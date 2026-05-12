Helgens nyheter som inte får plats i SVT

Den tyske förbundskanslern Friedrich Merz, CDU (Kristdemokraterna) besökte de svenska Moderaterna i sin roll som representant för ett ideologiskt sett närliggande parti. Det tyska CDU agerar tillsammans med det bayerska CSU (Kristsociala Unionen) under ledning av Markus Söder. Fredagen den 8 maj presenterade Stefan Leifert från ZDF TV de aktuella resultaten i en tysk undersökning av väljarsympatier. Skulle ett val till den tyska förbundsdagen äga rum just nu skulle man få följande resultat: CDU/CSU – 25 procent, AfD ( Alternative für Deutschland ) – 27 procent, SPD (Socialdemokraterna) – 12 procent. Den nuvarande tyska regeringen består av en koalition med CDU/CSU och SPD. Kan man spekulera i en liknande uppställning även i Sverige? Friedrich Merz försäkrade offentligt att något regeringssamarbete med AfD aldrig kommer på tal. Man kan undra hur Sverigedemokraterna i detta politiska utspel ställs mot Moderaterna och Liberalerna?

Enligt samma undersökning är socialdemokraten och tillika försvarsministern Boris Pistorius den mest populäre politikern i Tyskland. På andra plats kommer Cem Özdemir från Allians 90/De Gröna. Markus Söder från CSU intar femte plats och Friedrich Merz, CDU, åttonde plats.

Europadagen (den 8 maj) uppmärksammades tydligt i Budapest, då den nye regeringschefen Péter Magyar från Tisza-partiet svor trohet till den ungerska flaggan. Notera – inte till bibeln eller den befintliga konstitutionen! Gratulationer kom från Ursula von der Leyen (född Albrecht) och den glada majoriteten som numera förväntar sig stora förändringar. Det talas om att den sittande presidenten Tamás Sulyok får lämna sin post, då nya lojaliteter ska träda in. Intressant att följa är huruvida man kommer att återkalla två viktiga ekonomiska lagar: kvinnor som födde minst två barn var skattebefriade livet ut och män upp till 25 år var likaledes skattebefriade för att kunna studera, bilda familj och skaffa ett boende. Fallet Ungern är fascinerande – kommer man att förpassa politiska flyktingar dit, exempelvis sådana som Polens före detta justitieminister och hans vice?

Den mest intressanta händelsen var den militära paraden på Röda torget i Moskva den 9 maj. Stalin fick ju som bekant nyheten om den tyska kapitulationen efter klockan tolv den 8 maj. Passande nog blev således den viktiga högtidsdagen lördagens stora händelse. Undertecknad följde paraden via den ryska kanalen Vesti 24 i direktsändning. Vad som dock inte var direktsänt var president Vladimir Putins tal. Man fick se bilden, men rösten/texten kom från en pålagd studioinspelning vilket tydligt syntes på synkroniseringen mellan pålagt ljud och bild.

Två uttryck förekom vid flera tillfällen i president Putins tal: det stora fosterländska kriget och zonen för special krigsoperation. Vad som övrigt nämndes var det ryska försvarets starka kort: bland annat den hypersoniska missilen Kindjal, ubåten ”Archangelsk”, stridsflygplanet Su-57, den ballistiska roboten RS-24 ”Jars”, ”Avangard”(som är ett Hypersonic glide vehicle, HGL) och Tu 160 – ett bombplan bärande raketer.

Paraden började klockan tio Moskvatid och slutade strax innan elva. Därefter lades en gigantisk krans och mängder av buketter med röda rosor vid den eviga flamman vid den okände soldatens grav vid Kremls murar i Alexanders trädgård. Paraden inleddes med en inspektion av trupperna uppställda på Röda torget. Rysslands försvarsminister Andrej Belousov deltog i civila kläder och inspekterade de samlade trupperna.

I själva paraden deltog studenter från olika militära skolor och akademier, vilket påminner om den franska traditionen vid paraden den 14 juli. Men även deltagare i den speciella operationen, det vill säga Ukrainakriget, utan att just det namnet förekom, fick delta i paraden med höga ord om deras mod och tapperhet.

En utländsk trupp var inbjuden att marschera under denna högtid – representanter för den nordkoreanska nationella armén hade äran att paradera på Röda torget.

På hederstribunen fanns förutom representanter för Rysslands ledning och veteraner från andra världskriget inbjudna representanter från olika regeringar och arméer, framför allt från till Ryssland vänligt inställda nationer, varav kan nämnas Vitryssland och Serbien. På hederstribunen satt även tre i Ryssland viktiga personer: Valentina Matvijenko, talmannen i det ryska federationsrådet, patriarken Kirill och den förre presidenten och premiärministern, numera viceordföranden i Rysslands Säkerhetsråd Dmitrij Medvedev.

Sex Su-25 målade i Ryska Federationens färger gjorde en överflygning över Moskva och lämnade efter sig landets färger. Det är ju samma färger som franska republikens färger. Undertecknad längtar till den 14 juli för att som varje år följa den franska militärparaden med världens stoltaste armé.