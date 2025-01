Har du koll på de nya lagarna för 2025?

Mer stöd till arbetslösa som söker arbete

Arbetssökande kan genom Arbets­förmedlingen få kostnader för resor och logi ersatta. Nu höjs beloppet från 2 500 till 3 600 per tillfälle. Dess­utom höjs ersättningar för resor vid deltagande i arbetsmarknadspolitis­ka program.

Försäkringskassan får stoppa felaktiga utbetalningar

Den som missköter sig i arbetsmark­nadspolitiska program, till exempel genom att inte dyka upp alls, ska egentligen inte få bidrag. När Försäk­ringskassan får information om att personen misskött sig och inte borde ha bidrag, har de fram tills nu ändå tvingats betala ut pengar enligt det tidigare gynnande beslutet. ”Enligt tidigare regelverk har Försäkrings­kassan i sådana fall behövt betala ut en felaktig ersättning som sedan har fått krävas tillbaka”, skriver Re­geringskansliet. Nu ges Försäkrings­kassan möjlighet att stoppa utbetal­ningar.

DCA-avtalet genomförs

Ett stort antal lagar och förordningar ändras för att DCA-avtalet nu ska kunna tillämpas i praktiken. ”DCA-avtalet tillerkänner en amerikansk styrka, medlemmarna av styrkan, deras anhöriga och leverantörer till styrkan vissa privilegier och viss im­munitet, till exempel i fråga om tull och skatt. En amerikansk styrka och en utländsk leverantör till styrkan har vidare rätt att exempelvis bedri­va hälso-och sjukvårdsverksamhet för den egna personalen i Sverige”, skriver Regeringskansliet.

Kriminella får inte längre gräddfil till subventionerade jobb

Den subventionerade anställnings­formen nystartsjobb görs mer res­triktiv. Arbetsgivare som nyligen sagt upp personal på grund av ar­betsbrist får begränsade möjligheter att anställa personer till nystartsjobb. Även möjligheten för arbetsgivare att anställa anhöriga till nystartsjobb begränsas. Slutligen avskaffas fäng­elsedömdas gräddfil till nystartsjobb genom att denna kvalificeringsgrund tas bort. Fram till nu har en arbets­givare kunnat anställa en villkorligt frigiven till nystartsjobb, och anställ­ningen har tillåtits pågå lika lång tid som straffet var, vilket innebär att de grövsta brottslingarna varit mest lönsamma att anställa. ”Om du dömts till fängelse i minst ett år och har frigång eller är villkorligt frigi­ven kan arbetsgivaren få ersättning under lika lång tid som den utdömda strafftiden (max fem år)”, skriver Ar­betsförmedlingen i ett faktablad. Nu upphör den möjligheten.

Marginella skattesänkningar

Jobbskatteavdraget förstärks för per­soner som tjänar över 190 500 kronor per år. Den genomsnittliga skatte­sänkningen påstås bli cirka 217 kro­nor per månad. För den som fyllt 66 år och tjänar minst lika mycket som ovan, blir den genomsnittliga skat­tesänkningen 120 kronor per må­nad. Jobbskatteavdraget görs också mer generöst för höginkomsttagare, som tjänar 780 000 kronor per år och uppåt. Fram tills nu har jobbskatteavdraget avtrappats för den med högst inkomster, men det tas bort vilket innebär att den genomsnittliga skattesänkningen för dessa personer blir 840 kronor per månad.

Dieselskatten höjs

”Vid årsskiftet höjs dieselskatten med 11 öre. Dieselskatten läggs på EU:s miniminivå”, skrev Regerings­kansliet i en presentation i höstas. Nu marknadsför de dock höjningen som en minskning. ”Skatten på die­sel sänks den 1 januari 2025 jämfört med den nivå som tidigare beslutats för 2025”, men regeringen väljer att inte ange några siffror. I verklighe­ten är det alltså ingen sänkning alls, bara en lägre höjning än den index­ering som ofta tillämpas. Den 1 juli höjs dessutom reduktionsplikten av diesel. Sverige har under det senaste året legat på EU:s miniminivå 6 pro­cent men nu höjs den till 10 procent efter beslut av Tidöpartierna. Det påstås kompenseras med en skatte­sänkning på diesel, men det är fort­farande oklart om det verkligen blir en riktig skattesänkning eller, som nu vid årsskiftet, en de facto-skatte­höjning. För bensinen tycks dock en verklig skattesänkning på 75 öre per liter ha genomförts vid årsskiftet.