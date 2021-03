Globalistisk social ingenjörskonst – kritik av IPSP:s första rapport

KRÖNIKAI början av månaden i en ganska kort och nästan diskret nyhetsförmedling i Sveriges Radio upplystes lyssnarna om att man kommer att utöka antalet timmar i högstadiets ämnen NO och SO. Däremot kommer ett ämne med benämning elevens val att utgå helt. Det skall förtydligas att elevens val var tänkt att fungera som en fördjupning inom ett ämne, men det är inte alltid som just denna form av extra lektioner fungerar som bäst.