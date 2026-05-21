Havsbaserade vindkraftverk stör undervattensmiljön

Europa hårdsatsar på havsbaserad vindkraft för att minska sina koldioxidutsläpp, men denna infrastruktur kan störa vissa naturliga kollagringsmekanismer på havsbotten. Som rapporterats av den franska vetenskapssiten Science et Vie och Nature.com talar forskarna inte om en förestående katastrof, utan om ett diskret, kumulativt fenomen som långsamt kan förändra Nordsjöns ekosystem.

Forskare har intresserat sig för ett ämne som ofta ignoreras i debatter om energiomställningen: slam. Dessa fina sediment transporterar en del av det organiska kol som produceras av marina ekosystem. När de lägger sig ner på havsbotten fångar de in kolet, ibland i århundraden. Denna naturliga lagring bidrar till havets kolcykel, en viktig kugge i den globala klimatregleringens hjul.

Men gigantiska vindkraftparker förändrar vattnets dynamik. Turbinerna saktar ner vinden över flera tiotals kilometer. Under ytan skapar deras strukturer också turbulens som rör upp partiklarna. Enligt Hereons simulering förändrar dessa kombinerade effekter hur sediment cirkulerar och sedimenterar på den norra europeiska kontinentalsockeln.

Tyska bukten skulle drabbas särskilt hårt. Detta område spelar en stor roll i den naturliga ansamlingen av sedimentpartiklar från havet. Modeller visar dock att avlagringarna minskar när offshore-farmerna utökas. Undervattenslandskapet omformas långsamt.

Tillsammans över flera decennier kan dessa mikroförskjutningar permanent förändra naturliga kollagringsplatser. Ämnet blir allt känsligare eftersom Europa planerar en massiv utbyggnad av havsbaserad vindkraft. Europeiska unionen vill tiodubbla sin offshorekapacitet till 2050. Belgien, till exempel, planerar att öka sin installerade kapacitet till flera gigawatt under de kommande åren.