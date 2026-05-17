Har inte begått något brott – nekas ändå bankkonto och slängs ut från sin bostad

I juni 2024 terrorklassade USA:s utrikesdepartement Nordiska motståndsrörelsen. Samtidigt fördes tre personer som ansågs ha ledande positioner inom NMR upp på listan som ”globala terrorister”. En av dessa är Fredrik Vejdeland från Kungälv, som idag är organisationens ledare.
Terrorklassningen visade snart hur djupt USA:s sanktionsmakt når in i det svenska finansiella systemet. Trots att Sverige på papperet har fristående lagstiftning från USA och Vejdeland inte begått något brott enligt svensk lag, måste de svenska bankerna lyda det amerikanska påbudet. Samtliga tre individer fick inom några dagar sina tjänster och konton hos svenska banker nedstängda. För Vejdeland innebar det i praktiken att han inte längre kunde betala hyra eller genomföra andra vanliga ekonomiska transaktioner.
Ursprungligen verkade det som att Kungälv kommun ville hjälpa honom med den alltmer akuta bostadsfrågan. Sedan kom avslagen och hyrorna kunde inte betalas in, samtidigt som de olika avdelningarna på socialkontoret försökte skjuta över ansvaret på varandra.
– När jag förklarade för biståndsenheten att jag snart skulle vräkas fick jag höra att det inte skulle gå så långt. ”När du hotas om vräkning ställs allt inför annan dager” var ordagrant det besked jag fick, berättar Vejdeland för Nya Tider.
Vejdeland överklagade avslagsbesluten och Förvaltningsrätten gav honom rätt och konstaterade att biståndsenheten tagit besluten på felaktiga grunder, men då var det redan för sent och hans lägenhet var förverkad.
Som bostadslös hänvisades han nu till den så kallade vuxenenheten, som i sin tur hänvisade tillbaka till biståndsenheten. I slutändan blev han nekad hjälp med bostad av kommunen med motiveringen att han inte uttömt sina egna möjligheter att skaffa tak över huvudet – ett beslut Vejdeland valde att överklaga till Förvaltningsrätten.
Men inte heller domstolen ansåg att Vejdeland hade rätt till hjälp. Förvaltningsrätten avslog hans överklagande och slog fast att han inte gjort sannolikt att han uttömt sina möjligheter att själv ordna bostad, trots att han i praktiken saknar möjlighet att betala hyra.
Terrorklassningen av Nordiska motståndsrörelsen
USA terrorklassade den 14 juni 2024 Nordiska motståndsrörelsen, NMR. Både organisationen och tre personer som pekades ut som ledare fördes upp på den amerikanska sanktionslistan SDN under beteckningen ”Specially Designated Global Terrorist” (SDGT). Även om NMR aldrig har begått något känt terrordåd eller har någon verksamhet utanför Skandinavien motiverade USA:s utrikesdepartement beslutet med en standardformulering om att organisationen ”har begått eller försökt begå, utgör en betydande risk att begå, eller har deltagit i träning för att begå terrordåd som hotar amerikanska medborgare, USA:s nationella säkerhet, utrikespolitik eller ekonomi”. Till och med svenska Säpo har påpekat att det inte pågår några förundersökningar om terrorism som rör organisationen eller personerna i fråga, när man tillfrågades om saken av Aftonbladet i samband med terrorklassningen. Ingen i organisationen har heller någonsin dömts för något terrorrelaterat.
Terrorklassningen innebär inte i sig att NMR är förbjudet i Sverige, eftersom sanktioner som gäller här beslutas av FN eller EU, inte av USA. I praktiken kan dock amerikanska sanktioner få långtgående följder även i Sverige, eftersom banker och andra aktörer som vill verka på den internationella finansmarknaden måste följa USA:s terrorlistor. För de tre utpekade ”terroristerna” innebär detta frysta bankkonton och utestängning från alla typer av banktjänster.
USA:s finansmakt når ända in i Sverige
Att en främmande makt kan göra en svensk medborgare i praktiken rättslös och helt utestängd från samhället skapar enligt Vejdeland ett skrämmande prejudikat. Det är inte heller bara han personligen som drabbas, utan USA:s sanktioner innebär också att var och en som försöker hjälpa honom att betala räkningar eller erbjuder honom boende själv drabbas av sanktionerna.
Frågan om terrorlistningen är överklagad i USA, men det är en långsam och komplicerad process. Dessutom dyr. Man måste ha en amerikansk advokat som har fått särskilt tillstånd att företräda en terrorklassad organisation, eftersom amerikaner generellt begår brott om de har samröre med terrorister. Och tillståndet ges ut av amerikanska UD, vilket i praktiken innebär att de själva väljer ut advokaterna.
Rätten till grundläggande banktjänster anses närmast vara en mänsklig rättighet idag, då sådana är nödvändiga för att fungera i ett modernt samhälle – i synnerhet i Sverige som är starkt digitaliserat. Det slås därför fast i lag (2010:751) om betaltjänster att ”ett kreditinstitut ska tillhandahålla ett betalkonto med grundläggande funktioner till en konsument som är lagligen bosatt inom EES”. Ett bankkonto med grundläggande funktioner ska enligt lagen ”göra det möjligt för konsumenten att utföra betalningstransaktioner såsom insättningar, uttag, överföringar och betalningar med betalkort.”
Detta gäller även kriminella individer med argumentet att de måste inlemmas i samhället och ges möjlighet till ett laglydigt liv. Utan bankkonto blir den enklaste eller rentav den enda möjliga lösningen för dem att fortsätta leva i brott.
Även om kontantbetalningar fortfarande utgör en betydande del av ekonomin i många europeiska länder – i till exempel Italien får fortfarande uppåt 10 procent av människorna sin lön kontant – slår även EU fast att bankkonto är en rättighet.
Bankkonto får dock nekas i speciella fall. ”Ett kreditinstitut får avslå en ansökan om att öppna ett betalkonto med grundläggande funktioner endast om det finns särskilda skäl”, slår svensk lag fast. Det innebär främst bristande identifikation, misstanke om penningtvätt eller brott, eller tidigare allvarliga missbruk av banktjänster. Banken måste tydligt kunna motivera varför man nekar tjänsten.
I Vejdelands fall är motivet ett helt annat, och det är att banken själv skulle hamna på USA:s sanktionslista om man fortsatte att göra affärer med ”terroristen”, och det skulle ingen bank överleva.
Socialtjänsten saknar plan för personer utan bankkonto
I stället för att hjälpa svenskar som lever ett laglydigt liv men drabbas av påtryckningar från främmande makt, nekar svenska myndigheter konsekvent bistånd till den drabbade familjen.
Nya Tider har varit i kontakt med Greger Hjelm, enhetschef på Kungälv kommun och beslutsfattare i ärendet. Hjelm vill inte kommentera det enskilda fallet, men han uppger att kommunen inte är skyldig att hjälpa någon som är portad från det finansiella systemet.
– Bostad är ett eget ansvar. Socialtjänsten har ett ansvar för väldigt få grupper när det gäller bostad. Det handlar om personer som har en speciell social problematik, säger Hjelm.
Eftersom Vejdeland varken har ett missbruk eller lider av psykisk ohälsa faller han utanför den målgrupp som kommunen anser sig skyldig att hjälpa med bostad.
Att banker stänger ned kunders konton är dock ett växande problem i hela samhället som drabbar uppåt 60 000 personer varje år, enligt sammanställningar från Finansinspektionen. Det beror oftast på ökade krav på ”kundkännedom” och att banken ska ”förstå syftet med transaktioner”, vilket inte sällan drabbar äldre människor som försöker sätta in kontanter man har sparat undan. I ett alltmer digitaliserat samhälle innebär det att människor kan stängas ute inte bara från grundläggande funktioner som betalningar, utan även möjlighet till boende och identifiering via till exempel bankID. Trots detta uppger Greger Hjelm att det inte finns någon diskussion eller plan inom socialtjänsten för hur sådana situationer ska hanteras. Istället lägger han över ansvaret på andra myndigheter.
– Det skulle vara om domstolarna ändrar sin rättspraxis i detta. Och det finns en överklagandeprocess där man kan få sådant prövat. Men som lagstiftningen ser ut just nu så är det ingenting vi kan beakta, säger han.
Men det finns ingen annan myndighet i Sverige som har skyldighet att hjälpa Vejdeland, trots den extrema situation som han befinner sig i. Socialtjänstlagen (2001:453) 4 kap. 1 § lägger hela ansvaret för ekonomiskt bistånd och en skälig levnadsnivå på socialnämnden i den kommun där personen är bosatt.