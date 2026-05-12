Den eviga lågan vid den okände soldatens grav där man lade ner en stor avlång krans, därefter flera buketter med röda rosor från ryska och utländska delegationer. Stillbilld Rossia 24

Helgens nyheter som inte får plats i SVT

KRÖNIKA
Under den 8 och 9 maj ägde några intressanta händelser i den europeiska politiska sfären rum. Förbundskanslern Friedrich Merz, CDU, besökte Moderaterna, den nye regeringschefen i Ungern uppmanade den ungerske presidenten att avgå och i Moskva ägde den sedvanliga militära paraden rum.

Den tyske förbundskanslern Friedrich Merz, CDU (Kristdemokraterna) besökte de svenska Moderaterna i sin roll som representant för ett ideologiskt sett närliggande parti. Det tyska CDU agerar tillsammans med det bayerska CSU (Kristsociala Unionen) under ledning av Markus Söder. Fredagen den 8 maj presenterade Stefan Leifert från ZDF TV de aktuella resultaten i en tysk undersökning av väljarsympatier. Skulle ett val till den tyska förbundsdagen äga rum just nu skulle man få följande resultat: CDU/CSU – 25 procent, AfD ( Alternative für Deutschland ) – 27 procent, SPD (Socialdemokraterna) – 12 procent. Den nuvarande tyska regeringen består av en koalition med CDU/CSU och SPD. Kan man spekulera i en liknande uppställning även i Sverige? Friedrich Merz försäkrade offentligt att något regeringssamarbete med AfD aldrig kommer på tal. Man kan undra hur Sverigedemokraterna i detta politiska utspel ställs mot Moderaterna och Liberalerna?

Stillbilld ZDF

 

Enligt samma undersökning är socialdemokraten och tillika försvarsministern Boris Pistorius den mest populäre politikern i Tyskland. På andra plats kommer Cem Özdemir från Allians 90/De Gröna. Markus Söder från CSU intar femte plats och Friedrich Merz, CDU, åttonde plats.

Tysk opinion från den 8 maj 2026. Mindre uppmuntrande siffror för Friedrich Merz, CDU. Stillbilld ZDF

 

Europadagen (den 8 maj) uppmärksammades tydligt i Budapest, då den nye regeringschefen Péter Magyar från Tisza-partiet svor trohet till den ungerska flaggan. Notera – inte till bibeln eller den befintliga konstitutionen! Gratulationer kom från Ursula von der Leyen (född Albrecht) och den glada majoriteten som numera förväntar sig stora förändringar. Det talas om att den sittande presidenten Tamás Sulyok får lämna sin post, då nya lojaliteter ska träda in. Intressant att följa är huruvida man kommer att återkalla två viktiga ekonomiska lagar: kvinnor som födde minst två barn var skattebefriade livet ut och män upp till 25 år var likaledes skattebefriade för att kunna studera, bilda familj och skaffa ett boende. Fallet Ungern är fascinerande – kommer man att förpassa politiska flyktingar dit, exempelvis sådana som Polens före detta justitieminister och hans vice?

Republiken Ungerns nye regeringschef Péter Magyar, Tisza – partiet, avlägger eden till den ungerska flaggan. Nu kommer EU-flaggan att hissas upp bredvid den ungerska. Stillbilld TRWM

 

Den mest intressanta händelsen var den militära paraden på Röda torget i Moskva den 9 maj. Stalin fick ju som bekant nyheten om den tyska kapitulationen efter klockan tolv den 8 maj. Passande nog blev således den viktiga högtidsdagen lördagens stora händelse. Undertecknad följde paraden via den ryska kanalen Vesti 24 i direktsändning. Vad som dock inte var direktsänt var president Vladimir Putins tal. Man fick se bilden, men rösten/texten kom från en pålagd studioinspelning vilket tydligt syntes på synkroniseringen mellan pålagt ljud och bild.

President Putin och ryska militära hedersgäster. Stillbilld Rossia 24

 

Två uttryck förekom vid flera tillfällen i president Putins tal: det stora fosterländska kriget och zonen för special krigsoperation. Vad som övrigt nämndes var det ryska försvarets starka kort: bland annat den hypersoniska missilen Kindjal, ubåten ”Archangelsk”, stridsflygplanet Su-57, den ballistiska roboten RS-24 ”Jars”, ”Avangard”(som är ett Hypersonic glide vehicle, HGL) och Tu 160 – ett bombplan bärande raketer.

Paraden började klockan tio Moskvatid och slutade strax innan elva. Därefter lades en gigantisk krans och mängder av buketter med röda rosor vid den eviga flamman vid den okände soldatens grav vid Kremls murar i Alexanders trädgård. Paraden inleddes med en inspektion av trupperna uppställda på Röda torget. Rysslands försvarsminister Andrej Belousov deltog i civila kläder och inspekterade de samlade trupperna.

Rysslands försvarsminister Andrej Belousov i en ryskbyggd Aurus-limousin inspekterar trupper på Röda torget. Stillbilld Rossia 24

 

I själva paraden deltog studenter från olika militära skolor och akademier, vilket påminner om den franska traditionen vid paraden den 14 juli. Men även deltagare i den speciella operationen, det vill säga Ukrainakriget, utan att just det namnet förekom, fick delta i paraden med höga ord om deras mod och tapperhet.

En utländsk trupp var inbjuden att marschera under denna högtid – representanter för den nordkoreanska nationella armén hade äran att paradera på Röda torget.

På hederstribunen fanns förutom representanter för Rysslands ledning och veteraner från andra världskriget inbjudna representanter från olika regeringar och arméer, framför allt från till Ryssland vänligt inställda nationer, varav kan nämnas Vitryssland och Serbien. På hederstribunen satt även tre i Ryssland viktiga personer: Valentina Matvijenko, talmannen i det ryska federationsrådet, patriarken Kirill och den förre presidenten och premiärministern, numera viceordföranden i Rysslands Säkerhetsråd Dmitrij Medvedev.

Sex Su-25 målade i Ryska Federationens färger gjorde en överflygning över Moskva och lämnade efter sig landets färger.  Det är ju samma färger som franska republikens färger. Undertecknad längtar till den 14 juli för att som varje år följa den franska militärparaden med världens stoltaste armé.

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Sophie Kielbowska

maj 12, 2026

Manfred Weber, CSU, i en avslöjande intervju i ZDF TV

av Sophie Kielbowska
🟠 KRÖNIKA Redan dagen efter det ungerska valet den 12 april kom varierande reaktioner och kommentarer i olika mediala sammanhang. Ingen kommentator var dock så tydlig och så fylld av svavelos, tjära och fjädrar som den tyske gruppledaren för kristdemokraterna i Europeiska parlamentet, Manfred Weber, CSU. Bokstavligt talat dagar efter valet där rätt person och rätt parti vann fattades viktiga beslut: Ukraina fick sitt lån på 90 miljarder euro, pipelinen Druzjba (ryska för ”vänskap”) började fungera och Europeiska unionens domstol med säte i Luxembourg (Cour de Justice de l’Union Européenne) förklarade att Ungerns tidigare ”LGBTQ-lag” bröt mot Europeiska unionens juridiska system.

Republiken Ungern – fortfarande Europeiska Unionens enfant terrible

av Sophie Kielbowska
🟠 KRÖNIKA Den senaste tidens rapportering om den politiska situationen i Ungern och Viktor Orbán återger gissade resultat i det kommande valet till det ungerska parlamentet. Klena kunskaper i Ungerns historia lämnar dock stora brister gällande en saklig förklaring till den politiska situationen. Samtidigt förbises den nya formen av psyops som går ut på att lägga tystnadens tunga lock över historiska händelser. Metoden praktiseras numera allmänt i Sverige.

Vad är sant? Vad kan man tro på?

av Tommy Ulmnäs
🟠 OPINION: TOMMY ULMNÄS I den infekterade tid vi lever i gör författaren och tidigare kommunjuristen Tommy Ulmnäs här ett försök med att få in en djupare syn på tillvaron. Vi behöver mer än någonsin tänka i helt andra banor än tidigare om vi vill lösa några problem, anser han. Han menar att det nu är dags att lyfta fram behovet av intellektualitet i debatterna. Den ankdamm som länge präglat vårt parlament måste bort och in med klokhet och sunt förnuft.

av Pavel Durov
🟠 KRÖNIKA Europeiska unionen försöker rättfärdiga sin satsning på mer övervakning (Chat Control) och censur (DSA) via kontrollerade organisationer och medier. AI Forensics, en Soros-finansierad uppdragstagare åt EU-kommissionen, hävdar att Telegram är ett problem eftersom människor kan diskutera innehåll från andra sociala medier i privata Telegram-grupper.

av Harriet Larsson
🟠 OPINION: HARRIET LARSSON Det skall vara högt i tak för debatten, förkunnar både Östgöta Correspondentens chefredaktör Christer Kustvik och dess politiske redaktör Edvard Hollertz. Det vill säga i teorin, i praktiken kan demokrati med yttrandefrihet enkelt sammanfattas med tig eller tyck som vi. Debattartikeln nedan skickade undertecknad in till Corren, men precis som under de senaste åren så hamnade den i papperskorgen, som numera är välfylld av mina debattartiklar/insändare.

av Lars Bernhoff
🟠 OPINION: MEDBORGARPERSPEKTIV.SE Mediernas bevakning av Liberalernas Sverigelöfte blev ett skolexempel på ensidig rapportering. I stället för att analysera det historiska skiftet – ett samlat Tidö-block och en chans för L att överleva – hamnade fokus initialt nästan uteslutande på avhopp, sorg och interna konflikter inom L.

Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Flykten från dödsskuggans dal
🟠 BOKRECENSION Cregg Lunds bok om sin karriär som framgångsrik programvaruutvecklare släpptes 2024, året innan Epsteinfilerna blev offentliga. I boken berättar Lund om hur hans begåvning tog honom från amerikansk landsbygd till den sociala gräddan av Silicon Valley. Där mötte han något uråldrigt och mordiskt med globala tentakler – som genom en fruktansvärd ritual ville inviga honom till ett liv i dess tjänst.

🟠 KULTURKRÖNIKA Inget svenskt landskap har så djupa historiska och kulturella traditioner som Dalarna. Mitt gamla Kopparbergs län (W-län) genomgår rasande förändringar för att anpassa nuvarande Dalarnas län till den nya kreativa destruktionen. När Kent Ekeroth, SD, utnämndes till oppositionsråd i Region Dalarna reagerade lokala vänstermedia, därefter blev det tyst. Man insåg nämligen att såväl Ekeroth som hans familj helt saknade koppling till Dalarna och därmed även kunskaper om detta historiska och för Sverige så viktiga landskap.

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet "2000-talets olja" och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.

🟠 HISTORIA Adolf Erik Nordenskiöld var den förste i historien som lyckades genomföra en sjöfärd runt kontinenterna Asien och Europa. Vegaexpeditionen kartlade norra Asiens kust, gjorde meteorologiska observationer och förde hem viktigt material till Naturhistoriska riksmuseet. Nordenskiöld hyllades som en nationalhjälte när han återvände till Stockholm i april 1880.

