Förlagsbutiken
Logga in
Prenumerera
Logga in
Prenumerera
provnummer
Slovakien har inte en enda moské. Muslimerna kommer heller inte tillåtas bygga någon, sedan landet infört en lag som inte erkänner religioner med färre än 50 000 utövare. Redan erkända religioner med få utövare i landet, som judendomen, fick dock ha kvar sin officiella status. Foto: Shutterstock

Här är det enda moskéfria landet i Europa

  • , 23:42
UTRIKES
Är du trött på islams frammarsch i Sverige? Funderar du över islamfria länder att flytta till – eller åtminstone semestra i? Dessvärre har merparten av de andra europeiska länderna liknande problem som Sverige – men det finns undantag. I Slovakien finns inte en enda moské eller bönelokal, och nya lagkrav gör att islam inte ens kan erkännas som en officiell religion i landet under överskådlig tid.

I stora delar av Västeuropa pop­par moskéer och bönerum upp som svampar ur marken. I Frankrike, Tyskland och Stor­britannien räknas antalet mos­kéer i hundratal, medan muslimska bönerum räknas i tusental. Även i Sverige syns utvecklingen tydligt – från nästan ingenting kring millen­nieskiftet, till att idag ha 15 fullbygg­da moskéer, vissa med böneutrop, och närmare 300 bönerum.

Slovakiska nationalistpartiet (SNS) tog initiativ till det nya lagkravet, som röstades igenom i parlamentet med stor majoritet.

Men i forna Östeuropa är läget ett annat. I Slovakien finns inte en enda moské och heller inte en enda böne­lokal. Ingenting tyder på att det kom­mer att förändras inom överskådlig framtid. Tack vare en reglering som infördes på förslag från det ”höger­extrema” slovakiska nationalistpartiet (SNS) för några år sedan, måste en religion nämligen ha minst 50 000 registrerade anhängare för att erkännas – vilket i sin tur är ett krav för att till exempel få offentligt stöd eller bygga officiella bönerum. Presi­dent Andrej Kiska lade först in veto mot lagen, men parlamentet rev upp hans veto med närmare 70 procents majoritet.

Pastafarianer blev upprinnelsen till lagen

När lagen infördes var det dock inte islam som stod i fokus för debatten, utan skämtreligionen ”Det flygande spaghettimonstret”, ofta kallade ”pastafarianer”. De lyckades nå upp till 20 000 registrerade anhängare, vilket var kravet på den tiden. Men regeringen införde då den nya lagen – med 50 000 registrerade anhängare och krav på att samfundet ska vara seriöst.

Några år senare nådde pastafarianerna upp till 50 000, men blockera­des med hänvisning till kravet på se­riositet: ”Satirisk karaktär utesluter registrering, oavsett antal”, medde­lade regeringen.

Verkligt skäl: Att stoppa islam

Men i debatten är de allra flesta över­ens om att det i själva verket fanns en annan grupp som regeringen ville stoppa med den nya lagen: musli­merna. Och regleringen, där pastafa­rianerna stod i centrum för debatten, var i själva verket ett sätt att omöjlig­göra en islamisering av landet, redan i ett tidigt skede, vilket Västeuropa så kapitalt misslyckats med.

Fortfarande råder formellt sett re­ligionsfrihet i Slovakien. Den mycket lilla muslimska minoritet som bor där – några tusen personer, varav de allra flesta kommer från Balkan el­ler Turkiet – har laglig rätt att vara muslimer, men de får bara prakti­sera religionen i hemmet eller andra privata lokaler. Lokalerna får inte ha någon muslimsk arkitektur eller andra attribut som anses strida mot Slovakiens bygglagar, som kräver att landets byggnader är anpassade till landets nationella kultur.

Har fortfarande religionsfrihet

Inget offentligt stöd, varken ekono­miskt eller politiskt, ges till musli­merna eftersom islam inte är en of­ficiellt erkänd religion. Det är inte heller hinduism eller buddhism, ef­tersom antalet utövare är minimalt och de således inte når upp till de nya lagkraven. De religioner som re­dan var erkända när lagen infördes fick bibehålla sin officiella status. Det handlar bland annat om juden­domen, som har lika få utövare som islam i Slovakien. Politikerna moti­verade detta med att lagen riktar in sig på religioner som aldrig tidigare haft några utövare i landet.

Sankt Elisabeths katedral i Košice. Slovakien vill värna landets kristna tro och kultur, och låter detta ligga som grund för landets politiska linje inom flera områden – byggregler, invandringspolitik och minoritetsfrågor Foto: Sina Ettmer Photography/Shutterstock

 

Slovakien har därmed lyckats att upprätthålla religionsfriheten för alla medborgare, samtidigt som de med hjälp av regleringar gör tydlig skillnad på islam och landets majori­tetsreligion, kristendomen.

Artikeln fortsätter

Är du prenumerant kan du logga in för att fortsätta läsa.

Inte prenumerant? Teckna en prenumeration här.

Vi kan tyvärr inte erbjuda allt material gratis på hemsidan, bara smakprov som detta. Som prenumerant får Du inte bara tillgång till hela sidan och vår veckotidning, Du gör också en värdefull insats för alternativ press i Sverige, som står upp mot politiskt korrekt systemmedia.

Glömt ditt lösenord?
Problem att logga in?

Dela artikeln
  • , 23:42

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Peter Frisk

november 15, 2025

Relaterat

Läs även:

Läs in mer

Nyhetsdygnet

Se hela nyhetsdygnet

Senaste numret

NyT01web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Alla eNyT

Ekonomi

Recensioner

Nedstigning i byråkratins helvete
Recensioner
Hans-Olof Andersson:

Nedstigning i byråkratins helvete

🟠 BOKRECENSION Paul Carlbark var fram till juli 2023 lärare på högstadiet Ringsjöskolan i Höör, en idyllisk kommun mitt i Skåne. Då blev han avskedad, efter en incident två månader tidigare. Han hade då arbetat i 17 år som legitimerad lärare i engelska och svenska. Vad som hände var att Carlbark blev fysiskt angripen av en 16-årig elev, och agerade genom att hålla fast eleven. Det hela filmades. Skolledningen ansåg att det var Carlbark som hade gjort fel. Han blev avstängd, polisanmäld och sedan avskedad. Efter det följde en två år lång kamp för upprättelse, som nu har utmynnat i nästan total seger för Carlbark. Men jobbet får han ändå inte tillbaka.

av Hans-Olof Andersson
november 13, 2025

Kultur

Förnedrings-TV, men av andra skäl
Kultur
Johannes Berg:

Förnedrings-TV, men av andra skäl

🟠 KULTUR På Sergels torg, som i sig utgör en del av en större brutalistisk våldtäkt av Stockholms stadsbild, hänger nu en madrass av brons över ett metallräcke. Den ska påminna oss överlevande om en massaker som Sveriges politiker för inte så länge sedan möjliggjorde på en gata i närheten. Men den falska finkulturen upphör inte vid konstmadrassen som snart lär bli nedklottrad. Dödsoffrens anhöriga ska också förnedras i direktsändning.

av Johannes Berg
september 29, 2025

Vetenskap och teknik

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet
Vetenskap och teknik
Filip Johansson:

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet ”2000-talets olja” och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.

av Filip Johansson
maj 30, 2025

Reportage

Historia

Tre historiska svenska kyrkor
Historia
Sophie Kielbowska:

Tre historiska svenska kyrkor

🟠 Inför kyrkovalet i september månad är det lämpligt att fräscha upp kunskaperna i svensk kristen historia, dessutom även att förmedla dessa till den yngre generationen, ty skolorna i dagens Sverige har ofta, dock inte alltid tack och lov, andra prioriteringar. Undertecknad ber att få presentera tre kända och för vissa kanske okända kyrkor i Sverige.

av Sophie Kielbowska
september 2, 2025

Hälsa

Annonser

Det finns ett stort utbud av online-casinon, inklusive sådana som opererar utan svensk licens – casino utan svensk licens är en viktig aspekt att beakta.

När man undersöker online-spelalternativ, är det relevant att notera att det finns casino utan spelpaus, som fungerar under andra regleringar.

Spela på – casino utan svensk licens här.

En del online-casinon är inte registrerade under den svenska licensen – casino utan licens kan ha olika spelutbud och regler.

Läs om – Sveriges kommuner online

Senaste numret

NyT20web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Prenumerera på
Nya Tiders nyhetsbrev!

123 037 97 35

Donera

A Minska textstorlek". A+ Öka textstorlek. A++ Stor text.

Insikt24.se

Free West Media

Exakt24.se

Kundtjänst
Tel: 08-410 677 70
kund[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Redaktion
redaktion[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Annonser och SEO
salj[snabel-a]nyatider.se

Artiklar (RSS)
© 2024 Nya Tider. Med ensamrätt. Nya Tider ges ut av AlternaMedia AB.

Ansvarig utgivare: Vávra Suk. Bankgiro: 108-0357.

Sidor

Kategorier

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.