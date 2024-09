Halvtid i mandatperioden – Kristersson och Åkesson optimistiska

En av regeringens mest kända ministrar, Tobias Billström, valde oväntat att meddela sin avgång bara några dagar före riksdagens öppnande. Någon direkt orsak angavs inte, och nyheten tycks ha överrumplat Ulf Kristersson.

Tidpunkten var den sämsta möj­liga för regeringen. Nyheten om av­hoppet kom att helt dominera svensk politik i flera dagar. Den kryptiska förklaringen – att Billström nu vill göra annat när han fyllt 50 år – var ett köttben till medierna att gräva vi­dare i avhoppet. Snart kom det fram från ett stort antal anonyma källor att Billström var missnöjd med Kris­tersson.

Konflikten ska ha uppstått i sam­band med Natoprocessen. När an­slutningsfördraget skrevs under i Washington DC, vilket brukar ske mellan USA:s och det anslutande landets utrikesministrar, valde Kris­tersson själv att ta den rollen och ställa sig i rampljuset. Billström fick stå bredvid och applådera. Under resan hade dessutom lyxhotellet, där den svenska representationen bodde, plötsligt blivit fullt. Kristers­son och hans personal såg till att få plats men Billström fick boka in sig på annat håll. Inför EU-valet i år ville Kristersson att Billström skulle för­svinna från regeringen genom att bli Sveriges EU-kommissionär. Bill­ström tackade nej, vilket ska ha gjort Kristersson ”rasande”. Valet föll se­dan på Jessika Roswall. Till slut valde Billström alltså att själv lämna reger­ingen, men på sämsta tänkbara sätt och sämsta tänkbara tidpunkt för Ulf Kristersson. Det brukliga är att förändringar i regeringens samman­sättning läses upp efter regeringsförklaringen.