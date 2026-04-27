Handelsavtalet mellan EU och Mercosur – vad hände?

Avtalet mellan EU och Merco­sur är ett omfattande avtal i två delar. Det handlar om dels ett ”partnerskapsavtal” (EMPA), dels ett interimistiskt handelsavtal (iTA). Det godkändes i Ministerrådet den 9 januari med 21 röster för och 5 röster emot, där Frankrike, Österrike, Ungern, Irland och Polen röstade emot avtalet, med­an Belgien avstod från att rösta.

Hela paketet måste ratificeras av samtliga Mercosurländer, EU-parla­mentet och samtliga EU-länder för att kunna träda i kraft. Den proces­sen stoppades den 21 januari, om än tillfälligt, av EU-parlamentet genom att man krävde att EU-domstolen skall granska dess laglighet. Nya Ti­der skrev om avtalet och dess inne­börd i nummer 3/2026.

EU-kommissionen har dock valt att kringgå den ordinarie demokra­tiska beslutsprocessen för att kunna få i gång avtalets handelsvillkor så snabbt som möjligt. Man utnyttjar en regel om beslutsprocesser som rör rena handelsrelationer med tredje land, som finns i EUF-fördraget §218. Den ger ministerrådet, den ena lag­stiftande institutionen i EU som be­står av medlemsländernas minist­rar, i detta fall främst handels- eller utrikesministrar, rätt att besluta om ett provisoriskt godkännande. Det räcker med kvalificerad majoritet för att det ska gå igenom. Därefter skall parlamentet informeras om förfarandet och beslutet publiceras i EU:s officiella tidning, innan det kan träda i kraft, vilket för iTA blir den 1 maj 2026.

Om domstolsgranskningen av EMPA-avtalets laglighet skulle resul­tera i att det inte uppfyller de krav som satts upp i EUF-fördraget för EU:s samverkansformer med andra länder, måste avtalet i sin helhet för­handlas om eller skrotas.

Det innebär att ett handelsavtal kan träda i kraft provisoriskt, utan att ha nagelfarits och ratificerats av de nationella parlamenten i unionen, vilket egentligen krävs för att det skall bli juridiskt korrekt. Medlems­ländernas parlament och EU-par­lamentet har i ett sådant fall ingen talan, utan det är Ministerrådet som bestämmer. I princip kan det provi­soriska beslutet att tillämpa själva handelsavtalet, iTA, gälla tills vidare. Det finns ingen formell bortre gräns i EUF-fördraget.

Om något av de nationella par­lamenten säger nej till hela EMPA-avtalet, eller om EU-domstolen kommer fram till att det inte ligger i linje med EUF-fördragets krav på samverkans- eller associationsavtal med tredje part, kan iTA-delen ändå fortsätta. Här finns det en konflikt inbyggd i systemet, där länder kan tvingas att acceptera villkor i ett han­delsavtal som man egentligen har röstat emot. Det riskerar därmed att skapa en politisk konflikt inom unionen, om inte rådet och kommis­sionen avbryter eller omförhandlar avtalet så att alla medlemsländerna kan acceptera innehållet.

Det finns flera exempel på sådana provisoriska handelsavtal som har hållits aktiva under lång tid, trots så­dana motsättningar. Avtalet med Ka­nada, CETA-avtalet, har varit kvar i den provisoriska fållan och tillämpas fortfarande provisoriskt, efter nio år. I det fallet har flera länder haft långt­gående dubier kring avtalets konse­kvenser när det gäller vissa delar av avtalets risker.

Man har försökt att kompromissa kring viktiga frågor, till exempel möj­ligheten för företag att stämma stater efter krav på miljöåtgärder. Det har dock inte resulterat i att man kun­nat enas, varför det fortfarande inte har trätt i kraft fullt ut. Farhågor har i stället rests om att avtalet riskerar att slå undan benen för vissa natio­nella regler kring livsmedelssäkerhet och jordbrukets villkor. Så här långt har 22 länder ratificerat avtalet, däribland Sverige (2021), medan fem länder fortsatt har valt att inte skriva under. De som kvarstår är Irland, Cy­pern, Grekland, Ungern och Italien.

EMPA-avtalet kan mycket väl komma att bli en ny variant av CETA-processens långbänk, eftersom flera länder är mycket kritiska till stora delar av EMPA-avtalet, som man me­nar riskerar att få kraftigt negativa effekter på lönsamheten för EU-län­dernas lantbrukare. Inte minst har protester mot avtalet tagit sig starka uttryck i Frankrike, där man vid flera tillfällen, senast under vintern 2025/2026, haft omfattande protester med traditionell dyngspridning inne i Paris och mot EU:s olika institutio­ner.