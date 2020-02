Hamburg valde vänster – AfD kvar, FDP ut, men erhöll tröstmandat

Från tyska miljöpartiets (Bundins 90/die Grünen) valvaka visades hur valets stora vinnare vice borgmästaren Katharina Fegebank, som dubblat partiets stöd, dansade på sin valvaka och hånade AfD (som då räkningen inleddes endast nådde runt 4,7 procent) med att leda sin valvaka i talkör ”Nazis Raus”. Liknande scener kunde ses på kommunistiska die Linkes fest. Under hela kvällen såg det ut som att liberala FDP skulle klara sig över femprocentspärren på exakt 5,0.

Miljöpartisterna, liksom kommunisterna och HBTQ-aktivisterna i die Linke, satte säkert i halsen några timmar senare när det framgick att valresultatet för AfD bättrats till 5,3 och att de inte skulle slippa opposition mot mångkultur i Hamburgs delstatsparlament. Under måndagens ytterligare räkningar minskade dock liberala FDP till 4,8 för att senare på måndagen bli 4,9. Flera räkne- och slarvfel fick redas ut under måndagen innan hoppet var helt ute för liberalerna FDP. FDP erhöll ändå ett mandat, toppkandidaten Anna von Treuenfels-Frowein hade, trots att partiet misslyckats nå fem-procentsspärren, väljarna att tacka i sin valkrets Blankenese, som massivt röstat in henne. Det är alltså FDP:s enda mandat.

Landeswahlamt meddelade under måndagen att AfD blev omvalt med 5,3 procent av rösterna (2015 var det 6,1). Det starkaste partiet förblev SPD lett av borgmästaren Peter Tschentscher med 39,2 procent (45,6 år 2015). Näst störst blev die Grünen under Katharina Fegebank som dubblat sitt partis stöd till 24,2 procent (12,3). CDU föll till 11,2 (2015 hade de 15,9 men 2004 hade CDU hela 47 procent). Det kommunistiska die Linke fick 9,1 procent, upp från 8,5. Humor och satirpartiet Die Partei fick endast 1,4 procent och det kan även nämnas att det EU-övergripande partiet Volt fick 1,3 procent – ett totalt misslyckande. Andra udda småpartier vi berättade om strax före valet fick obetydligt med röster.

I Hamburgs delstatsparlament tar 123 ledamöter plats och därefter väljer delstatsparlamentet en senat (delstatsregering) som leds av en borgmästarduo.