Global matbrist hotar – Nationer bygger i tysthet upp stora matförråd

UTRIKESFyra oskyldiga har än så länge dött till följd av de skador de fått under gårdagens blodiga terrordåd i Wien. Den muslimske terroristen Kujtim Fejzulai ,20, hade fängslats tidigare efter att ha försökt resa till Syrien för att ansluta sig till terrorsekten IS, men släpptes fri i december efter att man bedömt att han inte längre utgjorde ett hot. Under attacken under måndagskvällen skadades 22 människor, varav sju har livshotande skador. En av dessa är en polisman som opereras för sina skador.