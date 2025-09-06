Gigantisk ökning – nästan var fjärde yngre identifierar sig nu som HBTQ

Antalet individer med en avvikande sexualitet från den heterosexuella biologiska normen fortsätter att öka i USA, detta enligt en återkommande undersökning genomförd av Gallup. Sedan den förra undersökningen, från 2023, har antalet tillfrågade som identifierar sig som HBTQ ökat från 7,6 procent till 9,3 procent. Det visar även på en tydlig utveckling där antalet tillfrågade som identifierar sig som HBTQ nästan tredubblats över de senaste 12 åren. 2012 var det endast 3,5 procent.

– Jag trodde inte att vi skulle nå tio procent lika snabbt. Vi är inte riktigt där än, men det verkar som att det kanske bara är några år bort, medan jag tidigare trodde att det kunde ha varit ett par decennier eller så. Vi närmar oss ganska nära den där siffran en på tio, vilket jag tror skulle vara en anmärkningsvärd milstolpe, sade Gallups chefredaktör Jeff Jones till NBC.

För varje generationsskifte ses en kraftig ökning av antalet individer som identifierar sig som HBTQ. Medan bara 1,8 procent av de som föddes 1945 eller tidigare uppgav sig tillhöra HBTQ, är siffran för de som föddes mellan 1946 och 1964 nästan det dubbla, 3,0 procent. En snarlik ökningen ses hos de som föddes mellan 1965 och 1980, till 5,1 procent. Därefter sker en markant ökning, nästan en tredubbling, till de som föddes mellan 1981 och 1996 där hela 14,2 procent uppger att de identifierar sig som HBTQ. Ökningen fortsätter vidare till smått ofattbara 23,1 procent för de som föddes mellan 1997 och 2006.

Gigantisk ökning över tid

Gallup genomförde undersökningen genom att 14 000 tillfrågades över telefon och fick svara på frågan om de ”personligen identifierade sig som lesbisk, gay, bisexuell eller transsexuell”.

Totalt och sammanställt över ålderskategorierna uppgav 5,2 procent att de var bisexuella, 2 procent att de var gay, 1,4 procent att de var lesbiska och 1,3 procent att de var transsexuella. Under en procent uppgav att de tillhörde en icke-specificerad avvikande sexuell identitet som ”queer” (mindre än 0,1 procent), ”pansexuell” (0,1 procent) eller ”asexuell” (0,1 procent).

Undersökningen visade att antalet individer som identifierade som HBTQ ökat till 9,3 procent men identifierade samtidigt stora skillnader mellan olika demografiska grupper. Samtidigt uppgav 85,7 procent av de tillfrågade att de var heterosexuella och cirka 5 procent valde att inte svara på frågor om sin sexualitet. Flera svarsalternativ kan dock anges samtidigt, vilket ger en viss osäkerhet i siffrorna och deras tolkning.