Magdalena Andersson är Socialdemokraternas partiledare sedan november 2021. Hon var Sveriges statsminister mellan 30 november 2021 och 18 oktober 2022, som den första kvinnan på posten. Foto: Nya Tider

Halvhjärtat och hetlevrat

  • , 19:13
BOKRECENSION
I den här boken får vi följa med på en resa genom Magdalena Anderssons vardag, arbete och fritid. Riktigt vad hon vill säga är lite oklart, men tanken har antagligen varit att ge en bild av sig själv som människa och politiker. Det är ju svårt att veta hur sann en sådan bild blir, men är det en sak som politiker kan, så är det ju att sälja illusioner och förhoppningar. Detta görs med hjälp av retoriska verktyg, till exempel intränade associationer. Boken är också full av tillbakablickar på folkhemsidyllen i ett försök att få oss att tro att Socialdemokraterna är de som ska återskapa den. Vem vet, kanske finner boken någon läsare så drabbad av minnesförlust och förmåga till förträngning att denne tror på detta?
Helhjärtat av Magdalena Andersson. Atlas förlag, 2025,303 sidor

Magdalena Anderssons bok är väldigt fragmenterad. Den består av ett stort antal korta stycken utan tidsordning, med titlar som ”Hästar och raketer”, ”Stoppa maffian”, ”Jämställdhet gäl­ler” och ”Jag älskar Sverige”. Förfat­taren försöker skapa identifikation och igenkänning. Hon berättar om allt möjligt hon gör: hon är ute och går i naturen, hon åker skidor, och hon tycker så mycket om skärgården, och är på västkusten, och där är det trevligt, och sen träffar hon vardagliga människor. Hon skildrar även sin vardag som politiker och försäkrar att det är ett hårt arbete med långa arbetsdagar. Hon berättar om sin uppväxt och sin familj.

Nato, migration och tvångsblandning

Det politiska innehållet då? Hon skriver: ”Sverige behö­ver ett starkt socialdemokratiskt parti, särskilt i dessa oroliga och omvälvande tider”. Jag gör reflektionen att jag ska hålla utsikt om det kommer någon hållbar argu­mentation för detta påstående längre fram i boken, men det gör det förstås aldrig.

Rörande Nato, så har Magdalena många funderingar i textstycken skrivna runt 2022, om riskerna med att inte gå med. Men hon funderar inte över riskerna med att gå med. Flera av de mäktigaste länderna i Nato är ju mycket krigiska, anfaller andra länder och bedriver långa krig, och ofta förlorar de dessa krig. USA är ju allra värst, med sina många olagliga anfall mot olika länder. Nuförtiden hotar de sina allierade inom Nato, de ska också erövras! Svenska politiker tycks inte ha förstått någonting röran­de geopolitik sedan Berlinmurens fall ungefär.

Hur går det då med att ta upp elefanten i rummet, den havererade migrationspolitiken? Hon skriver: ”En stor migration och en för dålig integration har gjort att segregationen fördjupats. Nyanlända har hamnat i redan slitna bostadsområden”. Hon hävdar att Socialdemokraterna vill ”föra en stram migrationspolitik”. Det­ta konkretiseras inte alls. På ett annat ställe skriver hon att parallellsamhället är ett fruktansvärt misslyckande. Jag undrar: kan vi sätta bocken till trädgårdsmästare? Det har ju pratats en del om detta partis nya projekt, att tvångsblanda befolkningen. Men det verkar hon inte su­gen på att utveckla för oss. De måste ana att den politiken inte kommer att ge en enda röst.

Magdalena Andersson ville också skriva bok. Den blev inte så bra. Foto: Nya Tider

 

Helföråldrat och uttjatat

I delar av boken förfaller hon till rent floskelbombande:

”Det handlar om att förmå samhällets alla aktörer att dra åt samma håll. Vi behöver kroka arm för bättre kon­kurrenskraft. Att bara luta sig tillbaka är att spela roulett med det svenska välståndet. Det gör inte jag. Jag vill att staten tar ett större ansvar …”

Ska det bli mer statligt förslösande av pengar till have­rerade industriprojekt som Northvolt? Ibland ger Mag­dalenas retorik sken av beslutsamhet att göra saker, men för oss medborgare som först ska finansiera det som po­litikerna kommer på, och sedan lida av konsekvenserna, så framstår envisa politiker som de mest skrämmande. Hon skriver att ”Reella samhällsproblem går att rätta till med politiska medel”. Min reflektion är: De reella sam­hällsproblemen har skapats med politiska medel, och väldigt ofta socialdemokratiska sådana. Så varför skulle vi bli glada när Magdalena pratar om att göra saker?

  • , 19:13

Materialet är upphovsrättsskyddat.

Hans-Olof Andersson

mars 9, 2026

© 2024 Nya Tider.

