Grekland: Intensivt”gränskrig” mot migranter från Turkiet

Kaos vid gränsen till Europa. Efter att Turkiets president Erdogan vid månadsskiftet förklarade gränserna mot Europa öppna har tiotusentals migranter försökt ta sig in i Europa via främst Grekland. Grekerna håller dock gränsen stängd med hjälp av kravallpolis understödd av militär. Även lokalbefolkning som fått nog av invandring har agerat resolut mot inkräktarna på flera håll.

REPORTAGE

Kaotiska scener utspelar sig vid den grekiska gränsen där tusentals migranter försöker ta sig över gränsen till Europa. Turkiets president Recep Tayyip Erdogan beslöt att öppna gränsen för migranter efter att syriskt flyg dödat ett trettiotal turkiska soldater i Syrien. Oron ökar nu för en ny invandringsvåg av samma slag som den som vällde in i Europa 2015.

Sedan invandringskrisen 2015-2016 har Turkiet hållit tillbaka migranterna från framför allt Syrien i utbyte mot mångmiljard­belopp från EU. Upprepade gånger under det senaste året har dock Erdogan hotat med att öppna gränserna för att sätta press på EU. Den 29 februari gjorde han verklighet av hoten.

– Vi kommer inte stänga dörrarna för flyktingar. EU måste hålla sina löften, sade Erdogan i ett tal i Istanbul på lördagen den 29 februari.

Har själv skapat flyktingvåg

Turkiska marktrupper gick nyligen in i Idlibprovinsen i nordvästra Syrien för att understödja jihadister som krigar mot syriska armén och regeringstrogna milisgrupper, vilka i sin tur understöds av Ryssland.

På torsdagen den 27 februari dödades minst 33 turkiska soldater i ett syriskt flygangrepp. Erdogan kal­la­de samman sitt säkerhetsråd. Efter mötet, natten till fredagen, sade hans presschef Fahrettin Altun att ”alla kända syriska regeringsmål” nu är under attack av turkiskt flyg och marktrupper. Altun uppmanade också det internationella samfundet att ”uppfylla sina förpliktelser” och göra gemensam sak med jihadisterna och Turkiet mot Syrien och dess allierade.

På lördagen motiverade Erdogan sitt beslut att öppna gränserna mot EU med den våg av krigsflyktingar som skapats av de eskalerade striderna i Idlib. Över en halv miljon civila har flytt mot gränsen till Turkiet, som tidigare varit stängd. Nu har de alltså släppts in för att släppas vidare in i EU.

– Vi har inte möjlighet att hantera en ny våg av flyktingar, hävdade Erdogan.

Erdogan hävdade att 18 000 personer redan hade passerat gränserna när han höll talet och att tusentals fler skulle följa. Stelios Petsas, talesman för Greklands regering, hävdade på söndagen att man stoppat ”invasionen”.

– Under gårdagen mötte Grekland ett organiserat, massivt och olagligt försök att korsa landets gräns och stod emot försöket. Regeringen kommer att göra vad som krävs för att skydda landets gränser, sade Stelios Petsas.

Flera analytiker menar att Erdogan försöker sätta press på de EU-länder som ingår i Nato för att få dem att hjälpa till i kriget mot Syrien. Andra menar att det hela ingår i Erdogans planer på att få in fler muslimska invandrare i EU och underminera det inifrån.



Totalt beräknas omkring 3,6 miljoner syriska migranter befinna sig i Turkiet. Hur många av dem som kommer att försöka ta sig in i Europa är osäkert. Under migrationskrisen 2015 var det 1,8 miljoner som tog sig in i Europa, varav Sverige tog emot 160 000 – flest i hela EU jämfört med den egna befolkningens storlek.

Dagen innan man öppnade gränsen förde turkiska myndigheter hundratals migranter från Istanbul till Turkiets gräns mot Grekland – gratis och i fullt dagsljus. ”Poliser kämpade för att hålla ordning medan migranter lastade med godis, ryggsäckar, barnvagnar, resväskor och blöjor bråkade om att få plats på bussarna”, rapporterar New York Times.

Samma sak skedde på flera håll i Turkiet. De lagar som hittills begränsat migranternas rörelsefrihet i Turkiet tycks ha upphävts för tillfället, eftersom privata bilägare tilläts köra syrier och andra utlänningar direkt till gränsen i samarbete med polisen.

Minst en turkisk tv-kanal har även visat instruktioner för de bästa vägarna in i Europa, med Paris och Berlin som slutmål.

Grekland mobiliserar mot invasionen

Tusentals migranter samlades i provinsen Edirne som gränsar till Grekland och Bulgarien, och vid Turkiets strandlinje mot Egeiska havet nära den grekiska ön Lesbos. Därifrån stormade de gränsen efter Erdogans besked.

Grekland mobiliserade snabbt polis och militär för att hålla gränsen. Man förklarade också att man inte kommer att acceptera några nya asylansökningar under den närmaste månaden och att illegala migranter som tar sig över gränsen kommer att deporteras omedelbart.

I vissa systemmedier, både i Sverige och andra länder, har det hävdats att Greklands åtgärder bryter mot asylrätten. Ett land har emellertid rätt att stänga sin gräns, medan beslutet att helt suspendera asylansökningar under den närmaste månaden möjligen kan vara juridiskt tveksam enligt internationella bestämmelser som Grekland skrivit under.

Den kurdisksvenske nationalekonomen Tino Sanandaji skriver på Facebook: ”Vi ser att en del av de som försöker penetrera gränsen själva inte följer asylrättens krav att respektera mottagarlandets lagar. En läsare översatte vad de unga männen i videon anser om Greklands lagstadgade försök att reglera sitt lands gränser: ’Tänd eld så hundarna inte kan se oss… Tänd eld på hundarna. Takbir – Allahu Akbar! Bränn dem… De måste öppna gränsen för oss, Allahu akbar. Kastar de en sten på oss, ska vi kasta tusen på dem’.”

Oleg Zhuravlev, chef för Rysslands militära koordinationscenter i Syrien, sade den 2 mars att Turkiets påståenden om att de cirka 130 000 människor som fösts mot Greklands gräns flyr från Syrien och främst Idlib är falska.

– Två tredjedelar av dem är inte syrier, de är afghaner, irakier och människor från Afrika, sade han enligt nyhetsbyrån AP.

Oavsett vilket tänkte grekerna inte acceptera vad man kal­la­de ”Erdogans utpressning”.

”Detta är inte längre ett flyktingproblem. Det är ett skamlöst försök av Turkiet att använda desperata människor för att främja sin geopolitiska agenda. De människor som försökt ta sig in i Grekland under de senaste dagarna kommer inte från Idlib. De har levt i trygghet i Turkiet under lång tid”, skrev Greklands premiärminister Kyriakos Mitsotakis på Twitter den 3 mars.

Greklands militära befälhavare vill inte avslöja hur många soldater som satts in, men som minst har dussintals militärfordon samlats vid olika utposter längs den nästan 20 mil långa gränsen mot Turkiet.

Turkiets inrikesminister Suleyman Soylu skrev på Twitter söndagen den 1 mars att över 76 000 människor gett sig av mot Grekland. Grekiska myndigheter hävdar att siffran är överdriven – än så länge – och FN uppskattar antalet vid landgränsen mot Grekland till 15 000 från flera olika länder.

Kaotiska scener

Kaos bröt ut vid gränsen när stormningsförsöken inleddes. Precis som under 2015 är den stora merparten av migranterna män i vapenför ålder, trots att det ofta är kvinnor och barn som lyfts fram av systemmedias bilder. De försökte inledningsvis ta sig över gränsen genom att helt enkelt lita till sitt antal, på vissa håll viftandes med vita flaggor. När de möttes av kravallutrustade poliser började de istället kasta sten och försöka slå sig igenom under stridsropet ”Allahu akbar”.

Den grekiska polisen svarade med tårgas, batonger och vattenkanoner och drev tillbaka horderna av migranter till den turkiska sidan. Under det första dygnet uppgav myndigheterna att man stoppade omkring 10 000 försök att ta sig över gränsen. Hundratals tog sig emellertid igenom, främst sådana som helt enkelt kringgick polis och militär genom att ta sig över på obevakade platser längs gränsen och sedan tog sin tillflykt till mindre byar på den grekiska sidan.

Grekisk polis uppgav redan på lördagen att man beslagtagit ett flertal tårgasgranater från migranter – turkisktillverkade sådana, som inte är lagliga att inneha för civila. Misstanken var att turkiska myndigheter hade gett dem till migranterna för att hjälpa dem i sammandrabbningarna med grekisk polis och militär.

Under de kommande dagarna kom fler oroande rapporter från grekiska medier om att turkiska soldater aktivt understödde invasionen genom att klippa sönder gränsstängsel och leda migranterna till obevakade punkter längs gränsen.

När sammandrabbningarna fortsatte kom även rapporter om att turkiska poliser själva sköt tårgasgranater mot den grekiska sidan. Dessa uppgifter förefaller bekräftade genom en videofilm som släpptes på onsdagen där turkiska poliser bildat en sköldmur – enligt uppgift ett 40-tal meter från gränsen. En av poliserna går ner på knä och skjuter upprepade gånger med vad som ser ut att vara ett tårgasgevär.

En video visar civilklädd turkisk polis som under vapenhot tvingar av migranter från en buss vid kusten. De är rädda att åka över havet och ber att få slippa då barn är med, men förgäves.

– Den turkiska soldaten kommer att sätta er på en båt. Det finns ingen återvändo härifrån, säger en polisman till migranterna.

Ute på Medelhavet utspelade sig andra scener där den grekiska kustbevakningen försökte genskjuta båtar fullastade med migranter. Ett klipp som publicerats av brittiska medier visar hur en kustvaktsbåt passerar tätt inpå en gummibåt i hög fart och skickar svallvågor mot den. Man avlossar flera varningsskott i vattnet och kustvakter försöker knuffa bort båten med störar.

Det första dödsfallet under invasionsförsöket blev ett barn som drunknade då en gummibåt välte på vägen till Lesbos måndagen den 2 mars. Turkiet anklagade Grekland för dödsfallet. Grekiska myndigheter uppgav tvärtom att båten hade välts avsiktligt för att hindra kustbevakningen från att återbörda den till turkiskt farvatten. Två barn hittades medvetslösa efter tilltaget, varav det ena avled på sjukhuset, enligt grekiska myndigheter.

Senare samma dag påstås en man vid namn Ahmad Abu Emad ha blivit ihjälskjuten med gummikulor vid gränsen, något som avfärdades som fejknyheter av regeringens talesperson Stelios Petsas. Nya uppgifter från turkiskt håll om först tre och sedan fem döda då grekisk militär ska ha öppnat eld mot migranter avfärdades även de som propagandabluffar av den grekiska regeringen.

Folket hjälper till

På flera håll, men främst på ön Lesbos, har den grekiska lokalbefolkningen tagit saken i egna händer när inte polisens och militärens insatser varit tillräckliga för att stoppa invasionen. Nyhetsbyrån AFP rapporterar att deras fotograf under söndagen bevittnade hur invånare på Lesbos hindrade en båt med ett 50-tal migranter ombord att lägga till vid ön.

– Åk tillbaka till Turkiet! skrek de rasande öborna.

Migranter från ett redan etablerat flyktingläger med 20 000 människor från 64 länder, understödda av ditresta antifascister, passade under gränskrisen på att iscensätta demonstrationer och marschera mot öns huvudstad Mytilini. De drabbade samman med kravallpolis och drevs tillbaka, uppger CNBC:s reporter på plats. Under kaoset lyckades dock migranterna vandalisera en kyrka, där de välte altaret, rev ikoner från väggarna och slog sönder inredningen.

Lokalborna skyllde på de NGO-grupper som sedan migrationskrisen 2015 har understött migranterna. Redan dagen innan, då NGO-anställda började anlända till ön för att hjälpa nya migranter direkt efter Erdogans besked om att gränsen skulle öppnas, blev de angripna med knuffar och uppmaningen ”åk hem!”

Efter migranternas demonstration körde en buss full med greker in i Moria, en by där den George Soros-sponsrade norska NGO:n ”A Drop in the Ocean” driver skola och café för migranter, och jagade invandrarna och NGO-anställda på flykten. En annan NGO fick stenar kastade genom ett fönster.

På en annan del av Lesbos försökte lokalborna stoppa en buss med migranter med hjälp av stenar och kedjor, uppger AFP. Ett asylcenter på ön ska även ha stuckits i brand.

Vid hamnen Thermi samlades lokalbor för att hindra migranter att kliva av en båt. När den invandrar- och NGO-vänlige foto­journalisten Michael Trammer kom till platsen blev han misshandlad av ett tiotal lokalbor som överöste honom med slag och sparkar och kastade hans kameror i vattnet.

Jimmie Åkesson på plats

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson väckte stor uppmärksamhet då han lade upp ett foto på Twitter av sig själv stående vid den grekisk-turkiska gränsen – utanför staden Edirne i Turkiet närmare bestämt. Han befann sig på plats för att dela ut flygblad till migranterna med en text på flera språk där det står: ”Sverige är fullt. Kom inte till oss! Vi kan inte ge er mer pengar eller erbjuda er bostäder.” Flygbladet är undertecknat med ”Svenska folket och Sverigedemokraterna”.

När han intervjuades av sin förre partikollega Kent Ekeroth för Samhällsnytt uppgav Åkesson att de pratat med många migranter och att dessa oftast sade att Sverige, Tyskland eller Frankrike var deras mål. Andra migranter uppgav samma sak för Expressens reporter på plats.

Turkiska myndigheter uppskattade inte SD:s informationskampanj, utan grep Åkesson den 7 mars och satte honom på ett flygplan tillbaka till Sverige.

Jimmie Åkessons PR-kupp hyllades i sociala medier men fick frän kritik av systemmedia och andra partiers företrädare.

– Från djupet av mitt hjärta känner jag sorg och skam att en svensk politiker är så desperat efter uppmärksamhet, att han åker hundratals mil för att förnedra desperata människor som flytt för sina liv, sade Alice Bah Kuhnke (MP) till Aftonbladet.

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) hävdade för sin del att Åkesson ”åker dit för att posera för kameror”, Nyamko Sabuni (L) kommenterade aktionen med att ”Alla som har någon form av empati känner med de flyktingar som är fast i ett ingenmansland”, medan Christina Höj Larsen (V) kal­la­de det ”fullständigt hårresande” och kal­la­de SD ”ett fascistiskt parti”.

Advokaten Behrang Eslami skickade även en polisanmälan mot Jimmie Åkesson för ”osant intygande”. Han hävdar att det är brottsligt att underteckna flygbladen med ”Svenska folket”.

– Jag är en del av svenska folket (sic!) och jag står inte bakom det som står angivet på flygbladen, säger Behrang Eslami till Aftonbladet. Han menar vidare att det är omoraliskt att stoppa ”flyktingarna” vid gränsen.

Till och med statsminister Stefan Löfven (S) menar dock att Grekland ska hålla EU:s yttre gräns den här gången. Han påpekar att det finns ett avtal mellan Grekland och Turkiet som Erdogan måste respektera.

– Det skulle bli en fullständigt ohållbar situation om nu de miljoner flyktingar som finns i Turkiet skulle in i Europa. Då hade vi samma situation som 2015. Det skulle inte bli bättre för dem. Det skulle bli kaos under en lång, lång, lång tid, sade Löfven i en riksdagsdebatt onsdagen den 3 mars.

EU-toppar som ända sedan 2015 har fördömt Ungern för landets sätt att hantera migrantströmmarna med stängsel och gränsvakter, prisar nu Greklands insatser. Ursula von der Leyen, EU-kommissionens ordförande, kal­la­de Grekland ”Europas sköld” och utlovade 0,7 miljarder euro i bistånd för kampen mot den turkiskstödda migrantinvasionen.

På måndagen beslutade EU:s gränskontrollmyndighet Frontex att hjälp ska skickas till Grekland för att stöda landet. De olika EU-ländernas erbjudanden om hjälp ska samordnas av Frontex. Estland förklarade dock att man kommer att skicka två patrullbåtar och 20 utbildade gränsvakter till Grekland oavsett vad EU beslutar.

Premiärministrarna för Vise­gradländerna – Ungern, Polen, Tjeckien och Slovakien – träffades den 4 mars i Prag och lovade då att stöda Grekland med gränsvakter, fordon och humanitär hjälp.

Greklands statsminister Kyriakos Mitsotakis säger sig ta uppdraget att försvara EU:s yttre gräns på största allvar. Han anklagar Turkiet för att ha ”systematiskt uppmuntrat och assisterat tiotusentals flyktingar och migranter att ta sig in i Grekland illegalt” och påpekar: ”Min plikt är att skydda mitt lands suveränitet. Samtidigt gör Grekland också Europa en stor tjänst. Greklands gränser är Europeiska Unionens yttre gränser. Vi kommer att skydda dem.”