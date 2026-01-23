Har du koll på de nya lagarna 2026?

Sänkt skatt
Skatten sänks på inkomst, pension samt sjuk-och aktivitetsersättning. Jobbskatteavdraget för de som inte fyllt 66 år förstärks med totalt 17,36 miljarder kronor. En genomsnittslön ger cirka 400 kronor lägre skatt per månad 2026 jämfört med 2025. Skatten sänks även för pensionärer, i genomsnitt med omkring 150 kronor per månad. Även personer med sjuk-och aktivitetsersättning får sänkt skatt med ungefär samma summa.
Fler regler för partipolitiska lotterier
Tidöpartierna har länge velat reglera partipolitiska lotterier mer – i synnerhet drabbar detta Socialdemokraterna som är ett av få partier som ägnar sig åt detta, och som omsätter gigantiska summor. Nu ska det tydliggöras vem som står bakom lotterierna och vilka som tar del av inkomsterna. Socialdemokraterna har kritiserats för att under åratal dölja detta, för att de fruktat att färre skulle köpa lotterna annars.
Ökad Nato-integration
Huvudregeln är att det är riksdagen som beslutar om ramarna för det svenska deltagandet med svenska väpnade styrkor i Natos verksamhet för ”avskräckning och försvar”. Men regeringen kan kringgå riksdagsbeslut genom att ”under begränsad tid” sätta in en styrka om behovet uppstår med kort varsel eller om ett dröjsmål i insättandet skulle kunna äventyra angelägna svenska intressen. Dessutom inskränks offentlighetsprincipen ”för att uppfylla Natos krav på informationshantering”. Uppgifter från eller till utländska organ inom Natosamarbetet skyddas, alltså hemligstämplas, ”om det kan antas att Sveriges möjlighet att delta i samarbetet försämras om uppgiften röjs”.
Nytt namn på myndighet
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) byter namn till Myndigheten för civilt försvar. Enligt regering är det för att ”tydliggöra dess uppdrag inom civilt försvar”.
Tvångsmedel mot kriminella minderåriga
Hemliga och preventiva tvångsmedel, så som avlyssning, får nu användas också mot personer som inte uppnått straffbar ålder (15) och som begår allvarliga brott. De nämnda tvångsmedlen får användas för att förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet. Lagändringarna innebär också att barn får hållas kvar i fler fall och under något längre tid än i dag för förhör eller i syfte att överlämnas till exempelvis föräldrar eller socialtjänst.
Oskuldskontroller förbjuds
”Oskuldskontroller, oskuldsintyg och oskuldsingrepp kriminaliseras. I Sverige förekommer detta inom hälso-och sjukvården och i hemmen, framför allt hos muslimer. I syfte att stärka skyddet för flickor och kvinnor som lever i en hederskontext förs de två brotten ”oskuldskontroll” och ”intygande av sexuell oskuld” in i brottsbalken, och ett straffbelagt förbud mot ”oskuldsingrepp” förs in i lagen med förbud mot könsstympning av kvinnor.
Fångar får sitta längre
Strafftiden som ska avtjänas i anstalt innan villkorlig frigivning höjs till tre fjärdedelar av strafftiden i stället för två tredjedelar som tidigare varit fallet. Fångar som missköter sig eller som förmodas återfalla i brott kan komma att få sin villkorliga frigivning uppskjuten en tid.
Höjt återvandringsbidrag
En ny förordning om återvandringsbidrag ersätter den nuvarande förordningen från 1984. Återvandringsbidraget beskrivs vara till för att underlätta för den som vill återvandra att etablera sig i sitt hemland eller ett annat land, men regeringen gör ingen hemlighet av att ändringen utgör ett led i att stimulera och öka den frivilliga återvandringen. Den innebär bland annat att återvandringsbidraget höjs kraftigt till 350 000 kronor per person och som mest 600 000 kronor per familj, vilket gör att Sverige får världens högsta återvandringsbidrag. Bidraget ges inte till den som redan fått svenskt medborgarskap.
Kritik har riktats mot återvandringsbidraget att det inte hindrar att personen kommer tillbaka till Sverige och ansöker om asyl igen. Det enda som händer är att återvandringsbidraget återkrävs, men om personen saknar egna medel så händer i praktiken inget.
Förbudet mot utvinning av uran tas bort
Förbudet i miljöbalken mot att ge tillstånd till gruvdrift eller gruvanläggning som avser uranhaltigt material tas bort och uran blir koncessionsmineral enligt minerallagen. Därmed kommer det vara möjligt att utvinna uran i Sverige (se utförlig artikel i NyT nr. 24/2025).