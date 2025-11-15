Här är det enda moskéfria landet i Europa

I stora delar av Västeuropa pop­par moskéer och bönerum upp som svampar ur marken. I Frankrike, Tyskland och Stor­britannien räknas antalet mos­kéer i hundratal, medan muslimska bönerum räknas i tusental. Även i Sverige syns utvecklingen tydligt – från nästan ingenting kring millen­nieskiftet, till att idag ha 15 fullbygg­da moskéer, vissa med böneutrop, och närmare 300 bönerum.

Men i forna Östeuropa är läget ett annat. I Slovakien finns inte en enda moské och heller inte en enda böne­lokal. Ingenting tyder på att det kom­mer att förändras inom överskådlig framtid. Tack vare en reglering som infördes på förslag från det ”höger­extrema” slovakiska nationalistpartiet (SNS) för några år sedan, måste en religion nämligen ha minst 50 000 registrerade anhängare för att erkännas – vilket i sin tur är ett krav för att till exempel få offentligt stöd eller bygga officiella bönerum. Presi­dent Andrej Kiska lade först in veto mot lagen, men parlamentet rev upp hans veto med närmare 70 procents majoritet.

Pastafarianer blev upprinnelsen till lagen

När lagen infördes var det dock inte islam som stod i fokus för debatten, utan skämtreligionen ”Det flygande spaghettimonstret”, ofta kallade ”pastafarianer”. De lyckades nå upp till 20 000 registrerade anhängare, vilket var kravet på den tiden. Men regeringen införde då den nya lagen – med 50 000 registrerade anhängare och krav på att samfundet ska vara seriöst.

Några år senare nådde pastafarianerna upp till 50 000, men blockera­des med hänvisning till kravet på se­riositet: ”Satirisk karaktär utesluter registrering, oavsett antal”, medde­lade regeringen.

Verkligt skäl: Att stoppa islam

Men i debatten är de allra flesta över­ens om att det i själva verket fanns en annan grupp som regeringen ville stoppa med den nya lagen: musli­merna. Och regleringen, där pastafa­rianerna stod i centrum för debatten, var i själva verket ett sätt att omöjlig­göra en islamisering av landet, redan i ett tidigt skede, vilket Västeuropa så kapitalt misslyckats med.

Fortfarande råder formellt sett re­ligionsfrihet i Slovakien. Den mycket lilla muslimska minoritet som bor där – några tusen personer, varav de allra flesta kommer från Balkan el­ler Turkiet – har laglig rätt att vara muslimer, men de får bara prakti­sera religionen i hemmet eller andra privata lokaler. Lokalerna får inte ha någon muslimsk arkitektur eller andra attribut som anses strida mot Slovakiens bygglagar, som kräver att landets byggnader är anpassade till landets nationella kultur.

Har fortfarande religionsfrihet

Inget offentligt stöd, varken ekono­miskt eller politiskt, ges till musli­merna eftersom islam inte är en of­ficiellt erkänd religion. Det är inte heller hinduism eller buddhism, ef­tersom antalet utövare är minimalt och de således inte når upp till de nya lagkraven. De religioner som re­dan var erkända när lagen infördes fick bibehålla sin officiella status. Det handlar bland annat om juden­domen, som har lika få utövare som islam i Slovakien. Politikerna moti­verade detta med att lagen riktar in sig på religioner som aldrig tidigare haft några utövare i landet.

Slovakien har därmed lyckats att upprätthålla religionsfriheten för alla medborgare, samtidigt som de med hjälp av regleringar gör tydlig skillnad på islam och landets majori­tetsreligion, kristendomen.