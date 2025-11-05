Förlagsbutiken
Guld används som investeringsobjekt, oftast för att säkra upp basen i en portfölj långsiktigt. Centralbankerna har de senaste åren köpt mycket guld, cirka 1 000 ton per år, vilket motsvarar cirka en tredjedel av det guld som produceras i världen varje år. Bild: Pixabay

Guldrush – tecken på osäker framtid eller början på slutet för guldet?

  22:21
EKONOMI
Priset på guld och silver har de senaste månaderna rusat i höjden på ett sätt som saknar motstycke i modern tid. Initierade aktörer har torgfört olika teorier om varför prisökningen kommer just nu och hur det kunnat gå så fort. Den traditionella idén, att säkra sina investeringar i oroliga tider, dominerar marknaden. Bilden utmanas dock av mer radikala idéer där man varnar för att priset på ädla metaller, som guld, kommer att sjunka tillbaka snabbt och att digitala tillgångar som bygger på förtroende blir det nya säkra investeringsfältet. En väntad rekyl i priskurvan kom också den 21 oktober.

Guldpriset har, sedan Bretton Woods-systemet avskaffa­des 1971, ökat snabbare än inflationen, och därmed va­rit den värdebevarare som de flesta förknippar med den gyllene metallen. Från ett pris på knappt 300 dol­lar per uns kring sekelskiftet till da­gens drygt 4 000 dollar per uns (1 oz = 31,2 gram) är en historiskt snabb uppgång för guldpriset. Orsaken till den snabba ökningen av guldpriset under 2000-talet, och inte minst de senaste två åren, handlar grovt sett om oro över den geopolitiska utveck­lingen i världen. Guld har, minst under de senaste 5 000 åren, varit den kanske viktigaste symbolen för makt, rikedom och stabilitet.

Guldpriset toppade på 4 356 dol­lar per uns den 20 oktober i år, sjönk snabbt ned till drygt 3 900 för att återigen komma över 4 000 den 30 oktober. Oavsett denna rekyl i pris­utvecklingen ligger guldpriset på all time high, hur man än räknar. Orsa­kerna till den snabba prisökningen de senaste åren är både geopolitiska och kopplade till ett behov av att öka andelen realkapital i centralbanker­nas reserver. Inte minst har de om­fattande sanktionerna mot främst Ryssland, men också andra länder, med försök att konfiskera depone­rade centralbankstillgångar som är utplacerade på olika håll, skapat en misstro mot det finansiella systemets pålitlighet.

Oroliga tider är en traditionellt viktig trigger för att många investe­rare söker sig till tillgångar med så stabila säkerheter som möjligt, för att minska volatila investeringars negativa påverkan på sina portföl­jer. Även högriskinvesterare, som agerar på volatila marknader för att utnyttja snabba upp- och nedgångar, har också ofta en bas av stabila real­tillgångar för att säkra upp portfölj­värdena. Det är här guld och i viss mån silver kommer in i bilden, som värdebevarare i oroliga tider. Det är den traditionella bilden som varit en ”sanning” under överskådlig tid.

Metallerna, som under årtusen­den använts som värdebevarare i form av mynt, har också en roll som prestigebärare i form av smycken och dekoration av maktsymboler. Guldets ställning som värdebärare och värdesymbol bygger dels på att det är relativt sällsynt förekom­mande och att brytningen av nytt guld håller en relativt stabil takt. För närvarande produceras cirka 3 000 ton guld per år i världen, varav cirka 1000 ton används till smycken, cirka 1 000 ton köps upp av centralbanker­na som stabilitetssymbol och resten används i industrin, privata investe­ringar och i andra sammanhang.

Än mer viktigt för prisutveckling­en på guld har varit hur penning­mängden förhållit sig till guld. Fram till att den sista (senaste) direkta kopplingen mellan valuta och guld övergavs 1933, efter börskraschen i USA 1929, hölls guldpriset tämligen stabilt. Valutaspekulationer och fi­nanskriserna under 1930-talet ledde sedan till Bretton Woods-avtalet, som innebar att Federal Reserve kopp­lade den amerikanska dollarn värde­mässigt till guld. Man lade också fast ett system för växlingskurserna mel­lan olika valutor för de länder som var medlemmar i IMF (International Monetary Fund). Upplägget skapade förutsättningar för en lång period av stabilitet i det finansiella systemet, fram till 1971, när USA:s dåvarande president Richard Nixon avskaffade kopplingen mellan dollarn och gul­det och lät priset flyta fritt. Priset på guld hade under denna period legat väldigt stabilt, men därefter skulle det komma att bli annorlunda, med en snabb prisökning och flera finan­siella kriser.

Den svenska guldreserven

Den 31 augusti 2025 ägde Riksban­ken 125,7 ton guld. Marknadsvärdet på guldet var då 131,9 miljarder kro­nor.

Guldreservens syfte regleras i riksbankslagen, som anger tre hu­vudsakliga mål:

  • Stötta Riksbankens medverkan i de internationella betalningssyste­men.
  • Användas för att betala och ge­nomföra vissa lånetransaktioner med andra centralbanker, BIS och EU:s system för medelfristigt finan­siellt stöd.
  • Fylla en funktion som betalnings­reserv.

Det är Riksbankens direktion som beslutar om hur förvaltningen av guldreserven ska bedrivas.

Genom att guldreserven fysiskt placeras ut i olika länder kan man relativt snabbt omsätta nödvändiga delar av guldreserven i olika valutor och därigenom lösa de olika uppgif­ter som anges i punkterna ovan. Det är inte särskilt vanligt att en sådan omsättning verkligen genomförs, utan idén är att man skall kunna lösa exceptionella situationer med guldet som grund. Att hålla guld som grund för olika åtaganden betraktas all­mänt som en styrka, varför de flesta länder har en viss mängd guld i sin mix av tillgångar.

Riksbankens guld. Diagrammet visar hur många ton av Riksbankens guld som förvaras i respektive land. Källa: Sveriges riksbank

 

För centralbankerna är det dock inte tillräckligt att ha säkra tillgång­ar. Syftet är ju att kunna använda dem i situationer då mer likvida till­gångar inte räcker till, om och när tillfälle uppstår. Det är den bakomliggande orsaken till att länders guldreserver ofta placeras ut i olika länder, där man etablerat handels­platser för guld. Guldets förmåga att vara den säkra värdebevararen, som kan tjäna som en sista utpost för centralbankerna, beskrivs så här av World Gold Council, WGC, som orga­niserar 31 av de största guldprodu­centerna i världen:

”Guld är verksamt på stora mark­nader som konkurrerar med de stora statsobligationerna och är en av de mest omsatta finansiella tillgångar­na, med låga transaktionskostnader och universell acceptans.”

Principen finns i de flesta central­bankers strategi för att säkra betal­ningssystemen. I oroliga tider försö­ker många centralbanker att stärka sina guldreserver. Det är också en av de huvudsakliga anledningarna till att priset på guld rusat i höjden under 2000-talet. Olika finansiella kriser, som IT-bubblan kring millen­nieskiftet, finanskrisen 2008/2009 och pandemiåren 2020/2021 är så­dana situationer som leder till att ambitionen att öka guldreserverna triggas i gång. Under de senaste åren har vi också sett en kraftig ökning av investeringarna i centralbankernas guldreserver. Cirka 1 000 ton per år har de senaste åren köpts upp för att hamna i centralbankernas guldreserver.

De länder som ökat sina guldre­server mest på senare år är i första hand länder med snabbt växande ekonomier. De sju nationella aktörer som köpt mest guld de senaste åren är, enligt WGC, centralbankerna i Kina, Indien, Ryssland, Polen, Tur­kiet, Singapore och Libyen.

WGC konstaterar också att när priset ökat kraftigt har också efter­frågan på guld i smyckesindustrin minskat. Under det tredje kvartalet i år minskade det med hela 19 pro­cent.

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Olle Felten

Fd ledamot av Riksdagens skatteutskott och Riksbanksfullmäktige
november 5, 2025

