Guldbaggegalans förfall

En arab som fick ett nytt pris för en obehaglig film om ökända Gottsunda, sade bland annat ”Shit! Han ba: Det var du!” angående att vederbörande inte hade uppfattat att han hade fått priset.

Bianca Kronlöf, som fick pris för bästa skådespelerska, har rätt värdegrund. Hon har bland annat spelat den manliga rollfiguren Snubben, som belyser ämnen som rasism och sexism. Även Kronlöf hade ett vulgärt, obil­dat språk: ”Alltså fuck! Alltså motherfucker! Jag vet inte vart (sic!) alla är.” Det säger mycket om henne när hon uttrycker sig så i tv.

En ung turkisk skådespelare hade fått hedersuppdra­get att vara prisutdelare och fick marknadsföra sig själv, vilket var väldigt pinsamt. En somalier, som år 2019 fick bagge för en kortfilm, delade ut pris till bästa foto. Nu­mera är en del prisutdelare helt okända för de flesta. Häromåret propagerade en för Black Lives Matter, och en ung afrikan uttalade Lena Endres namn konstigt. Tidi­gare har det förstås varit framstående skådespelare som har fått detta hedersuppdrag.

Denna gång gick baggen för bästa kortfilm till The Buil­ding and Burning of a Refugee Camp, vars regissör agite­rade: ”Ni vågade protestera mot omänsklig migrations­politik, och blev attackerade. Det finns ingen flyktingkris, bara medvetna beslut och politiska val. Det är upp till oss!”

Bästa film blev Passage av Levan Akin, som har rötter i Georgien. Denne fick även år 2020 en bagge för bästa film. Dessa må ha hög kvalitet, men de har inte mycket med vårt land att göra. Akin agiterade om ”folkmordet” i Palestina.