Hela Lombardiet satt i karantän

Italiens norra region Lombardiet, där bland annat den berämda staden Milano ligger, har satts i karantän. Ingen får komma in eller ut. Karantänen omfattar cirka 16 miljoner människor.

#Breaking #Coronavirus: #Italy Imposes Lockdown on 16 Million People to Combat Virus. Measures include a virtual ban on entry, exit in #Lombardy that is the region around #Milan.

— Sara A. Carter (@SaraCarterDC) March 8, 2020