Haag: Upplopp vid demonstration mot invandringen

Polisen använde vatten­kanoner och tårgas för att skingra folkmassan och gjorde dussintals gripanden medan de tryckte undan demon­stranterna från det inhägnade parlamentsområdet. Två poliser, sex journalister och ett okänt antal demonstranter uppges ha ska­dats.

Demonstrationen som inledde det hela hade dragit någonstans mellan 3 000 och 4 000 deltagare och avbröts i förtid på grund av upploppet.

Videoklipp visar grupper av arga nederländare, många av dem mas­kerade unga män som av medier beskrivs som fotbollshuliganer, som slåss med poliser. Ett polisfordon som satts i brand vid stadsparken Malieveld, och bilder av sönderslagna rutor hos det vänsterliberala partiet Democraten 66, spreds både i sociala medier och av nederländska massmedier.

TV-programmet Nieuws van de Dag (”Dagens nyheter”) gjorde en mer seriös genomgång av händelseförloppet och menar att det fanns tre grupper bland demonstranterna: vanliga människor som ville uttrycka sitt motstånd mot asylinvandringen, fotbollshuliganer från olika klubbar runtom i Nederländerna som an­slutit för att göra detsamma, och en grupp fotbollshuliganer som redan från början ville använda demon­strationen som ursäkt för att starta våldsamheter.

Den sistnämnda gruppen mas­kerade sig och avvek från marsch­vägen mot Malieveld för att istället röra sig upp på motorvägen A12, där de blockerade trafiken och började kasta flaskor och stenar mot poli­sen. Uppgifterna om hur många de var från början går isär kraftigt, och det finns spekulationer om att en del av dessa huliganer i själva verket är ”antifascister” och att själva syftet var att förstöra den fredliga demon­strationen, men inga bevis för den teorin annat än hörsägen så vitt Nya Tider kunnat finna.

Polisen slog tillbaka mot den våld­samma gruppen och drev den tillba­ka mot Malieveld. Då anslöt sig först resten av huliganerna och sedan de­lar av de övriga demonstranterna till upploppet.

Mot massinvandringen

Demonstrationen organiserades i första hand av den unga Els Rechts, 26, som på kort tid blivit en av de mest kända opinionsbildande invand­ringsaktivisterna i Nederländerna. Hon hade utlyst den som en samling för ”högerorienterade nederländare som är oroliga över den misslyckade asylpolitiken och inte känner att de får göra sina röster hörda”.

Vid Malieveld tycktes samlingen inledningsvis vara en stor framgång när en glädjestrålande Els Rechts intog podiet och började tala till de­monstranterna. Men drygt en timme senare drev alltså polisen de mas­kerade upploppsmakarna till Malie­veld, andra demonstranter anslöt sig för att göra motstånd mot poliserna, och Els Rechts såg sig tvungen att för­klara demonstrationen upplöst.

I intervjuer efteråt har Rechts ut­tryckt ilska mot de våldsamma hu­liganerna och sagt att hon ”kanske var naiv” när det gällde risken att demonstrationen skulle kapas. Hon har samtidigt protesterat mot de för­sök som gjorts av bland andra D66:s ordförande Rob Jetten att skylla hän­delserna på invandringskritiker som Geert Wilders, vilka Jetten anklagar för att ha ”piskat upp hatstämning­ar” som i sin tur lett till våldet.

”Geert har inget med det här att göra. Det var ett medborgarinitiativ. Jag ville ha en fredlig protest. Det gick inte, delvis på grund av dina po­lare från Antifa”, skriver Els Rechts på X i ett inlägg riktat till Jetten.