Haag: Upplopp vid demonstration mot invandringen

Polisen använde vattenkanoner och tårgas för att skingra folkmassan och gjorde dussintals gripanden medan de tryckte undan demonstranterna från det inhägnade parlamentsområdet. Två poliser, sex journalister och ett okänt antal demonstranter uppges ha skadats.
Demonstrationen som inledde det hela hade dragit någonstans mellan 3 000 och 4 000 deltagare och avbröts i förtid på grund av upploppet.
Videoklipp visar grupper av arga nederländare, många av dem maskerade unga män som av medier beskrivs som fotbollshuliganer, som slåss med poliser. Ett polisfordon som satts i brand vid stadsparken Malieveld, och bilder av sönderslagna rutor hos det vänsterliberala partiet Democraten 66, spreds både i sociala medier och av nederländska massmedier.
TV-programmet Nieuws van de Dag (”Dagens nyheter”) gjorde en mer seriös genomgång av händelseförloppet och menar att det fanns tre grupper bland demonstranterna: vanliga människor som ville uttrycka sitt motstånd mot asylinvandringen, fotbollshuliganer från olika klubbar runtom i Nederländerna som anslutit för att göra detsamma, och en grupp fotbollshuliganer som redan från början ville använda demonstrationen som ursäkt för att starta våldsamheter.
Den sistnämnda gruppen maskerade sig och avvek från marschvägen mot Malieveld för att istället röra sig upp på motorvägen A12, där de blockerade trafiken och började kasta flaskor och stenar mot polisen. Uppgifterna om hur många de var från början går isär kraftigt, och det finns spekulationer om att en del av dessa huliganer i själva verket är ”antifascister” och att själva syftet var att förstöra den fredliga demonstrationen, men inga bevis för den teorin annat än hörsägen så vitt Nya Tider kunnat finna.
Polisen slog tillbaka mot den våldsamma gruppen och drev den tillbaka mot Malieveld. Då anslöt sig först resten av huliganerna och sedan delar av de övriga demonstranterna till upploppet.
Mot massinvandringen
Demonstrationen organiserades i första hand av den unga Els Rechts, 26, som på kort tid blivit en av de mest kända opinionsbildande invandringsaktivisterna i Nederländerna. Hon hade utlyst den som en samling för ”högerorienterade nederländare som är oroliga över den misslyckade asylpolitiken och inte känner att de får göra sina röster hörda”.
Vid Malieveld tycktes samlingen inledningsvis vara en stor framgång när en glädjestrålande Els Rechts intog podiet och började tala till demonstranterna. Men drygt en timme senare drev alltså polisen de maskerade upploppsmakarna till Malieveld, andra demonstranter anslöt sig för att göra motstånd mot poliserna, och Els Rechts såg sig tvungen att förklara demonstrationen upplöst.
I intervjuer efteråt har Rechts uttryckt ilska mot de våldsamma huliganerna och sagt att hon ”kanske var naiv” när det gällde risken att demonstrationen skulle kapas. Hon har samtidigt protesterat mot de försök som gjorts av bland andra D66:s ordförande Rob Jetten att skylla händelserna på invandringskritiker som Geert Wilders, vilka Jetten anklagar för att ha ”piskat upp hatstämningar” som i sin tur lett till våldet.
”Geert har inget med det här att göra. Det var ett medborgarinitiativ. Jag ville ha en fredlig protest. Det gick inte, delvis på grund av dina polare från Antifa”, skriver Els Rechts på X i ett inlägg riktat till Jetten.