SANNFINLÄNDARNAS Jussi Halla-aho berättar i sin nya biografi att han blev utbränd och deprimerad redan i början av sitt partiledarskap. ”Jag började fundera på hur mycket det var värt att förstöra mitt eget liv genom att försöka rädda ett land som uppenbarligen inte ville bli räddat”, säger han. Han riktar även hård kritik mot Sanna Marin som han kallar en ”förvuxen tonårstjej”. Foto: Nya Tider
Halla-aho sågar Sanna Marin: ”Uppfattade all kritik som kvinnohat”

  17:37
UTRIKES
Sannfinländarnas före detta partiledare Jussi Halla-aho, som fortfarande innehar en ledande roll i partiet, avslöjar nu varför han plötsligt valde att lämna partiledaruppdraget år 2021, efter fyra år i rollen.

När han lämnade uppdraget förklarade han att han inte tänkte ge några kommentarer kring det, och att han skrivit ett brev som ska offentliggöras om tio år.

Men nu bryter han tystnaden i förväg, genom en självbiografisk bok.

Halla-aho förklarar i boken att han drabbades av utbrändhet efter succé­valet 2019 då partiet bara var en hårsmån från att bli störst i landet.
– Jag mådde riktigt dåligt efter valet. Jag hade börjat lida av sömnlöshet några år tidigare. Den främsta orsaken var förmodligen ett utomäktenskapligt barn och en ständig stress över vad motparten i arrangemanget [barnets mor, NyT:s anm.] skulle göra härnäst.

– Jag sov en timme eller två per natt, och under större delen av mina vakna timmar var jag rädd att jag skulle svimma. Sömntabletter hjälpte något, men de kunde inte användas under längre perioder åt gången, skriver Halla-aho vidare.

Tröttheten orsakade depression. Depressionen ledde till motivationsproblem och mörka tankar.

  17:37

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Peter Frisk

augusti 26, 2025

