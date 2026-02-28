GW stödjer vänsterextremister – men rasar mot SVT

TV-personligheten Leif GW Persson har valt att ställa sig på vänsterextremisternas sida efter en uppmärksammad aktion riktad mot biståndsminister Benjamin Dousa (M) och migrationsminister Johan Forssell (M).

Under aktionen, som genomfördes i mitten av januari, placerades en korg med ”hitlermålade” äpplen och en människoliknande docka med kniv och ett blodigt avhugget dockhuvud vid respektive politikers privata bostäder.

Efter att vänsterextremisten Andreas Klominek, 43, med bakgrund i en våldsam vänsterextrem organisation, dömts för ofredande, olaga hot samt ringa vapenbrott valde GW att ställa sig bakom aktionen och lovade att betala alla rättegångskostnader.

– Jag stödjer det till 100 procent… och kan till och med tänka mig att ta hans rättegångskostnader.

Men själv reagerar GW desto mer negativt när han själv utsattes för ett skämt i samma stil av humorprogrammet Svenska Nyheter, där en hög med äpplen dumpades på en av hans tomter.

– De ska ge fan i min familj. Räcker det inte med alla vanliga jävla skurkar i samhället, ska vår statsfinansierade TV som vi betalar för begå brott?

Nu kommer han polisanmäla SVT för det han ser som ”grovt olaga intrång, hemfridsbrott, skadegörelse och olaga hot”. Eftersom ”svartklädda personer” dumpat äpplen på hans tomt.

Lovar betala vänsterextrems rättegångskostnader

Det var efter att en vänsterextrem aktivist, Andreas Klominek, fick en villkorlig dom med två års prövotid för olaga hot mot biståndsminister Benjamin Dousa, ofredande mot migrationsminister Johan Forssell och ringa vapenbrott, som Leif GW Persson valde att ta ställning för vänsterextremisten genom att lova att betala samtliga rättegångskostnader – eftersom han anser att aktionen var lovvärd.

– Jag stödjer det till 100 procent. Det är väl inte så jävla konstigt, rannsaka er själva. Vad håller ni på med? Jag har hygglig ekonomi och kan till och med tänka mig att ta hans rättegångskostnader. Jag är oreserverat på gärningspersonens sida och det händer inte hela tiden ska du veta, sade GW till Aftonbladet.

Aktionen i fråga som vänsterextremisten dömdes för genomfördes i januari då en korg med äpplen målade med ”Hitler-ansikten” ställdes utanför Forssells hem. Utanför Dousas hem, vid dennes grind, hängdes i stället en människoliknande docka med en plastkniv i handen och ett avhugget samt blodigt dockhuvud i den andra.

Efter att domen kom valde GW, som är mångmiljonär, fortsätta att stå upp för sina tidigare uttalanden om att betala rättegångskostnaderna för vänsterextremisten.

”Självklart gör jag det och jag lovar att jag är god för det aktuella beloppet. Nu har jag förstått att domen kommer att överklagas och jag kommer självfallet att stå fast vid mitt löfte oavsett var det hamnar. Enklast är väl att hans ombud kontaktar mig så ska jag ordna den ekonomiska biten”, sade GW till Expressen.

Vänsterextremist med historik inom våldsbejakande extremism

Aktionen genomfördes av den pro-kurdiska och socialistiska organisationen Rojavakommittéerna som lade ut bilder på sociala medier där man kritiserade de båda politikernas inblandning i bistånd till Syrien. Individen som genomförde aktionen är Andreas Klominek, 43, en veteran inom den utomparlamentariska och våldsbejakande extremvänstern, enligt en granskning av frilansjournalisten Christian Peterson.

Klominek har varit mångårigt engagerad i vänsterextrema sammanhang och organisationer, som den våldsbejakande men nu nerlagda organisationen Revolutionära Fronten, en organisation som utfört ett stort antal grova brott som brutala överfall, mordförsök och mordbränder mot det de såg som ”politiska fiender”.

Klominek har erkänt att han placerat ut föremålen under aktionen men nekade till brott och menade att det rörde sig om ett lagligt yttrandefrihetsutövande. Enligt Tingsrätten var det hela bortom gränsen för det lagliga då det riktades mot politikernas privatbostäder och speciellt dockan ansågs skrämmande och hotfull.

– Genom sitt agerande har mannen passerat gränsen mellan statsrådens privata och offentliga roller, säger rättens ordförande, rådmannen Lisa Anestål i ett uttalande efter domen.