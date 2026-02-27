Förlagsbutiken
Ett förslag för att motverka SVT:s vänstervridning. Foto: Pixabay

Gör SVT1 eller SVT2 till en borgerlig kanal

  17:47
DEBATT
Resultaten för de fyra senaste riksdagsvalen har visat att andelen personer med borgerliga värderingar i Sverige utgör nära hälften av väljarkåren: cirka 40–50 procent. Samtidigt har årliga opinionsundersökningar visat att borgerliga tittare har ett lägre förtroende för Public Service (PS) än tittare med vänstersympatier, vilket betyder att många tittare inte är nöjda med det som erbjuds av PS. Men detta förhållande har tyvärr inte lett till någon allmän debatt och borgerliga politiker har märkligt nog inte krävt någon förändring av PS:s utbud.

Detta gäller även för de närmast berörda: Förvaltningsstiftelsen, som äger PS, Mediemyndigheten, som är dess tillsynsmyndighet, och styrelser­na för SVT, SR och UR. Alla har att age­ra utifrån sändningstillståndets krav på opartiskhet. Det lägre förtroendet från borgerliga tittare visar tydligt på att PS uppfattas som partiskt.

Föreningen Medborgarperspek­tiv.se föreslår nu att det skapas ett mer balanserat utbud inom skattefinansierad TV-verksamhet. Det skulle kunna vara att etablera en kanal som rapporterar nyheter och erbjuder analyser ur ett borgerligt perspektiv. Internationella exempel visar att nya TV-kanaler med alternativa politiska perspektiv kan attrahera en stor pu­blik, som exempelvis det frispråkiga och politiskt okonventionella Fox News i USA, som framgångsrikt kon­kurrerat med CNN och Storbritan­niens GB News.

För förståelsen skull följer här några konkreta exempel på vad som skulle kunna vara underlag för mer borgerliga nyheter:

  • myndigheters bristande kontroll av var deras utbetalningar hamnar
  • rättsväsendets ovilja att utvisa in­vandrade vaneförbrytare
  • problem med könsupplösning
  • problem kring islam

Föreningen har tidigare i en artikel i Epoch Times föreslagit att TV 4, som då var till salu, skulle kunna göras om till en borgerlig kanal. Vi har även tillskrivit ägare och ledning bakom kanalerna TV3–TV11 och uppmanat dem att satsa på en borgerlig nyhets­kanal. Vi föreslår nu ytterligare en möjlighet till förnyelse: SVT1 eller SVT2 görs om till en borgerlig nyhets- och underhållningskanal. Det finns gott om lämpliga aktörer för en refor­merad kanal. En av dessa är Henrik Jönsson, som för närvarande varje vecka producerar en nyhetskrönika på YouTube med ett högaktuellt poli­tiskt tema med upptill 200 000 tittare.

Det är märkligt att borgerliga poli­tiker inte har engagerat sig i frågan om en reformerad TV-kanal. Är de rädda för hur det vänsterliberala eta­blissemanget skulle reagera på för­slaget?

En TV-kanal med borgerliga vär­deringar och som inte väjer för san­ningen skulle ju stärka de borgerliga partierna – utifrån devisen: Media först, sedan kommer politiken.

ChatGPT säger följande om skälen till att TV2, som det då hette, skapa­des år 1969:

TV1 skulle vara mer traditionell och etablerad, medan TV2 skulle vara för yngre med ett modernare och mer pro­gressivt tilltal.

Man kan konstatera att TV1:s (se­nare SVT1:s) planerade inriktning inte har blivit en realitet. Kanalen har inte värnat det traditionella Sverige.

Vi menar att Sveriges nuvarande samhällsproblem till betydande del beror på att traditionella borgerliga värderingar har fått ge vika för vän­sterliberala ideal, framförda bland annat genom PS.

Vårt förslag är nu att en av de två skattefinansierade TV-kanalerna görs om till att vara mer trogen borgerliga ideal.

  17:47

Åke Thunström

februari 27, 2026

Relaterat

SVT vägrar svara på frågor om VM-invigning

SVT vägrar svara på frågor om VM-invigning

av Lars Ohlsson
juni 13, 2018

🟠 Fotbolls-VM i Ryssland ligger nu bara timmar runt hörnet, och under eftermiddagen på torsdagen den 14 juni invigs hela arrangemanget i Moskva. Huruvida svenska tv-tittare får se något av själva invigningsceremonin förblir dock höljt i dunkel, eftersom SVT vägrar svara på frågor om eventuella sändningar av Putins invigning av VM. När Nya Tider når ansvarig projektledare på SVT blir det enda resultatet en påslängd telefonlur.

Läs även:

Fången på fyren – så skyddar makten sig själv

Fången på fyren – så skyddar makten sig själv

av Stefan Torssell
februari 27, 2026

🟠 OPINION: STEFAN TORSSELL Svenska folket är inte indelat som i klaner från Mellanöstern och Somalia, men vi har en klanliknande myndighetskultur och ett klanliknande etablissemang. Makten ser alltid till att skydda sig själv. De som bryter tystandskulturen mobbas ut, straffas och begravs. Stefan Torssell visar genom ett exempel från Sjöfartsverket hur Sveriges klanliknande etablissemang fungerar.

Folkomflyttningar

Folkomflyttningar

av Per Ossmer
februari 13, 2026

🟠 OPINION: PER OSSMER I riksdagen ställdes för en tid sedan frågan till en ledamot: ”Ska du ta hit hela världen?” En berättigad fråga som världen ser ut nu och förmodligen ännu mer i framtiden. Eftersom vi talar om politik fick frågan som vanligt inget svar.

Reflektioner kring AI, pandemier, eutanasi och de överflödiga

Reflektioner kring AI, pandemier, eutanasi och de överflödiga

av Harriet Larsson
februari 12, 2026

🟠 OPINION: HARRIET LARSSON Genom historien har alltid arbeten försvunnit och ersatts av nya genom teknikutveckling. Den mekaniska vävmaskinen ”Spinning Jenny” och ångmaskinen fick initialt arbetare att protestera av rädsla för förlorad försörjning. Grunden till denna utveckling från 1700-talets senare hälft var att fossila bränslen kunde driva maskiner och ersatte därigenom händernas energiförmåga.

Recensioner

Palme omvärderad? – Dagbok från UD och mordet på Sveriges statsminister
Recensioner
Sophie Kielbowska:

Palme omvärderad? – Dagbok från UD och mordet på Sveriges statsminister

🟠 BOKRECENSION Folkrättsprofessorn och diplomaten Bo Folke Johnson Theutenberg, född 1942, förde under sin långa karriär som diplomat en detaljerad och regelbunden dagbok. Komplicerade och känsliga diplomatiska uppdrag blandat med familjehögtider och annat fördes noga in i hans anteckningar. I 30 år höll han tyst, men som pensionerad diplomat och militär i flygvapnet gav han ut dessa politiska och diplomatiska anteckningar i bokform. Det blev till en början fem band. Därefter kompletterades de med en ny sammantagen och utökad version, med uppgifter gällande Sveriges relationer med och till Sovjetunionen, östtyska agenters verksamhet i Sverige och mordet på Olof Palme.

av Sophie Kielbowska
februari 26, 2026

Kultur

Vetenskap och teknik

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet
Vetenskap och teknik
Filip Johansson:

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet ”2000-talets olja” och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.

av Filip Johansson
maj 30, 2025

Reportage

Historia

Tre historiska svenska kyrkor
Historia
Sophie Kielbowska:

Tre historiska svenska kyrkor

🟠 Inför kyrkovalet i september månad är det lämpligt att fräscha upp kunskaperna i svensk kristen historia, dessutom även att förmedla dessa till den yngre generationen, ty skolorna i dagens Sverige har ofta, dock inte alltid tack och lov, andra prioriteringar. Undertecknad ber att få presentera tre kända och för vissa kanske okända kyrkor i Sverige.

av Sophie Kielbowska
september 2, 2025

Hälsa

Insikt24.se

Miguel Chihuailaf Alvarez slog till Christian Peterson – straffet sänks i hovrätten
Ludvig Aspling (SD): ”Vi kommer se en total kollaps av asylindustrin i Sverige”
SVT försöker sudda ut svenskarna

Free West Media

Saudi Arabia picks Syria as New Transit State for Data Corridor
Scorched-Earth Tax: The War on Private Wealth
Something Is Not Right About the Epstein Saga

Exakt24.se

Palestinaextremist attackerar journalister i tingsrätten
Maskerad Palestinaextremist blir våldsam i tingsrätten
Aftonbladet undviker frågor om deras skribent Mathias Wåg som grundat terrorklassade AFA

