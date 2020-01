Granskningsnämnden friar inslag i barnprogram

Det var i barnprogrammet Sommarlov som artisten Suzi P sjöng låten ”Shunon” under sommaren 2019. Låten har ett flertal budskap som romantiserar ett kriminellt liv med en ”förortsprägel”, det vill säga att språkbruket är på bruten svenska. Bland annat sjunger Suzi P att ”shunon”, som betyder killen, struntar i om han får sitta i fängelse efter att ha begått brott samtidigt som hon gick runt i publiken under föreställningen. Inslaget ledde till en storm av anmälningar från upprörda svenska föräldrar som menade att det var djupt opassande att framföra en låt i SVT som romantiserade kriminalitet för unga barn. Men Granskningsnämnden har fattat beslutet att SVT inte gjort något fel.

”Sniffar kokain” – ändrades i framträdandet

I låten beskrivs hur en tjej blir kär i en kriminell kille och hur hon blir beredd att delta i dennes kriminella liv, råna och bruka våld.

”Ey, vi klickade so bra first time. Fortfarande samma för du är den där shunon. Den där shunon inga hemligheter döljs från. Den där shunon jag kan göra rån för. Du är crazy, let’s get lazy. Du får mig att tänka god damn baby. Ta mig till Puerto Rico,dit ska vi bara vi två. Den här shunon han är fin, han är fin, han är min, yeah. Men han lever dubbelliv och han skiter i om han får sitta inne. Det finns ingen annan shuno som kan vara som han, som han. Om du kommer i min väg ska jag visa vad jag kan, jag kan.”

I samband med framträdandet i Sommarlov, hade Suzi P ändrat i en textrad där hon i originallåten sjunger ”men han sniffar kokain” till ”men han lever dubbelliv”. Denna variant har bara förekommit i versionen som visades på SVT och de barn som velat höra låten efter sändningen har således bara kommit i kontakt med originalet där kokainbruket framkommer.