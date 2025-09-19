Grekland smäller igen dörren för asylinvandrare

Åtgärderna kommer i skuggan av en dramatisk ökning av sjöankomster från Nordafrika: hittills i år har över 7 300 personer nått Grekland från Libyen, jämfört med cirka 5 000 under hela 2024, uppger bland andra Reuters. Lokala myndigheter på Kreta larmar om överfulla mottagningscentra och en allt mer ohållbar situation, vilket lett till att hundratals nyligen räddade båtmigranter flyttats till fastlandet, bland annat till Lavrio och Piraeus.
Invandringskritiska gräsrötter har länge försökt få stopp på båtmigranterna. Redan i juli 2017 rapporterade Nya Tider om hur unga europeiska identitärer lyckats skramla ihop 80 000 euro till att själva bemanna ett fartyg och dra sitt strå till stacken för att stoppa den illegala flyktingsmugglingen (se NyT v.29/2017). Det har gått åtta år sedan dess, men sent omsider har nu alltså regeringen – som helt består av liberalkonservativa partiet Ny Demokrati, med egen majoritet i parlamentet – börjat ta tag i situationen.
De åtgärder regeringen nu tagit till är ett svar på en akut situation. Sedan i mitten av juli möts båtmigranter av omedelbar inspärrning i uppsamlingsläger och det råder ett tre månader långt moratorium för nya asylansökningar.
Premiärminister Kyriakos Mitsotakis betonade att beslutet att tillfälligt stoppa asylhanteringen var ”absolut nödvändigt” när han intervjuades av tyska Bild i juli.
– Detta beslut sänder ett tydligt budskap till nätverken för människosmuggling som inte är öppet för tolkning: Grekland är inte en öppen passage in till Europa, sade han.
– Grekland är inte en öppen genomfart. Resan är farofylld, utgången oviss, och pengarna som betalas till smugglare är i slutändan förslösade – illegala ankomster kommer inte att leda till lagligt uppehälle, förklarade han det budskap man vill sända till potentiella migranter.
Migrationsminister Thanos Plevris, som gjort sig känd som en hårdför invandringsmotståndare och bland annat förespråkat dödligt våld från gränsvakter och kustbevakning för att stoppa invandringen, har – inte oväntat – uttryckt sig ännu skarpare. Enligt italienska nyhetstjänsten Adnkronos har han bland annat sagt att Grekland ”inte är ett hotell för migranter” och att de ”inte kommer att tillåtas utpressa” Grekland.
– Budskapet vi vill sända är tydligt: Stanna där ni är, ni är inte välkomna här, låter Thanos Plevris meddela.
”Hårda men rättvisa”
Greklands ledarskap som helhet är inte lika aggressivt i sitt motstånd mot asylinvandringen som Plevris, utan ser sig snarare som föregångare i vad man kallar en ”strikt men rättvis” politik när det gäller gränskontroll och återvändande. De hävdar att detta synsätt börjat få genomslag inom EU efter 2020, och att Grekland helt enkelt går i bräschen för att se till att det får genomslag i den praktiska politiken.
– Nu är det i stort sett gemensamma åsikter att vi inte kan ha en sammanhållen invandringspolitik utan effektiv reglering av de yttre gränserna och utan att begränsa inflödet av de som tar sig till Europeiska Unionen illegalt, sade premiärministern enligt ett pressmeddelande den 21 mars.
Dåvarande migrationsminister Makis Voridis underströk den europeiska omställningen:
– I det förflutna fanns det en illusion om att bidrag och integrationspolitik skulle lösa problemen. Denna [illusion] har kollapsat. Europa har bytt strategi. Nu är prioriteten effektiv gränspolitik och att skicka hem illegala migranter.