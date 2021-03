Grundstött skepp i Suezkanalen kostar 80 miljarder kronor – om dagen

UTRIKES

Efter att det gigantiska lastfartyget Ever Given gått på grund och numera blockerar Suezkanalen skapas en kedja av negativa konsekvenser som drabbar världshandeln - till en kostnad av 80 miljarder kronor om dagen.

I tisdags gick det panamaflaggade lastfartyget Ever Given på grund mitt i den extremt viktiga Suezkanalen i Egypten. Därmed har olyckan skapat världshistoriens största transportkö där hundratals nya fartyg som skulle passerat kanalen istället tvingas vänta och fler tillkommer varje dag. Trots ett flertal försök har man ännu inte lyckats frigöra det massiva fartyget vilket inte bara leder till ett inkomstbortfall på cirka 10 miljarder dollar, eller motsvarande ungefär 80 miljarder kronor, varje dag, utan som även kan komma att påverka leveranser i lång tid framöver med högre konsumentpriser som följd.

Giganten fastkilad

Ever Given är 400 meter långt, nära 60 meter brett och väger 220 000 ton och var på väg från Yantian i Kina till Rotterdam fullastad med cirka 20 000 containrar när det fångades av starka vindar på runt 15 meter per sekund. Enligt den officiella förklaringen skall fartyget därefter ha tappat kontrollen och kört in mot en av kanterna i kanalen. När Ever Given grundstötte mot ena sidan av Suezkanalen fick de starka vindarna och fartygets egen rörelseenergi även aktern att fastna mot andra sidan. Fartyget kilades så fast tvärs över den 200 meter breda kanalen och de försök som än så länge gjorts, bland annat av grävmaskiner och så många som sex bogserbåtar, har inte lyckats rubba fartyget.

Experter från hela världen är involverade i arbetet men pessimistiska bedömningar gör gällande att det kan ta veckor att få loss fartyget eftersom man sannolikt behöver avlasta dess tyngd genom att få bort tusentals containrar och tömma ballasttankarna. Peter Berdowski, VD för det holländska företaget Boskalis som är engagerade i processen att få loss fartyget, jämförde fartyget med ”en enorm strandad val” och han varnade för att arbetarna kanske måste lossa last för att minska vikten och få den att flyta igen.

”Vi kan inte utesluta att det kan ta veckor, beroende på situationen”, sa han till holländska medier. ”Det är en enorm vikt på sanden. Vi kan behöva arbeta med en kombination av att minska vikten genom att ta bort behållare, olja och vatten från fartyget, bogserbåtar och muddring av sand.”

Det i sig är ett stort projekt då fartyget med sin imponerande storlek kräver mycket stora lyftkranar, vilka i sin tur måste transporteras till det avlägsna ökenområdet – för vilket man behöver bygga ny infrastruktur på rekordtid. Och tiden tickar på i det här fallet, för varje dag kanalen är stängd kostar det transportnäringen motsvarande 80 miljarder kronor, har den brittiska sjöfartstidningen Lloyd’s List beräknat.

Blockerar en av världens viktigaste fartygsleder

Problemet ligger i att Suezkanalen, som går från Port Said vid Medelhavet till Suez vid Röda havet, är den absolut viktigaste transportvägen mellan Asien och Europa och 30 procent av all världens containerlastfartyg och 12 procent av all olja transporteras via kanalen, eller runt 19 000 frakt- och tankfartyg årligen.

Även om större fartyg, likt Ever Given, måste betala en avgift på upp till 2,1 miljoner kronor för att passera genom kanalen så är det värt kostnaden för rederierna. För medan en genomsnittlig resa genom kanalen tar runt 11 timmar och vägen genom Röda havet och Medelhavet tar runt 14 dagar spar fartygen otroligt mycket tid. Om de istället tar den avsevärt längre resan runt Afrika måste fartygen istället spendera 24 dagar för samma sträcka. För transportföretagen innebär förlusten i tid och bränslekostnaderna enorma extrautgifter.

– Det är enorma kapital som sitter fast i kanalen. Men det här är embryot till något mycket större. Det stora problemet är den korvstoppning som kommer ske när fartyget väl lossnar, sade Fredrik Hermansson, agent på rederiet Evergreen, till Aftonbladet.

– Vi kan redan förutse att vi kommer ha stora störningar i logistikflödena vilket innebär stora förseningar under en lång tid framöver, fortsatte han.

Enligt Hermansson kan det dröja en bra bit in på hösten innan situationen normaliseras eftersom fördröjningarna som skapas nu precis som vid en trafikstockning på en motorväg ger långtgående effekter längre ut i transport och produktionskedjor världen över.

I slutet av detta kan konsumenter i Europa komma att se ökade priser och längre leveranstider för flera olika sorters varor som transporteras från Asien.