Halla-aho sågar Sanna Marin: ”Uppfattade all kritik som kvinnohat”

När han lämnade uppdraget förklarade han att han inte tänkte ge några kommentarer kring det, och att han skrivit ett brev som ska offentliggöras om tio år.

Men nu bryter han tystnaden i förväg, genom en självbiografisk bok.

Halla-aho förklarar i boken att han drabbades av utbrändhet efter succé­valet 2019 då partiet bara var en hårsmån från att bli störst i landet.

– Jag mådde riktigt dåligt efter valet. Jag hade börjat lida av sömnlöshet några år tidigare. Den främsta orsaken var förmodligen ett utomäktenskapligt barn och en ständig stress över vad motparten i arrangemanget [barnets mor, NyT:s anm.] skulle göra härnäst.

– Jag sov en timme eller två per natt, och under större delen av mina vakna timmar var jag rädd att jag skulle svimma. Sömntabletter hjälpte något, men de kunde inte användas under längre perioder åt gången, skriver Halla-aho vidare.

Tröttheten orsakade depression. Depressionen ledde till motivationsproblem och mörka tankar.