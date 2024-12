Georgiens nye president har svurits in

Efter att under en tid ha hotat att sitta kvar på sin post lämnade Salome Zurabisjvili, en pro-EU och nu före detta president i Georgien, presidentpalatset samma dag som hennes ersättare, Micheil Kavelasjvili, svors in. Den före detta fotbollsspelaren, som svors in i ett hårdbevakat parlament på grund av demonstrationerna utanför, valdes av ett elektorskollegium som kontrolleras av det styrande partiet Georgiska drömmen, som vann parlamentsvalet i oktober. Salome Zurabisjvili, som nu säger sig vara i opposition, har lovat att möta demonstranterna och framför allt mobilisera det internationella samfundet för att tvinga fram ett nyval.