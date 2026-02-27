Gör SVT1 eller SVT2 till en borgerlig kanal

Detta gäller även för de närmast berörda: Förvaltningsstiftelsen, som äger PS, Mediemyndigheten, som är dess tillsynsmyndighet, och styrelser­na för SVT, SR och UR. Alla har att age­ra utifrån sändningstillståndets krav på opartiskhet. Det lägre förtroendet från borgerliga tittare visar tydligt på att PS uppfattas som partiskt.

Föreningen Medborgarperspek­tiv.se föreslår nu att det skapas ett mer balanserat utbud inom skattefinansierad TV-verksamhet. Det skulle kunna vara att etablera en kanal som rapporterar nyheter och erbjuder analyser ur ett borgerligt perspektiv. Internationella exempel visar att nya TV-kanaler med alternativa politiska perspektiv kan attrahera en stor pu­blik, som exempelvis det frispråkiga och politiskt okonventionella Fox News i USA, som framgångsrikt kon­kurrerat med CNN och Storbritan­niens GB News.

För förståelsen skull följer här några konkreta exempel på vad som skulle kunna vara underlag för mer borgerliga nyheter:

myndigheters bristande kontroll av var deras utbetalningar hamnar

rättsväsendets ovilja att utvisa in­vandrade vaneförbrytare

problem med könsupplösning

problem kring islam

Föreningen har tidigare i en artikel i Epoch Times föreslagit att TV 4, som då var till salu, skulle kunna göras om till en borgerlig kanal. Vi har även tillskrivit ägare och ledning bakom kanalerna TV3–TV11 och uppmanat dem att satsa på en borgerlig nyhets­kanal. Vi föreslår nu ytterligare en möjlighet till förnyelse: SVT1 eller SVT2 görs om till en borgerlig nyhets- och underhållningskanal. Det finns gott om lämpliga aktörer för en refor­merad kanal. En av dessa är Henrik Jönsson, som för närvarande varje vecka producerar en nyhetskrönika på YouTube med ett högaktuellt poli­tiskt tema med upptill 200 000 tittare.

Det är märkligt att borgerliga poli­tiker inte har engagerat sig i frågan om en reformerad TV-kanal. Är de rädda för hur det vänsterliberala eta­blissemanget skulle reagera på för­slaget?

En TV-kanal med borgerliga vär­deringar och som inte väjer för san­ningen skulle ju stärka de borgerliga partierna – utifrån devisen: Media först, sedan kommer politiken.

ChatGPT säger följande om skälen till att TV2, som det då hette, skapa­des år 1969:

TV1 skulle vara mer traditionell och etablerad, medan TV2 skulle vara för yngre med ett modernare och mer pro­gressivt tilltal.

Man kan konstatera att TV1:s (se­nare SVT1:s) planerade inriktning inte har blivit en realitet. Kanalen har inte värnat det traditionella Sverige.

Vi menar att Sveriges nuvarande samhällsproblem till betydande del beror på att traditionella borgerliga värderingar har fått ge vika för vän­sterliberala ideal, framförda bland annat genom PS.

Vårt förslag är nu att en av de två skattefinansierade TV-kanalerna görs om till att vara mer trogen borgerliga ideal.