom FBI och hans bok Hur vi demonterade FBI i våra pyjamasar från 2018 anses ha varit avgörande för att ha bromsat politiseringen av FBI, när Demokraterna i USA använde byrån som spionverktyg och slagträ mot president Donald Trump, både under presidenvalskampanjen 2016 och efter hans tillträde 2017. Flera av de som Moore pekat ut inom FBI är i dag under utredning. Moore har tidigare arbetat för FBI, DEA (USA:s federala polis för narkotikarelaterad brottslighet), Vita huset, flera andra utrednings- och informationsinsamlande myndigheter samt privata säkerhetsföretag. Han har vunnit det eftertraktade Gerald Loeb-priset för journalistik. Som certifierad bedrägeriutredare ledde Moore tidigare anti-penningtvättverksamhet för investmentbanken Citi. Han är expert på avlyssningssäker telekommunikation, kontraspionage, HUMINT (personbaserad underrättelseinhämtning) och OSINT (underrättelseinhämtning från öppna källor). Moore håller låg profil och är säkerhetsmedveten, han figurerar därför sällan på bild. Han använder normalt istället en målning av Thomas Paine, som levde 1737-1809 och var en brittisk-amerikansk radikal skriftställare och en av förgrundsgestalterna vid USA:s frigörelse från Storbritannien. Stillbild: bloviatingzeppelin.net, bild: Amazon. Bild höger: Bill Gates. Foto: Twitter.