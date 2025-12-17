Groteskt nytt rekord – tolvåring yngsta yrkesmördaren i Sverige

En gängkriminell 21-åring hittades död i en bil i Malmö i området Hindby sent i fredags av polispatruller som anlände till platsen efter larm om skottlossning. Polisen kunde senare lokalisera platsen för skjutningen till Oxie utanför Malmö.

Enligt Sydsvenskan har en endast tolv år gammal pojke kunnat gripas och därefter överlämnats till socialtjänsten – misstänkt för att ha genomfört mordet och mordförsöken på beställning från ett kriminellt invandrargäng.

– Man blir förskräckt, vart är vi på väg? Hur kan man ens använda så unga människor? sade Rasem Chebil, operativt ansvarig på utredningssektionen vid Malmöpolisen, till Sydsvenskan.

Enligt uppgifter till Aftonbladet misstänker polisen att den egentliga måltavlan för skottlossningen var en av de andra personerna i bilen.

Enligt ett pressmeddelande från Åklagarmyndigheten är brottsrubriceringen ett mord och tre mordförsök.

– Brottsrubriceringarna är ett mord och tre försök till mord. Det pågår en utredning där en underårig person har hörts om sin inblandning i händelsen och har fått ett juridiskt biträde, skriver senioråklagare Caroline Carlquist som är förundersökningsledare, i pressmeddelandet.

Sverige ”Mecka” för barn som mördar för pengar

Sverige har under de senaste 15 åren kommit att bli det land i västvärlden efter USA, Ukraina och Ryssland där det skjuts allra mest per capita och det land i Väst efter Ukraina och Ryssland där det sprängs allra mest per capita – trots att Ukraina och Ryssland är i krig.

Just fenomenet med ”barnsoldater”, där kriminella gäng använder sig av tonåringar och barn för att utföra olika brott för vilket de ofta betalar stora summor, är något som gjort Sverige till ett varnande exempel i resten av Europa.

Under de senaste tre åren har över 1 300 barn och tonåringar misstänkts för mord eller mordförsök, enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ). Samtidigt har åldern på de misstänkta sjunkit över tid och i år har hittills cirka 40 procent av de som fullbordat ett grovt våldsdåd varit under 18 år. Hittills i år har runt 130 barn under 15 år misstänkts för brott i samband med mordplaner.