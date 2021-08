Gruppvåldtäktsmannen som fick 840 000 kronor fortsätter begå nya brott

Efter att asylsökaren Damir Al-Ali från Syrien under bestialiska former gruppvåldtagit två olika kvinnor vid olika tillfällen under våren 2017 blev han, efter omfattande straffrabatter, dömd till 4,5 års fängelse. Men efter att ha överklagat till HD för att han påstod sig vara yngre än vad han i privata meddelanden uppgett, samt vad domstolarna tack vare rättsmedicinalverket även konstaterat – så blev han frisläppt och kunde erhålla ett gigantiskt skadestånd på 840 000 kronor vilket orsakat stor upprördhet bland den svenska allmänheten. Trots en kort vistelse i svenskt fängelse som han själv menade var alldeles för hård, och ett utvisningsbeslut, har Damir efter sitt frisläppande och den stora summa pengar han fått av skattebetalarna snabbt fallit tillbaka i sitt kriminella liv.