Krafttag mot asylinvandringen – inklusive örlogsfartyg som stoppar migrantbåtar innan de når grekiskt territorialvatten. Efter många år av velande tycks grekiska politiker ha fått nog av att deras land blivit en infartspunkt till Europa för asylsökare via Medelhavet. Nu försöker man på flera sätt skicka signalen ”håll er borta” till människosmugglare och potentiella invandrare. Foto: Naval Journal/Facebook

Grekland smäller igen dörren för asylinvandrare

  16:25
UTRIKES
Grekiska politiker tycks ha fått nog av migranter som anländer med båtar över Medelhavet. I augusti har landet intensifierat de åtgärder man börjat införa under sommaren för att sätta stopp för hanteringen. Nu är det avskräckning som gäller, med fängelsestraff, böter och utvisningar för illegala invandrare.

Åtgärderna kommer i skuggan av en dramatisk ökning av sjöankomster från Nordafrika: hit­tills i år har över 7 300 personer nått Grekland från Libyen, jämfört med cirka 5 000 under hela 2024, uppger bland andra Reuters. Lokala myndigheter på Kreta larmar om överfulla mottag­ningscentra och en allt mer ohållbar situation, vilket lett till att hundratals nyligen räddade båtmigranter flyt­tats till fastlandet, bland annat till Lavrio och Piraeus.

Föregångsmän. För åtta år sedan rapporterade Nya Tider om identitärer som på egen hand och med egna hopsamlade medel försökte motverka strömmen av asylinvandrare över Medelhavet. Nu gör till slut den grekiska regeringen samma sak. Foto: Defend Europé

 

Invandringskritiska gräsrötter har länge försökt få stopp på båtmigran­terna. Redan i juli 2017 rapporterade Nya Tider om hur unga europeiska identitärer lyckats skramla ihop 80 000 euro till att själva bemanna ett fartyg och dra sitt strå till stacken för att stoppa den illegala flykting­smugglingen (se NyT v.29/2017). Det har gått åtta år sedan dess, men sent omsider har nu alltså regeringen – som helt består av liberalkonserva­tiva partiet Ny Demokrati, med egen majoritet i parlamentet – börjat ta tag i situationen.

Stoppas vid gränsen. Sedan 2020 har Grekland lagt stora resurser på att täppa till landvägen in i Grekland via Turkiet, med förstärkta stängsel, ökad polisiär och militär närvaro, samt värmekameror, drönare och sensorer. Så länge en migrant kan hållas utanför gränsen får vederbörande stoppas med proportionerligt våld, men så snart han tagit sig över gränsen måste ett asylärende öppnas. Systemet är en kvarleva från 1951 års flyktingkonvention och får allt mer kritik för att vara föråldrat och illa anpassat till dagens migrationsströmmar. Foto: Charismaniac/Wikimedia

 

De åtgärder regeringen nu tagit till är ett svar på en akut situation. Sedan i mitten av juli möts båt­migranter av omedelbar inspärrning i uppsamlingsläger och det råder ett tre månader långt moratorium för nya asylansökningar.

Premiärminister Kyriakos Mit­sotakis betonade att beslutet att till­fälligt stoppa asylhanteringen var ”absolut nödvändigt” när han inter­vjuades av tyska Bild i juli.

– Detta beslut sänder ett tydligt budskap till nätverken för människosmuggling som inte är öppet för tolk­ning: Grekland är inte en öppen pas­sage in till Europa, sade han.

– Grekland är inte en öppen ge­nomfart. Resan är farofylld, utgång­en oviss, och pengarna som betalas till smugglare är i slutändan förslösa­de – illegala ankomster kommer inte att leda till lagligt uppehälle, förkla­rade han det budskap man vill sända till potentiella migranter.

Kyriakos Mitsotakis, premiärministern, säger att det är viktigt att budskapet går fram till de potentiella migranter som frestas att anlita människosmugglare för att ta sig in i Europa: Det är inte värt vare sig risken eller pengarna, ni kommer ändå inte att få stanna här. Foto: Europeiska folkpartiet

 

Migrationsminister Thanos Plev­ris, som gjort sig känd som en hård­för invandringsmotståndare och bland annat förespråkat dödligt våld från gränsvakter och kustbevakning för att stoppa invandringen, har – inte oväntat – uttryckt sig ännu skar­pare. Enligt italienska nyhetstjänsten Adnkronos har han bland annat sagt att Grekland ”inte är ett hotell för migranter” och att de ”inte kommer att tillåtas utpressa” Grekland.

– Budskapet vi vill sända är tydligt: Stanna där ni är, ni är inte välkomna här, låter Thanos Plevris meddela.

Thanos Plevris hör till de mer hårdföra invandringsmotståndarna i den annars liberalkonservativa regeringen och hans utnämning till migrationsminister i juni 2025 fick en del ögonbryn att höjas. År 2011 sade han vid ett möte att gränsvakter borde få använda sina skjutvapen för att stoppa gränsintrång och att det bör betraktas som självförsvar. Idag uttrycker han sig mer diplomatiskt, men har aldrig tagit avstånd från sina tidigare yttranden. Foto: Europeiska Unionen

 

”Hårda men rättvisa”

Greklands ledarskap som helhet är inte lika aggressivt i sitt motstånd mot asylinvandringen som Plevris, utan ser sig snarare som föregångare i vad man kallar en ”strikt men rätt­vis” politik när det gäller gränskontroll och återvändande. De hävdar att detta synsätt börjat få genomslag inom EU efter 2020, och att Grekland helt enkelt går i bräschen för att se till att det får genomslag i den prak­tiska politiken.

– Nu är det i stort sett gemensam­ma åsikter att vi inte kan ha en sam­manhållen invandringspolitik utan effektiv reglering av de yttre grän­serna och utan att begränsa inflödet av de som tar sig till Europeiska Uni­onen illegalt, sade premiärministern enligt ett pressmeddelande den 21 mars.

Dåvarande migrationsminister Ma­kis Voridis underströk den europe­iska omställningen:

– I det förflutna fanns det en illu­sion om att bidrag och integrations­politik skulle lösa problemen. Denna [illusion] har kollapsat. Europa har bytt strategi. Nu är prioriteten effek­tiv gränspolitik och att skicka hem il­legala migranter.

Gunnar Hellgren

september 19, 2025

