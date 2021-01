Här är de nya lagarna att hålla koll på 2021

Merparten av de nya lagarna har sin grund i januariöverenskommelsen, det parlamentariska samarbetet mellan regeringspartierna S och MP samt stödpartierna C och L. Samarbetet bygger på att C och L får igenom stora delar av sin politik mot villkoret att de stödjer den rödgröna regeringen med Stefan Löfven som statsminister. Samarbetet har kritiserats för att sakna folkligt stöd, eftersom C och L gick till val på att stödja en borgerlig regering – något de sedan vägrade att göra eftersom stöd i så fall skulle ha krävts även av Sverigedemokraterna. Foto: riksdagen.se