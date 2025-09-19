Grekland smäller igen dörren för asylinvandrare

Åtgärderna kommer i skuggan av en dramatisk ökning av sjöankomster från Nordafrika: hit­tills i år har över 7 300 personer nått Grekland från Libyen, jämfört med cirka 5 000 under hela 2024, uppger bland andra Reuters. Lokala myndigheter på Kreta larmar om överfulla mottag­ningscentra och en allt mer ohållbar situation, vilket lett till att hundratals nyligen räddade båtmigranter flyt­tats till fastlandet, bland annat till Lavrio och Piraeus.

Invandringskritiska gräsrötter har länge försökt få stopp på båtmigran­terna. Redan i juli 2017 rapporterade Nya Tider om hur unga europeiska identitärer lyckats skramla ihop 80 000 euro till att själva bemanna ett fartyg och dra sitt strå till stacken för att stoppa den illegala flykting­smugglingen (se NyT v.29/2017). Det har gått åtta år sedan dess, men sent omsider har nu alltså regeringen – som helt består av liberalkonserva­tiva partiet Ny Demokrati, med egen majoritet i parlamentet – börjat ta tag i situationen.

De åtgärder regeringen nu tagit till är ett svar på en akut situation. Sedan i mitten av juli möts båt­migranter av omedelbar inspärrning i uppsamlingsläger och det råder ett tre månader långt moratorium för nya asylansökningar.

Premiärminister Kyriakos Mit­sotakis betonade att beslutet att till­fälligt stoppa asylhanteringen var ”absolut nödvändigt” när han inter­vjuades av tyska Bild i juli.

– Detta beslut sänder ett tydligt budskap till nätverken för människosmuggling som inte är öppet för tolk­ning: Grekland är inte en öppen pas­sage in till Europa, sade han.

– Grekland är inte en öppen ge­nomfart. Resan är farofylld, utgång­en oviss, och pengarna som betalas till smugglare är i slutändan förslösa­de – illegala ankomster kommer inte att leda till lagligt uppehälle, förkla­rade han det budskap man vill sända till potentiella migranter.

Migrationsminister Thanos Plev­ris, som gjort sig känd som en hård­för invandringsmotståndare och bland annat förespråkat dödligt våld från gränsvakter och kustbevakning för att stoppa invandringen, har – inte oväntat – uttryckt sig ännu skar­pare. Enligt italienska nyhetstjänsten Adnkronos har han bland annat sagt att Grekland ”inte är ett hotell för migranter” och att de ”inte kommer att tillåtas utpressa” Grekland.

– Budskapet vi vill sända är tydligt: Stanna där ni är, ni är inte välkomna här, låter Thanos Plevris meddela.

”Hårda men rättvisa”

Greklands ledarskap som helhet är inte lika aggressivt i sitt motstånd mot asylinvandringen som Plevris, utan ser sig snarare som föregångare i vad man kallar en ”strikt men rätt­vis” politik när det gäller gränskontroll och återvändande. De hävdar att detta synsätt börjat få genomslag inom EU efter 2020, och att Grekland helt enkelt går i bräschen för att se till att det får genomslag i den prak­tiska politiken.

– Nu är det i stort sett gemensam­ma åsikter att vi inte kan ha en sam­manhållen invandringspolitik utan effektiv reglering av de yttre grän­serna och utan att begränsa inflödet av de som tar sig till Europeiska Uni­onen illegalt, sade premiärministern enligt ett pressmeddelande den 21 mars.

Dåvarande migrationsminister Ma­kis Voridis underströk den europe­iska omställningen:

– I det förflutna fanns det en illu­sion om att bidrag och integrations­politik skulle lösa problemen. Denna [illusion] har kollapsat. Europa har bytt strategi. Nu är prioriteten effek­tiv gränspolitik och att skicka hem il­legala migranter.