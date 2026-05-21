En ny studie visar att havsbaserad vindkraft förändrar havsbottens sedimentering på lång sikt. Foto: Pixabay.

Havsbaserade vindkraftverk stör undervattensmiljön

Vindkraftverk hävdas producera koldioxidfri elektricitet, men de går inte att driva i ett vakuum. I Nordsjön och Östersjön verkar nu deras enorma blad och betongfundament förändra havsströmmarna, till den grad att de varje år förflyttar upp till 1,5 miljoner ton slam och organiskt kol. Detta är slutsatsen av en modelleringsstudie utförd av Helmholtz-Zentrum Hereon och publicerad i Communications Earth and Environment.

Europa hårdsatsar på havsbaserad vindkraft för att minska sina koldioxidutsläpp, men denna infrastruktur kan störa vissa naturliga kollagringsmekanismer på havsbotten. Som rapporterats av den franska vetenskapssiten Science et Vie och Nature.com talar forskarna inte om en förestående katastrof, utan om ett diskret, kumulativt fenomen som långsamt kan förändra Nordsjöns ekosystem.

Forskare har intresserat sig för ett ämne som ofta ignoreras i debatter om energiomställningen: slam. Dessa fina sediment transporterar en del av det organiska kol som produceras av marina ekosystem. När de lägger sig ner på havsbotten fångar de in kolet, ibland i århundraden. Denna naturliga lagring bidrar till havets kolcykel, en viktig kugge i den globala klimatregleringens hjul.

Men gigantiska vindkraftparker förändrar vattnets dynamik. Turbinerna saktar ner vinden över flera tiotals kilometer. Under ytan skapar deras strukturer också turbulens som rör upp partiklarna. Enligt Hereons simulering förändrar dessa kombinerade effekter hur sediment cirkulerar och sedimenterar på den norra europeiska kontinentalsockeln.

Tyska bukten skulle drabbas särskilt hårt. Detta område spelar en stor roll i den naturliga ansamlingen av sedimentpartiklar från havet. Modeller visar dock att avlagringarna minskar när offshore-farmerna utökas. Undervattenslandskapet omformas långsamt.

Tillsammans över flera decennier kan dessa mikroförskjutningar permanent förändra naturliga kollagringsplatser. Ämnet blir allt känsligare eftersom Europa planerar en massiv utbyggnad av havsbaserad vindkraft. Europeiska unionen vill tiodubbla sin offshorekapacitet till 2050. Belgien, till exempel, planerar att öka sin installerade kapacitet till flera gigawatt under de kommande åren.

  • , 20:25

Filip Johansson

maj 21, 2026

Den dolda kostnaden för förnybar energi

🟠 UTRIKES En intern rapport från det franska elbolaget EDF, som offentliggjordes i veckan, beskriver hur utbyggnaden av sol- och vindkraft tvingar företagets kärnkraftverk att arbeta flexibelt, snarare än med kontinuerlig effekt, vilket driver upp kostnaderna, påskyndar slitaget på anläggningar och komplicerar balansen i elnätet.

Jättevargen ylar igen

🟠 Forskare: Första utrotade djuret återskapat Tre jättevargar påstås vara de första återskapade exemplaren av en utdöd djurart. Företaget bakom kritiseras dock för att presentera genmodifierade hybrider, som bara delvis har de utdöda generna, men samtidigt visar deras tekniska framsteg att det är möjligt att återskapa arter – men även att genmodifiera människor.

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet ”2000-talets olja” och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.

Ramverk – verktyg för att strukturera, påverka och koordinera

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Ramverk, eller på engelska, frameworks, är de metodologiska principer som formar hur vi tänker, agerar och interagerar i en alltmer komplex värld. I den här artikeln tittar vi på ramverkens ursprung och följer deras historia från antikens militära strategier till moderna digitala verktyg, samtidigt som vi undersöker deras roll inom områden som marknadsföring, underrättelseverksamhet, utbildning eller cybersäkerhet.

Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Hur du kan vägra delta i skådespelet

🟠 BOKRECENSION ”Hela världen är en teaterscen” skrev William Shakespeare. De flesta av oss har integrerat den kunskapen i vårt väsen och spelar mer eller mindre teater inför våra medmänniskor. Samhället är genomsyrat av propaganda och manipulation. Många blir förstås upprörda när de ser denna falskhet, och de börjar ana hur lurade vi är av maktsystemen. De ropar efter snabba, radikala lösningar. Problemet är att panik inte är ett bra sinnestillstånd när man ska arbeta. I stället måste man lugna ner sig, använda huvudet, och tänka långsiktigt. Den här boken analyserar det skådespel som det offentliga livet i Sverige är, och lägger fram tankar om hur vi kan bli bättre på att avslöja det och välja en annan väg för vårt samhälle.

Dalarna – vad Kent Ekeroth och andra bör veta om denna del av konungariket Sverige

🟠 KULTURKRÖNIKA Inget svenskt landskap har så djupa historiska och kulturella traditioner som Dalarna. Mitt gamla Kopparbergs län (W-län) genomgår rasande förändringar för att anpassa nuvarande Dalarnas län till den nya kreativa destruktionen. När Kent Ekeroth, SD, utnämndes till oppositionsråd i Region Dalarna reagerade lokala vänstermedia, därefter blev det tyst. Man insåg nämligen att såväl Ekeroth som hans familj helt saknade koppling till Dalarna och därmed även kunskaper om detta historiska och för Sverige så viktiga landskap.

Havsbaserade vindkraftverk stör undervattensmiljön

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Vindkraftverk hävdas producera koldioxidfri elektricitet, men de går inte att driva i ett vakuum. I Nordsjön och Östersjön verkar nu deras enorma blad och betongfundament förändra havsströmmarna, till den grad att de varje år förflyttar upp till 1,5 miljoner ton slam och organiskt kol. Detta är slutsatsen av en modelleringsstudie utförd av Helmholtz-Zentrum Hereon och publicerad i Communications Earth and Environment.

Jättevargen ylar igen

🟠 Forskare: Första utrotade djuret återskapat Tre jättevargar påstås vara de första återskapade exemplaren av en utdöd djurart. Företaget bakom kritiseras dock för att presentera genmodifierade hybrider, som bara delvis har de utdöda generna, men samtidigt visar deras tekniska framsteg att det är möjligt att återskapa arter – men även att genmodifiera människor.

Med Nordenskiöld genom Nordostpassagen

🟠 HISTORIA Adolf Erik Nordenskiöld var den förste i historien som lyckades genomföra en sjöfärd runt kontinenterna Asien och Europa. Vegaexpeditionen kartlade norra Asiens kust, gjorde meteorologiska observationer och förde hem viktigt material till Naturhistoriska riksmuseet. Nordenskiöld hyllades som en nationalhjälte när han återvände till Stockholm i april 1880.

