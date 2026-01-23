Har du koll på de nya lagarna 2026?

Sänkt skatt

Skatten sänks på inkomst, pension samt sjuk-och aktivitetsersättning. Jobbskatteavdraget för de som inte fyllt 66 år förstärks med totalt 17,36 miljarder kronor. En genomsnitts­lön ger cirka 400 kronor lägre skatt per månad 2026 jämfört med 2025. Skatten sänks även för pensionärer, i genomsnitt med omkring 150 kronor per månad. Även personer med sjuk-och aktivitetsersättning får sänkt skatt med ungefär samma summa.

Fler regler för partipolitiska lotterier

Tidöpartierna har länge velat reg­lera partipolitiska lotterier mer – i synnerhet drabbar detta Socialde­mokraterna som är ett av få partier som ägnar sig åt detta, och som om­sätter gigantiska summor. Nu ska det tydliggöras vem som står bakom lotterierna och vilka som tar del av inkomsterna. Socialdemokraterna har kritiserats för att under åratal dölja detta, för att de fruktat att färre skulle köpa lotterna annars.

Ökad Nato-integration

Huvudregeln är att det är riksdagen som beslutar om ramarna för det svenska deltagandet med svenska väpnade styrkor i Natos verksamhet för ”avskräckning och försvar”. Men regeringen kan kringgå riksdagsbe­slut genom att ”under begränsad tid” sätta in en styrka om behovet upp­står med kort varsel eller om ett dröjsmål i insättandet skulle kunna äventyra angelägna svenska intres­sen. Dessutom inskränks offentlig­hetsprincipen ”för att uppfylla Natos krav på informationshantering”. Uppgifter från eller till utländska or­gan inom Natosamarbetet skyddas, alltså hemligstämplas, ”om det kan antas att Sveriges möjlighet att delta i samarbetet försämras om uppgiften röjs”.

Nytt namn på myndighet

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) byter namn till Myndigheten för civilt försvar. En­ligt regering är det för att ”tydliggöra dess uppdrag inom civilt försvar”.

Tvångsmedel mot kriminella minderåriga

Hemliga och preventiva tvångsmedel, så som avlyssning, får nu an­vändas också mot personer som inte uppnått straffbar ålder (15) och som begår allvarliga brott. De nämnda tvångsmedlen får användas för att förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet. Lagändringar­na innebär också att barn får hållas kvar i fler fall och under något längre tid än i dag för förhör eller i syfte att överlämnas till exempelvis föräldrar eller socialtjänst.

Oskuldskontroller förbjuds

”Oskuldskontroller, oskuldsintyg och oskuldsingrepp kriminaliseras. I Sverige förekommer detta inom hälso-och sjukvården och i hemmen, framför allt hos muslimer. I syfte att stärka skyddet för flickor och kvin­nor som lever i en hederskontext förs de två brotten ”oskuldskontroll” och ”intygande av sexuell oskuld” in i brottsbalken, och ett straffbelagt förbud mot ”oskuldsingrepp” förs in i lagen med förbud mot könsstymp­ning av kvinnor.

Fångar får sitta längre

Strafftiden som ska avtjänas i anstalt innan villkorlig frigivning höjs till tre fjärdedelar av strafftiden i stället för två tredjedelar som tidigare varit fallet. Fångar som missköter sig eller som förmodas återfalla i brott kan komma att få sin villkorliga frigiv­ning uppskjuten en tid.

Höjt återvandringsbidrag

En ny förordning om återvand­ringsbidrag ersätter den nuvarande förordningen från 1984. Återvand­ringsbidraget beskrivs vara till för att underlätta för den som vill åter­vandra att etablera sig i sitt hemland eller ett annat land, men regeringen gör ingen hemlighet av att ändringen utgör ett led i att stimulera och öka den frivilliga återvandringen. Den innebär bland annat att återvand­ringsbidraget höjs kraftigt till 350 000 kronor per person och som mest 600 000 kronor per familj, vilket gör att Sverige får världens högsta åter­vandringsbidrag. Bidraget ges inte till den som redan fått svenskt med­borgarskap.

Kritik har riktats mot återvand­ringsbidraget att det inte hindrar att personen kommer tillbaka till Sve­rige och ansöker om asyl igen. Det enda som händer är att återvand­ringsbidraget återkrävs, men om personen saknar egna medel så hän­der i praktiken inget.

Förbudet mot utvinning av uran tas bort

Förbudet i miljöbalken mot att ge till­stånd till gruvdrift eller gruvanlägg­ning som avser uranhaltigt material tas bort och uran blir koncessionsmi­neral enligt minerallagen. Därmed kommer det vara möjligt att utvinna uran i Sverige (se utförlig artikel i NyT nr. 24/2025).